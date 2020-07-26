doaausef3li
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على الرغم من استخدام نفس النوع من الإستراتيجيات ، ازواج التداول
إلا أن الآثار يمكن أن تكون مختلفة إذا تم استخدامها على أنواع مختلفة من الأدوات.
يوم تداول الفوركس
يوم تداول الفوركس هو نشاط التاجر الذي يفتح ويغلق الصفقات في نفس اليوم. يميل متداولو الفوركس اليوميون إلى فتح مراكز بناءً على التحليل الفني واستخدام أطر زمنية صغيرة مثل 15 دقيقة إلى ساعة واحدة.التداول فى الفوركس
في معاملات الفوركس ، يعد التداول اليومي أكثر ملاءمة للمتداولين المحترفين أو ذوي الخبرة ولا يوصى به للمتداولين المبتدئين لأنه غالبًا ما يتسبب في خسائر.
إلا أن الآثار يمكن أن تكون مختلفة إذا تم استخدامها على أنواع مختلفة من الأدوات.
يوم تداول الفوركس
يوم تداول الفوركس هو نشاط التاجر الذي يفتح ويغلق الصفقات في نفس اليوم. يميل متداولو الفوركس اليوميون إلى فتح مراكز بناءً على التحليل الفني واستخدام أطر زمنية صغيرة مثل 15 دقيقة إلى ساعة واحدة.التداول فى الفوركس
في معاملات الفوركس ، يعد التداول اليومي أكثر ملاءمة للمتداولين المحترفين أو ذوي الخبرة ولا يوصى به للمتداولين المبتدئين لأنه غالبًا ما يتسبب في خسائر.