لمن يهتم بالتداول او الفوركس هذا لكل الجزائريين

بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم اخواني

لنذهب بعيدا عن المواقع الربحية التي لا تعطي شيء سوى التعب و الكلل و الملل

و التي تكسب منها على اكثر 0.01 $ او 0.1$ او1$

و مشاهدة الإعلانات و كذا و كذا ..دعونا نرجع الى الموضوعنا

لدينا شركة تمنحك دراسة على الفوركس و التداول بالعملات و تدريبات مكثفة و مدربين جزائريين و مغاربة تعطيك توصيات ناجحة ب 99% حتى الارباح تصل احيانا الى 50 -80 $ في الاسبوع على مدار شهر كامل و هذه الشركة لديها مصداقية جيدة كما فيها تسويق الشبكي كل عضو تعطيك الشركة 25$ و فيها ميزات اخرى ايضا

كما لديها 4 باقاة و كل باقة بسعرها الخاص و امتيازاتها ابتدائا من 99$

لمن يهمه الأمر راسلني على الفيس : arabi assil

او على الخاص بالمنتدى



مع فائق احترامي لمشرف هذا القسم لا أعلم إن كان نظام القسم تغير لدي زمن طويل لم اشارك بالمنتدى فتقدم اعتذاري ان أخطأت في شيء​