اسرائيل الى روسيا الى امريكا -دول مزعومة

Yousef-Max-07

Yousef-Max-07

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2020
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محل الإقامة
Palestina / فلسطيني-انجليزي
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ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذه الدول عظيمة ,يعني شحم و لحم بدون عظم
اين عظمها ؟: سفالة ,قلة أدب ,سرقة ,كذب -اتفاقيات كاذبة ,احتكار ,تجارة منحرفة ,جمارك ملتفقة ,الخ ...
انها الى زوال ...
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سورة Sura التوبة At-Tawba

آية Aya 12

وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ (12)
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علي 111

:: عضو مُتميز ::
إنضم
21 أوت 2019
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
بلادالحرمينl
الجنس
ذكر
سفالة ,قلة أدب ,سرقة ,كذب -اتفاقيات كاذبة ,احتكار ,تجارة منحرفة ,جمارك ملتفقة ,الخ ...
هذا ديدن الصهيونيه الماسونيه

روسيا وامريكا

بينهم اختلاف كثير لاكن \لازالة السياسه القديمه بينهم نافذه كضابطين بوليس واحد بالكرباج وثاني بالين والكلام المعسول
اما من ناحية إسرائيل التي اوجدتها بريطانيه في العمق العربي فحدث ولا حرج فهي الطفل المدلل في ظل الحمايه الامريكيه الروسيه والذي يتسابق الشارع العربي في كسب ود ها
ولله الامر من قبل ومن بعد

ويعطيك الف عافيه
 
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