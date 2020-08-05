فروض واختبارات العلوم الطبيعية للسنة الثالثة متوسط الجيل الثاني 2020 2021 مع التصحيح

I

ibrah1im

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أكتوبر 2019
المشاركات
11
النقاط
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العمر
29
محل الإقامة
bouira
الجنس
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بنـــك الفروض والاختبارات في العلوم الطبيعية – السنة الثالثة متوسط

الجيل الثاني

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أعزائنا متابعي وزوار منتدى اللمة الجزائرية

بالتعاون مع الموسوعة التعليمية الجزائرية - EncyEduc

يسرنا أن نقدم لكم

بنك الفروض والاختبارات

السنة الثالثة متوسط لمادة العلوم الطبيعية



ستجدون نماذج فروض وإختبارات لتسهيل المراجعة من طرف تلاميذنا الأعزاء وكذلك الأولياء لمساعدة أبنائهم.

من مختلف المؤسسات التربوية و من مختلف الولايات ، بعضها محلولة و أخرى بدون حل من أجل مساعدة المتعلم في المراجعة و التحضير للفروض و الاختبارات.

الفروض و الإختبارات تمت هيكلتها وتنظيمها وفق الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث وكذلك وفق السنوات الدراسية من الأحدث الى الأقدم لتسهيل البحث لزوارنا الكرام...

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هام جدا: الصفحة متجددة باستمرار، فكلما استقبلنا نموذجا من الأساتذة الكرام إلا ورفعناه، فابقوا على اطلاع.

الشكر موصول لهم على مجهوداتهم، ولا تنسوا الدعاء لهم.

يستطيع الأساتذة المساهمة في بنك الفروض والإختبارات وذلك بمراسلتنا عبر صفحة إتصل بنا.

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بنـــك الاختبارات في مادة العلوم الطبيعية – السنة الثالثة متوسط
الفصل الأولالفصل الثانيالفصل الثالث
السنة الدراسية 2019/2020
قريباقريباقريبا
السنة الدراسية 2018/2019
النموذج 01النموذج 01قريبا
النموذج 02النموذج 02قريبا
النموذج 03النموذج 03قريبا
النموذج 04النموذج 04قريبا
النموذج 05النموذج 05قريبا
النموذج 06النموذج 06قريبا
النموذج 07النموذج 07قريبا
النموذج 08قريباقريبا
النموذج 09قريباقريبا
النموذج 10قريباقريبا
النموذج 11قريباقريبا
النموذج 12قريباقريبا
النموذج 13قريباقريبا
قريباقريباقريبا
السنة الدراسية 2017/2018
النموذج 01النموذج 01قريبا
النموذج 02النموذج 02قريبا
النموذج 03النموذج 03قريبا
النموذج 04النموذج 04قريبا
النموذج 05النموذج 05قريبا
النموذج 06النموذج 06قريبا
النموذج 07النموذج 07قريبا
النموذج 08النموذج 08قريبا
النموذج 09النموذج 09قريبا
قريباالنموذج 10قريبا
قريباالنموذج 11قريبا
قريباقريباقريبا
السنة الدراسية 2016/2017
النموذج 01النموذج 01قريبا
النموذج 02النموذج 02قريبا
النموذج 03النموذج 03قريبا
النموذج 04النموذج 04قريبا
قريباالنموذج 05قريبا
قريباالنموذج 06قريبا
قريباالنموذج 07قريبا
قريباقريباقريبا

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بنـــك الفروض في مادة العلوم الطبيعية – السنة الثالثة متوسط
الفصل الأولالفصل الثانيالفصل الثالث
السنة الدراسية 2019/2020
قريباقريباقريبا
السنة الدراسية 2018/2019
النموذج 01النموذج 01قريبا
النموذج 02النموذج 02قريبا
النموذج 03النموذج 03قريبا
النموذج 04النموذج 04قريبا
النموذج 05النموذج 05قريبا
النموذج 06النموذج 06قريبا
النموذج 07النموذج 07قريبا
النموذج 08قريباقريبا
قريباقريباقريبا
السنة الدراسية 2017/2018
النموذج 01النموذج 01قريبا
النموذج 02النموذج 02قريبا
النموذج 03النموذج 03قريبا
النموذج 04النموذج 04قريبا
النموذج 05النموذج 05قريبا
النموذج 06النموذج 06قريبا
النموذج 07النموذج 07قريبا
النموذج 08النموذج 08قريبا
النموذج 09قريباقريبا
النموذج 10قريباقريبا
النموذج 11قريباقريبا
النموذج 12قريباقريبا
النموذج 13قريباقريبا
قريباقريباقريبا
السنة الدراسية 2016/2017
النموذج 01النموذج 01قريبا
النموذج 02النموذج 02قريبا
النموذج 03النموذج 03قريبا
قريباقريباقريبا

[box type="note" align="aligncenter" class="" width=""]

هام جدا: الصفحة متجددة باستمرار، فكلما استقبلنا نموذجا من الأساتذة الكرام إلا ورفعناه، فابقوا على اطلاع.

الشكر موصول لهم على مجهوداتهم، ولا تنسوا الدعاء لهم.

يستطيع الأساتذة المساهمة في بنك الفروض والإختبارات وذلك بمراسلتنا عبر صفحة إتصل بنا.

[/box]

صفحة التعليم المتوسط
السنة الثالثة متوسط - الجيل الثاني
بنك الفروض والاختبارات - التعليم المتوسط
بنك الفروض والاختبارات - السنة الثالثة متوسط
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