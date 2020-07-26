يوم تداول الفوركس

D

doaausef3li

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 سبتمبر 2018
المشاركات
12
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
france
الجنس
أنثى
على الرغم من استخدام نفس النوع من الإستراتيجيات ، ازواج التداول
إلا أن الآثار يمكن أن تكون مختلفة إذا تم استخدامها على أنواع مختلفة من الأدوات.

يوم تداول الفوركس
يوم تداول الفوركس هو نشاط التاجر الذي يفتح ويغلق الصفقات في نفس اليوم. يميل متداولو الفوركس اليوميون إلى فتح مراكز بناءً على التحليل الفني واستخدام أطر زمنية صغيرة مثل 15 دقيقة إلى ساعة واحدة.التداول فى الفوركس
في معاملات الفوركس ، يعد التداول اليومي أكثر ملاءمة للمتداولين المحترفين أو ذوي الخبرة ولا يوصى به للمتداولين المبتدئين لأنه غالبًا ما يتسبب في خسائر.
 
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