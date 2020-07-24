قصة التاجر الامين

mohameddrakola
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قصص مكتوبة للاطفال .. دائما ما يحتاج الطفل الي قصة جديده ممتعه ومشوقة ليتوسع خياله من خلالها فالبتاكيد اطفالنا
بحاجه الي القصص المشوقة ليسافر من خلالها الي عالم ابطال خيالين مشبعاً فضوله ولهذا يقدم لكم موقع قصص وحكايات
بشكل منتظم افضل واروع قصص الاطفال المكتوبة، تابعونا للتعرف على أبطال واحداث قصة اليوم.
يسرد أنه في احدى الاماكن، كان هناك تاجر يعرف بين الناس بصدقه وامانته ودائما ما يساعد الفقراء والمحتاجين وكان هذا
التاجر دائما يتعامل في تجارته بثلاثة مبادئ وهم التسامح والخب والامانة وكان يتاجر في الاقمشة الحريريرية والمفروشات
الجميلة ذات الجودة الممتازة ورغم ان بضاعته مميزه عن غيره ولكن كان يبيعها بسعر منخفض جدا بهدف ان يستطيع الجميع
شرائها من فقراء واغنياء وبالعقل مع مرور الايام اشتهر هذا التاجر الطيب كثيرا بين منافسيه وفي السوق وجلبت له تجارته اموالاً
كثيرة ورزقاً وسعاً .وذات يوم كان التاجر الأمين يجلس في متجره، فدخل عليه رجل غريب ليخبر التاجر عن مدى اعجابه ببضائعه واسعاره الاكثر
من رائعة واخبره بأنه يتمني ان يشترى منه الكثير من البضائع ولكنه ف الفتره الحالية يمر بأزمة مالية ولا يملك المال
في
الوقت الحالي ولأن التاجر طيب القلب ويحب مساعدة الغير فوافق علي مساعدة الغريب وان يمنحه ما يريد من بضائع دون
اموال وان يرد له الاموال في وقت لاحق وبالفعل اخذ التاجر الغريب البضائع وذهب. ومرت الايام والتاجر الأمين بانتظار
ذلك
الرجل الذي اخذ منه البضائع ليعطيه امواله ولكن الرجل لم ياتي وفي احدى الايام قرر التاجر البحث عن التاجر الغريب
لعله
يستطيع العثور عليه وبينما يبحث التاجر الامين عن الرجل الغريب وجد متجر كبير وفخم جدا يبيع اقمشة ممثاله للتي لدى
التاجر الامين وامامه الكثير والكثير من الزبائن فنظر التاجر الامين داخل المحل ليجد الغريب الذي اخذ منه البضائع قبل بضعة
اشهر فأقترب منه ويطلب منه امواله ولكن ظل الغريب يقسم انه لم يرى الرجل من قبل وانكر انه اخذ منه شئ ولكن عندما
صمم التاجر الامين علي ذلك فطلب الغريب رجاله وامرهم بطرده خارج المتجر. وفي هذه اللحظة شعر التاجر الامين بالندم
والحزن داخل قلبه لانه اعطى للغريب بضاعته دون اي مال فجلس التاجر يفكر كيف يستطيع استعادة ماله من من هذا الرجل
واثبات انه يكذب امام الجميع. ذهب التاجر الى احدى الفنادق لينام فيها الليلة،
فدخل الي غرفته ليستريح وغاص في نوم
عميق من شدة الارهاق والتعب واستيقظ في الصباح مذعوراً علي صوت قرع طبول عالي ومزعج جدا فخرج من غرفته سريعاً
ليعرف ما الذي يحدث لإاخبره احد العاملين في الفندق ان قرع الطبول هي ضمن طقوس هذه المدينه فكلما مات شخص ما
يتم قرع الطبول, وعدد الدقات تتوقف علي هيبة ومكانة الميت , فأذا كان شخص عادي يتم القرعة 4 مرات فقط واذا كان اميراً
يزاد قرع الطبول الى 20 دقة. وعندما سمع التاجر هذا الكلام خطرت بباله فكرة رائعة قد تقوده الى استعادة ماله المنهوب
فذهب مهرولاً الى قارع الطبول وطلب منه قرع الطبول 30 مره مقابل ان يعطيه ليرة ذهبية وبالفعل وافق قارع الطبول وقام
بتنفيذ ذلك فاستغرب كثيراً اهل المدينة ووصل الخبر الى الامير الذي غضب كثيرا وأمر باحضار قارع الطبول فوراً ليفهم منه عن
ما حدث فقال قارع الطبول ان التاجر هو من طلب منه ذلك وأشار الى التاجر الأمين فسأل الأمير التاجر : فقال له يامولاي في
المدينة تقرع الطبول 20 مره عند موت الأمير او الحاكم فما بالك عندما تموت الامانه والصدق والضمير؟
وبدأ التاجر يسرد حكايته علي الأمير وكيف ان التاجر الغريب خدعه ونصب عليه اعجب الامير كثيراً بامانة واخلاق التاجر الأمين
وأمر بأحضار التاجر النصاب فوراً واجباره علي الاعتراف وبالفعل هذا ما حدث خاف التاجر من الامير واعترف انه اخذ البضاعة
ورد للتاجر الأمين جميع امواله بل ومنحه ايضا الامير مكافأة كبيرة تقديرا لصدفه وامانتة وفعله للخير.
