الكلمة الحسنة من طيب الحياة من رحمة الله تعالى

Yousef-Max-07

Yousef-Max-07

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ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

انا كشخص او بني آدم مسلم
الله أنعم على بالكلمة الحسنة -اللا خبيثة
لكن احيانا يكون لساني زفر بعض الشيء و الفظ كلمات غير -ليست قلة أدب
ثم اذهب و استغفر عنها حتى تتلاشى هذه العادة الغريبة

انا لا اسب ولا اشتم ولا العن ,اذا رأت متكبراً ادفشه او اقول له الله يغضب عليك
لانه فاسق و يطلق من لسانه كلام سيء بذيء كمثل احد يطلق من لسانه شفرة قطع حادة مع كلمة خبيثة في عنق الكليم من لسانه

الله يغضب عليهم

-على فكرة لا يحق لامريكا بان تحتكر ابتسامة النسر هذه التي في المرفقات ...
 

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