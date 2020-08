السلام عليكم

بخصوص موضوع KYC في بايسيرا, "موضوع صغير"

- إعرف عميلك أو إعرف زبونك الهدف تاعها واضح ومن إسمو تعرفو, يعني أي بنك حقيقي أو بنك رقمي يحتاج أنو يعرف معلومات على العميل تاعو والنشاط تاعو وطريقة إستعمال الحساب فاه رح تكون.

* الشيء المحير انو تلقى كاين ناس مدايرين عليها منشورات "طريقة ملء المنوذج" وكاين ناس دخل نفس المعلومات بالضبط وهذا 100% خطأ وبايسيرا ماشي رح تقبلو, لأنو ماشي كامل الناس يخدمو نفس الخدمة وعندهم نفس النشاط ونفس مصادر الدخل ووو إلخ.

يعني : أنك تروح دخل نفس المعلومات لي دخلها واحد اوخر ماشي رح يتقبل

--- شرح ملء النموذج حتى يتم قبوله ---

ماشي رح نقلك وش تكتب رح نشرحلك, باه تفهم وش تكتب

- أول حاجة ماتشوف لحتى واحد كيفاه دخل المعلومات تاعو

- ثاني حاجة اذا ماتفهمش اللغة لي راهم بيها الأسئلة رجعو للعربية ولا للغة تفهمها نتا

من بعد:

1/ مصدر الأموال Sources of funds

يعني الأموال لي رح تدخل للحساب تاعك وش هو المصدر تاعها؟ يعني نتا موظف ولا من الإستثمار ولا ورث ولا منحات تاع الدراسة ولا العائلة ووو إلخ

ملاحظة ( دير لحاجة الصحيحة ولي هي المصدر تاع أموالك ) يعني ماشي ديرلهم منح دراسة ولا من العائلة وهوما يشوفو في الحساب تاعك يدخلوه الدراهم يوميا من عدة مصادر يعني هكذا ماشي رح يقبل 100% من السؤال الأول بلا مايكملو الباقي

في حالة نتا تخدم عبر الإنترنت ولا تبيع وتشري كيما الأغلبية تخير Other sources of funds ( مصادر اخرى ) وتكتبلهم وش المصادر. مثلا من العمل الحر عبر الإنترنت أو .... إلخ

2/ الدوران الشهري للحساب Planned monthly money turnover on the accounts

يعني الحساب تاعك شحال رح يدخلوه ويخرجو منو دراهم في الشهر ( ماشي بالضبط ) لكن بالتقريب. ماديرش 1000 ونتا في اليوم تبعث 1000 يعني الإجابة لازم تكون صحيحة يعني مثلا اذا كان حساب يدور بإستمرار تقدر تخير من 1000 لـ 3000 ونتا راك عارف الحساب تاعك ( المهم يكون حاجة معقولة )

3/ الإنتماء ولا المشاركة في السياسة ( اذا كنت عضو سياسي ) Participation in politics

هذي باينة "لا "

4/ ايضا " لا "

5/ المستفيد النهائي من الحساب Who is the final beneficial owner

تخير انك انت المستفيد النهائي للحساب ( مهما يكون )

( أهم شيء أن المعلومات تكون صحيحة وتكون نفس وش راهم يشوفو في حسابك ولا قريبة بنسبة كبيرة )

بالتوفيق