ما هي نسبة خسارة الربح

doaausef3li
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 8 سبتمبر 2018
- المشاركات
- 12
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- france
- الجنس
- أنثى
تشير نسبة الربح إلى الخسارة إلى حجم متوسط الربح مقارنة بحجم متوسط الخسارة لكل صفقة. شركة xm
على سبيل المثال ، إذا كانت فرصة الربح المتوقعة 900 دولار أمريكي وخطر الخسارة الذي تخاطر به هو 300 دولار أمريكي للتداول ، فإن نسبة خسارة الربح التي تستخدمها هي 3: 1 ، أي 900 دولار أمريكي مقسومة على 300 دولار أمريكي. توصي العديد من كتب التداول بحد أدنى من نسبة الربح 2: 1 أو 3: 1 ، مما يعني أنه مقابل كل 200 دولار أمريكي أو 300 دولار أمريكي تقوم بها لكل عملية تداول ، يجب أن تكون الخسارة المحتملة محدودة بـ 100 دولار أمريكي.
للوهلة الأولى ، سيوافق معظم الناس على هذه التوصية. بعد كل شيء ، ألا يجب أن تبقى الخسارة المحتملة صغيرة بقدر الإمكان وأن يكون الربح المحتمل أكبر حجم ممكن؟ الجواب ليس دائما. قد تكون هذه التوصيات العامة مضللة ويمكن أن تؤدي إلى خسائر في حساب التداول الخاص بك.شركة اف اكس برو
الاقتراح الرئيسي للحصول على نسبة ربح خسارة لا تقل عن 2: 1 أو 3: 1 لكل تداول هو فكرة بسيطة للغاية لأنها لا تأخذ في الاعتبار واقع سوق الفوركس. هناك عوامل توقع إحصائية تؤثر ، بما في ذلك:
متوسط الربحية للفرد (متوسط الربحية لكل تجارة أو APPT)
أسلوب التداول الفردي ، خاصة إذا كنت تحب التداول باستخدام رافعة مالية عالية.
على سبيل المثال ، إذا كانت فرصة الربح المتوقعة 900 دولار أمريكي وخطر الخسارة الذي تخاطر به هو 300 دولار أمريكي للتداول ، فإن نسبة خسارة الربح التي تستخدمها هي 3: 1 ، أي 900 دولار أمريكي مقسومة على 300 دولار أمريكي. توصي العديد من كتب التداول بحد أدنى من نسبة الربح 2: 1 أو 3: 1 ، مما يعني أنه مقابل كل 200 دولار أمريكي أو 300 دولار أمريكي تقوم بها لكل عملية تداول ، يجب أن تكون الخسارة المحتملة محدودة بـ 100 دولار أمريكي.
للوهلة الأولى ، سيوافق معظم الناس على هذه التوصية. بعد كل شيء ، ألا يجب أن تبقى الخسارة المحتملة صغيرة بقدر الإمكان وأن يكون الربح المحتمل أكبر حجم ممكن؟ الجواب ليس دائما. قد تكون هذه التوصيات العامة مضللة ويمكن أن تؤدي إلى خسائر في حساب التداول الخاص بك.شركة اف اكس برو
الاقتراح الرئيسي للحصول على نسبة ربح خسارة لا تقل عن 2: 1 أو 3: 1 لكل تداول هو فكرة بسيطة للغاية لأنها لا تأخذ في الاعتبار واقع سوق الفوركس. هناك عوامل توقع إحصائية تؤثر ، بما في ذلك:
متوسط الربحية للفرد (متوسط الربحية لكل تجارة أو APPT)
أسلوب التداول الفردي ، خاصة إذا كنت تحب التداول باستخدام رافعة مالية عالية.