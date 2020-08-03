تدريب الحديد و ألعاب القوى

Yousef-Max-07
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تدريب الحديد او العاب القوى يقدر عليه الغني و الفقير بقدر لا اله الا الله محمد رسول اله ,اللهم زد و بارك
انا كنت أتدرب بوزن 1.3كجم او الله أعلم أنه 2كجم كأنه منتدى تدريبي كامل ,من فوائد هذه الرياضة انها تذهب وساوس الشياطين
لي اصدقاء -يتدعون انهم اصدقائي- يمارسون السكين و السيافة و المشي و الهرولة و الجري تجاه شهوات الشيطان -بئس الرياضة ,هذه اسمها ضراية او ضداضة-
اعوذ بالله منهم دنيا و آخرة ,اللهم اني بريءٌ من ما يصنعون
أستغفر الله ...