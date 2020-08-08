الكلمة الحسنة من طيب الحياة من رحمة الله تعالى

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ​

انا كشخص او بني آدم مسلمالله أنعم على بالكلمة الحسنة -اللا خبيثةلكن احيانا يكون لساني زفر بعض الشيء و الفظ كلمات غير -ليست قلة أدبثم اذهب و استغفر عنها حتى تتلاشى هذه العادة الغريبةانا لا اسب ولا اشتم ولا العن ,اذا رأت متكبراً ادفشه او اقول له الله يغضب عليكلانه فاسق و يطلق من لسانه كلام سيء بذيء كمثل احد يطلق من لسانه شفرة قطع حادة مع كلمة خبيثة في عنق الكليم من لسانهالله يغضب عليهم-على فكرة لا يحق لامريكا بان تحتكر ابتسامة النسر هذه التي في المرفقات ...