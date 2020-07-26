doaausef3li
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لنفترض أنه من أصل 10 صفقات تقوم بها ، تربح ثلاث مرات وتحقق خسائر سبع مرات.توصيات الفوركس
احتمالية الفوز 30٪ أو 0.3 بينما احتمال الخسارة 70٪ أو 0.7. يبلغ متوسط تداولك الرابح 600 دولار ومتوسط خسارتك 300 دولار (2: 1).
في هذا السيناريو ، APPT:
(0.3 × 600 دولار أمريكي) - (0.7 × 300 دولار أمريكي) = -30 دولارًا أمريكيًا
كما ترى ، APPT على نتيجة سلبية ، مما يعني أنه مقابل كل صفقة تقوم بها ، من المحتمل أن تخسر 30 دولارًا أمريكيًا.توصيات مجانية على العملات
على الرغم من أن نسبة الربح إلى الخسارة المطبقة هي 2: 1 ، فإن استراتيجية التداول هذه تنتج فقط 30٪ من الصفقات الرابحة لكل صفقة ،افضل موقع توصيات العملات مجانا
وتزيل فرصة الربح من نسبة 2/1 للربح / الخسارة.
احتمالية الفوز 30٪ أو 0.3 بينما احتمال الخسارة 70٪ أو 0.7. يبلغ متوسط تداولك الرابح 600 دولار ومتوسط خسارتك 300 دولار (2: 1).
في هذا السيناريو ، APPT:
(0.3 × 600 دولار أمريكي) - (0.7 × 300 دولار أمريكي) = -30 دولارًا أمريكيًا
كما ترى ، APPT على نتيجة سلبية ، مما يعني أنه مقابل كل صفقة تقوم بها ، من المحتمل أن تخسر 30 دولارًا أمريكيًا.توصيات مجانية على العملات
على الرغم من أن نسبة الربح إلى الخسارة المطبقة هي 2: 1 ، فإن استراتيجية التداول هذه تنتج فقط 30٪ من الصفقات الرابحة لكل صفقة ،افضل موقع توصيات العملات مجانا
وتزيل فرصة الربح من نسبة 2/1 للربح / الخسارة.