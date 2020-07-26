مشكلتي هبلت *-* الخطيب والمال

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
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النقاط
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السلام عليكم
انا فتاة اعاني من اسوداد في منطقة حساسة و في مرفق لكن منطقة الحساسة التي تهمني و ايضا اعاني من سيلوليت في ركب و فخذ ( خطوط بيضاء ) و ايضا الشعر الذي ينمو في غير محله كالصدر والبطن وامام منطقة حساسة

المهم رح نهبببل حبيتمنزوجش
و انا فقيرة معنديش مال بزاف يا ربي خمس ملايين نجمعها

و حابة ندير هاذوا كااامل بلاما يعرف خطيبي ولا يصرف عليا


وقولولي كشما تعرفوا طبيبة مليحة في ليزر مع ذكر ولاية والمنطقة والسعر لكل حصة وك عدد حصات مع ان بشرتي صفراء يعني مش بيضاء ومش سمراء بزاااف

رجاااءل تعقدت حتى شعر لي قدام اذني طوال كي لحية

برغم من ان طبيعتي حقيقة معنديش الشعر وراثيا لكن هرموناتهلكوني


وانا معنديش صوارد فكاش تعرفوا طبيبة تساعدني مع علم حابة نحي في سن 22,21ي
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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فار إلى الله
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اقول لك شيء واحد ربي يشفيك و يعافيك ان شاء الله وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين اجمعين
 
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