اسرائيل الى روسيا الى امريكا -دول مزعومة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتههذه الدول عظيمة ,يعني شحم و لحم بدون عظماين عظمها ؟: سفالة ,قلة أدب ,سرقة ,كذب -اتفاقيات كاذبة ,احتكار ,تجارة منحرفة ,جمارك ملتفقة ,الخ ...انها الى زوال ..._______________________وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ (12)______________________-ملاحظة :/ أغلب السلع الالكترونية المميزة ذات الاداء الجيد جداً -ممتاز- من الصين ...