بحاجه الي القصص المشوقة ليسافر من خلالها الي عالم ابطال خيالين مشبعاً فضوله ولهذا يقدم لكم موقع قصص وحكايات
بشكل منتظم افضل واروع قصص الاطفال المكتوبة، تابعونا للتعرف على أبطال واحداث قصة اليوم.
يسرد أنه في احدى الاماكن، كان هناك تاجر يعرف بين الناس بصدقه وامانته ودائما ما يساعد الفقراء والمحتاجين وكان هذا
التاجر دائما يتعامل في تجارته بثلاثة مبادئ وهم التسامح والخب والامانة وكان يتاجر في الاقمشة الحريريرية والمفروشات
الجميلة ذات الجودة الممتازة ورغم ان بضاعته مميزه عن غيره ولكن كان يبيعها بسعر منخفض جدا بهدف ان يستطيع الجميع
شرائها من فقراء واغنياء وبالعقل مع مرور الايام اشتهر هذا التاجر الطيب كثيرا بين منافسيه وفي السوق وجلبت له تجارته اموالاً
كثيرة ورزقاً وسعاً .وذات يوم كان التاجر الأمين يجلس في متجره، فدخل عليه رجل غريب ليخبر التاجر عن مدى اعجابه ببضائعه واسعاره الاكثر
من رائعة واخبره بأنه يتمني ان يشترى منه الكثير من البضائع ولكنه ف الفتره الحالية يمر بأزمة مالية ولا يملك المال
في
الوقت الحالي ولأن التاجر طيب القلب ويحب مساعدة الغير فوافق علي مساعدة الغريب وان يمنحه ما يريد من بضائع دون
اموال وان يرد له الاموال في وقت لاحق وبالفعل اخذ التاجر الغريب البضائع وذهب. ومرت الايام والتاجر الأمين بانتظار
ذلك
الرجل الذي اخذ منه البضائع ليعطيه امواله ولكن الرجل لم ياتي وفي احدى الايام قرر التاجر البحث عن التاجر الغريب
لعله
يستطيع العثور عليه وبينما يبحث التاجر الامين عن الرجل الغريب وجد متجر كبير وفخم جدا يبيع اقمشة ممثاله للتي لدى
التاجر الامين وامامه الكثير والكثير من الزبائن فنظر التاجر الامين داخل المحل ليجد الغريب الذي اخذ منه البضائع قبل بضعة
اشهر فأقترب منه ويطلب منه امواله ولكن ظل الغريب يقسم انه لم يرى الرجل من قبل وانكر انه اخذ منه شئ ولكن عندما
صمم التاجر الامين علي ذلك فطلب الغريب رجاله وامرهم بطرده خارج المتجر. وفي هذه اللحظة شعر التاجر الامين بالندم
والحزن داخل قلبه لانه اعطى للغريب بضاعته دون اي مال فجلس التاجر يفكر كيف يستطيع استعادة ماله من من هذا الرجل
واثبات انه يكذب امام الجميع. ذهب التاجر الى احدى الفنادق لينام فيها الليلة،
فدخل الي غرفته ليستريح وغاص في نوم
عميق من شدة الارهاق والتعب واستيقظ في الصباح مذعوراً علي صوت قرع طبول عالي ومزعج جدا فخرج من غرفته سريعاً
ليعرف ما الذي يحدث لإاخبره احد العاملين في الفندق ان قرع الطبول هي ضمن طقوس هذه المدينه فكلما مات شخص ما
يتم قرع الطبول, وعدد الدقات تتوقف علي هيبة ومكانة الميت , فأذا كان شخص عادي يتم القرعة 4 مرات فقط واذا كان اميراً
يزاد قرع الطبول الى 20 دقة. وعندما سمع التاجر هذا الكلام خطرت بباله فكرة رائعة قد تقوده الى استعادة ماله المنهوب
فذهب مهرولاً الى قارع الطبول وطلب منه قرع الطبول 30 مره مقابل ان يعطيه ليرة ذهبية وبالفعل وافق قارع الطبول وقام
بتنفيذ ذلك فاستغرب كثيراً اهل المدينة ووصل الخبر الى الامير الذي غضب كثيرا وأمر باحضار قارع الطبول فوراً ليفهم منه عن
ما حدث فقال قارع الطبول ان التاجر هو من طلب منه ذلك وأشار الى التاجر الأمين فسأل الأمير التاجر : فقال له يامولاي في
المدينة تقرع الطبول 20 مره عند موت الأمير او الحاكم فما بالك عندما تموت الامانه والصدق والضمير؟
وبدأ التاجر يسرد حكايته علي الأمير وكيف ان التاجر الغريب خدعه ونصب عليه اعجب الامير كثيراً بامانة واخلاق التاجر الأمين
وأمر بأحضار التاجر النصاب فوراً واجباره علي الاعتراف وبالفعل هذا ما حدث خاف التاجر من الامير واعترف انه اخذ البضاعة
ورد للتاجر الأمين جميع امواله بل ومنحه ايضا الامير مكافأة كبيرة تقديرا لصدفه وامانتة وفعله للخير.