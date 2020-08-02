موقع يدفع لك 30 دولار للساعة، و الدفع يتم يوميا،

manager
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 31 جويلية 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 48
- محل الإقامة
- سيدي بلعباس
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو ، احصل على 2700 دولارًا في الشهر
لكل فيديو أرباحه الخاصة
الأمر سهل: لمدة ساعة فقط ، يمكنك كسب 30 دولارًا.
مقابل 3 ساعات في اليوم ، ستربح 90 دولارًا ،
وفي شهر واحد ستتحصل على 2700 دولار.
ويمكنك ربح اكثر حسب عدد الساعات التي يمكنك مشاهدتها
يمكنك التسجيل و البدئ في الربح
الدفع يتم يوميا، عبر البايبل تحويل بنكي، واسترن يونيون او البيتكوين
لكي تبدأ في تلقي المال، عليك بضم 30 عضو جديد عبر رابطك الخاص
بعدها سيرسل لك ارباحك + 40 بالمئة من قيمة ارباح الاعضاء المسجلين بواسطتك، بدون ان يخسر الاعضاء ارباحهم
بالتوفيق ان شاء الله
مقابل مشاهدة مقاطع الفيديو ، احصل على 2700 دولارًا في الشهر
لكل فيديو أرباحه الخاصة
الأمر سهل: لمدة ساعة فقط ، يمكنك كسب 30 دولارًا.
مقابل 3 ساعات في اليوم ، ستربح 90 دولارًا ،
وفي شهر واحد ستتحصل على 2700 دولار.
ويمكنك ربح اكثر حسب عدد الساعات التي يمكنك مشاهدتها
يمكنك التسجيل و البدئ في الربح
الدفع يتم يوميا، عبر البايبل تحويل بنكي، واسترن يونيون او البيتكوين
لكي تبدأ في تلقي المال، عليك بضم 30 عضو جديد عبر رابطك الخاص
بعدها سيرسل لك ارباحك + 40 بالمئة من قيمة ارباح الاعضاء المسجلين بواسطتك، بدون ان يخسر الاعضاء ارباحهم
بالتوفيق ان شاء الله