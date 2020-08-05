اسرائيل الى روسيا الى امريكا -دول مزعومة

Yousef-Max-07
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أوت 2020
- المشاركات
- 22
- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- Palestina / فلسطيني-انجليزي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذه الدول عظيمة ,يعني شحم و لحم بدون عظم
اين عظمها ؟: سفالة ,قلة أدب ,سرقة ,كذب -اتفاقيات كاذبة ,احتكار ,تجارة منحرفة ,جمارك ملتفقة ,الخ ...
انها الى زوال ...
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سورة Sura التوبة At-Tawba
آية Aya 12
وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ (12)
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-ملاحظة :/ أغلب السلع الالكترونية المميزة ذات الاداء الجيد جداً -ممتاز- من الصين ...
هذه الدول عظيمة ,يعني شحم و لحم بدون عظم
اين عظمها ؟: سفالة ,قلة أدب ,سرقة ,كذب -اتفاقيات كاذبة ,احتكار ,تجارة منحرفة ,جمارك ملتفقة ,الخ ...
انها الى زوال ...
_______________________
سورة Sura التوبة At-Tawba
آية Aya 12
وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ (12)
______________________
-ملاحظة :/ أغلب السلع الالكترونية المميزة ذات الاداء الجيد جداً -ممتاز- من الصين ...