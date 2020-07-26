أهمية متوسط الربحية لكل تداول (APPT)

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doaausef3li

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أهمية متوسط الربحية لكل تداول (APPT)
يشير APPT بشكل أساسي إلى متوسط المبلغ الذي تتوقع أن تربحه أو تخسره لكل صفقة. شركة اكسنس
يركز معظم الناس على موازنة نسبة الربح / الخسارة أو على دقة استراتيجيات التداول الخاصة بهم ، لذلك لا يدركون أن هناك صورة أكبر:

أداء التداول الخاص بك يعتمد بشكل كبير على APPT الخاص بك.
هذه هي صيغة متوسط الربحية لكل تداول: اف اكس ستريت
APPT = (PW × AW) - (PL × AL)
PW = احتمال الفوز
AW = متوسط الفوز
PL = إمكانية الخسارة
AL = متوسط الخسارة
 
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