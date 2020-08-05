فروض واختبارات العلوم الطبيعية للسنة الثالثة متوسط الجيل الثاني 2020 2021 مع التصحيح

ibrah1im
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 11
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- 3
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- bouira
- الجنس
- ذكر
[box type="shadow" align="aligncenter" class="" width=""]
بنـــك الفروض والاختبارات في العلوم الطبيعية – السنة الثالثة متوسط
الجيل الثاني
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أعزائنا متابعي وزوار منتدى اللمة الجزائرية
بالتعاون مع الموسوعة التعليمية الجزائرية - EncyEduc
يسرنا أن نقدم لكم
بنك الفروض والاختبارات
السنة الثالثة متوسط لمادة العلوم الطبيعية
ستجدون نماذج فروض وإختبارات لتسهيل المراجعة من طرف تلاميذنا الأعزاء وكذلك الأولياء لمساعدة أبنائهم.
من مختلف المؤسسات التربوية و من مختلف الولايات ، بعضها محلولة و أخرى بدون حل من أجل مساعدة المتعلم في المراجعة و التحضير للفروض و الاختبارات.
الفروض و الإختبارات تمت هيكلتها وتنظيمها وفق الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث وكذلك وفق السنوات الدراسية من الأحدث الى الأقدم لتسهيل البحث لزوارنا الكرام...
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هام جدا: الصفحة متجددة باستمرار، فكلما استقبلنا نموذجا من الأساتذة الكرام إلا ورفعناه، فابقوا على اطلاع.
الشكر موصول لهم على مجهوداتهم، ولا تنسوا الدعاء لهم.
يستطيع الأساتذة المساهمة في بنك الفروض والإختبارات وذلك بمراسلتنا عبر صفحة إتصل بنا.
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[box type="note" align="aligncenter" class="" width=""]
هام جدا: الصفحة متجددة باستمرار، فكلما استقبلنا نموذجا من الأساتذة الكرام إلا ورفعناه، فابقوا على اطلاع.
الشكر موصول لهم على مجهوداتهم، ولا تنسوا الدعاء لهم.
يستطيع الأساتذة المساهمة في بنك الفروض والإختبارات وذلك بمراسلتنا عبر صفحة إتصل بنا.
[/box]
[ads3]
بنـــك الفروض والاختبارات في العلوم الطبيعية – السنة الثالثة متوسط
الجيل الثاني
[/box]
أعزائنا متابعي وزوار منتدى اللمة الجزائرية
بالتعاون مع الموسوعة التعليمية الجزائرية - EncyEduc
يسرنا أن نقدم لكم
بنك الفروض والاختبارات
السنة الثالثة متوسط لمادة العلوم الطبيعية
ستجدون نماذج فروض وإختبارات لتسهيل المراجعة من طرف تلاميذنا الأعزاء وكذلك الأولياء لمساعدة أبنائهم.
من مختلف المؤسسات التربوية و من مختلف الولايات ، بعضها محلولة و أخرى بدون حل من أجل مساعدة المتعلم في المراجعة و التحضير للفروض و الاختبارات.
الفروض و الإختبارات تمت هيكلتها وتنظيمها وفق الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث وكذلك وفق السنوات الدراسية من الأحدث الى الأقدم لتسهيل البحث لزوارنا الكرام...
[box type="note" align="aligncenter" class="" width=""]
هام جدا: الصفحة متجددة باستمرار، فكلما استقبلنا نموذجا من الأساتذة الكرام إلا ورفعناه، فابقوا على اطلاع.
الشكر موصول لهم على مجهوداتهم، ولا تنسوا الدعاء لهم.
يستطيع الأساتذة المساهمة في بنك الفروض والإختبارات وذلك بمراسلتنا عبر صفحة إتصل بنا.
[/box]
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|بنـــك الفروض في مادة العلوم الطبيعية – السنة الثالثة متوسط
|الفصل الأول
|الفصل الثاني
|الفصل الثالث
|السنة الدراسية 2019/2020
|قريبا
|قريبا
|قريبا
|السنة الدراسية 2018/2019
|النموذج 01
|النموذج 01
|قريبا
|النموذج 02
|النموذج 02
|قريبا
|النموذج 03
|النموذج 03
|قريبا
|النموذج 04
|النموذج 04
|قريبا
|النموذج 05
|النموذج 05
|قريبا
|النموذج 06
|النموذج 06
|قريبا
|النموذج 07
|النموذج 07
|قريبا
|النموذج 08
|قريبا
|قريبا
|قريبا
|قريبا
|قريبا
|السنة الدراسية 2017/2018
|النموذج 01
|النموذج 01
|قريبا
|النموذج 02
|النموذج 02
|قريبا
|النموذج 03
|النموذج 03
|قريبا
|النموذج 04
|النموذج 04
|قريبا
|النموذج 05
|النموذج 05
|قريبا
|النموذج 06
|النموذج 06
|قريبا
|النموذج 07
|النموذج 07
|قريبا
|النموذج 08
|النموذج 08
|قريبا
|النموذج 09
|قريبا
|قريبا
|النموذج 10
|قريبا
|قريبا
|النموذج 11
|قريبا
|قريبا
|النموذج 12
|قريبا
|قريبا
|النموذج 13
|قريبا
|قريبا
|قريبا
|قريبا
|قريبا
|السنة الدراسية 2016/2017
|النموذج 01
|النموذج 01
|قريبا
|النموذج 02
|النموذج 02
|قريبا
|النموذج 03
|النموذج 03
|قريبا
|قريبا
|قريبا
|قريبا
[box type="note" align="aligncenter" class="" width=""]
هام جدا: الصفحة متجددة باستمرار، فكلما استقبلنا نموذجا من الأساتذة الكرام إلا ورفعناه، فابقوا على اطلاع.
الشكر موصول لهم على مجهوداتهم، ولا تنسوا الدعاء لهم.
يستطيع الأساتذة المساهمة في بنك الفروض والإختبارات وذلك بمراسلتنا عبر صفحة إتصل بنا.
[/box]
|صفحة التعليم المتوسط
|السنة الثالثة متوسط - الجيل الثاني
|بنك الفروض والاختبارات - التعليم المتوسط
|بنك الفروض والاختبارات - السنة الثالثة متوسط