doaausef3li
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عند التداول في سوق الفوركس والأسواق الأخرى ، غالبًا ما يتم إخبارنا باستراتيجيات إدارة الأموال.عروض خبراء الفوركس
حيث تدعو الاستراتيجية إلى أن يكون متوسط الربح (الربح) أكبر من متوسط الخسارة (الخسارة). عند النظر إليها من الناحية النظرية ، فهي في الواقع مهمة جدًا ويجب تطبيقها في التداول. ومع ذلك ، إذا تم فحصها بشكل أكبر ، يجب تعديل نسبة خسارة الربح هذه إلى الظروف الحقيقية عند التداول.
هناك العديد من العوامل التي تجعلك مرنًا في تحديد نسبة خسارة الربح. سرًا آخر يجب الاهتمام به حتى لا يتم تثبيته على نسبة خسارة الربح فقط. توصيات الفوركس
تعرف على العوامل الأخرى التي يمكنها أيضًا تبديد الأسطورة القائلة بأن نسبة خسارة الربح هي المفتاح الرئيسي لنجاح التداول على المدى الطويل.
حيث تدعو الاستراتيجية إلى أن يكون متوسط الربح (الربح) أكبر من متوسط الخسارة (الخسارة). عند النظر إليها من الناحية النظرية ، فهي في الواقع مهمة جدًا ويجب تطبيقها في التداول. ومع ذلك ، إذا تم فحصها بشكل أكبر ، يجب تعديل نسبة خسارة الربح هذه إلى الظروف الحقيقية عند التداول.
هناك العديد من العوامل التي تجعلك مرنًا في تحديد نسبة خسارة الربح. سرًا آخر يجب الاهتمام به حتى لا يتم تثبيته على نسبة خسارة الربح فقط. توصيات الفوركس
تعرف على العوامل الأخرى التي يمكنها أيضًا تبديد الأسطورة القائلة بأن نسبة خسارة الربح هي المفتاح الرئيسي لنجاح التداول على المدى الطويل.