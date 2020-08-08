الكلمة الحسنة من طيب الحياة من رحمة الله تعالى

Yousef-Max-07
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انا كشخص او بني آدم مسلم
الله أنعم على بالكلمة الحسنة -اللا خبيثة
لكن احيانا يكون لساني زفر بعض الشيء و الفظ كلمات غير -ليست قلة أدب
ثم اذهب و استغفر عنها حتى تتلاشى هذه العادة الغريبة
انا لا اسب ولا اشتم ولا العن ,اذا رأت متكبراً ادفشه او اقول له الله يغضب عليك
لانه فاسق و يطلق من لسانه كلام سيء بذيء كمثل احد يطلق من لسانه شفرة قطع حادة مع كلمة خبيثة في عنق الكليم من لسانه
الله يغضب عليهم
-على فكرة لا يحق لامريكا بان تحتكر ابتسامة النسر هذه التي في المرفقات ...
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