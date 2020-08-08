هته الرؤيا الغريبة و المخيفة عندها سنوات

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- 7 أفريل 2015
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
احبتي و اخواني في اللمة المباركة
قبل يومين كنت اتحدث معي اخي
@Golden Man
حول الرؤى و المنامات الغريبة
تذكرت هته الرؤيا او المنام الغريب
أردتكم ان تناقشوه معي و تناقشوا مسألة
الرؤيا عموما
إليكم
قبل سنوات
كنت في تمام الصحة و العافية و لله الحمد الحمد
امارس الرياضة و اعيش حياتي و بشكل عادي جدا جدا
في إحدى الليالي و انا نائم
لأرى ما يرى النائم في حلمه
أني في بيتي مستريح
لتدخل علي عجوز تشبه الكاهنة او الساحرة
لم تحدثني قط
لكنها اشارت إلي بيدها إشارة تشبه التحدي او التهديد
أنا انزعجت و خفت ان تؤذي احدا من عائلتي فقمت إليها اريدها ان تخرج من بيتي
فعلا خرجت و لم تتكلم بكلمة
لتدخل علي بعدها فتاة جميلة متحجبة
و سألتني هل تعرف تلك العجوز
فأجبتها لا لا اعرفها
فقالت لي تلك الشابة تعالى معي
و خرجنا من البيت لنصل الى مكان ريفي
فوجدنا تلك العجوز الشمطاء
لتسألها تلك الفتاة ماذا فعلتي للأمين
لترد تلك العجوز و تقول
يا الامين لقد سممتك بسم له سبعة انواع او قطرات
و ذلك السم لن تجد له علاج
إنتهى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قصصت الرؤيا لزوجتي فكانت تلح دائما على ان اذهب الى راق متمكن
لكن لم تجد مني عزما
و احسست اني مربط و ليست قادرا على الذهاب الى راق
و بعد مدة تتوالى علي الامراض من كل جدب و صوب
ففي فترة ما عانيت من السكري و الضغط و القلب و الآرني
و سوء النظر و و و و و
و اخيرها اصابتي بكورونا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لحد الساعة لم اذهب الى اي راق
و اكتفي بالرقية على نفسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هته قصتي
إليكم الخط
احبتي و اخواني في اللمة المباركة
قبل يومين كنت اتحدث معي اخي
@Golden Man
حول الرؤى و المنامات الغريبة
تذكرت هته الرؤيا او المنام الغريب
أردتكم ان تناقشوه معي و تناقشوا مسألة
الرؤيا عموما
إليكم
قبل سنوات
كنت في تمام الصحة و العافية و لله الحمد الحمد
امارس الرياضة و اعيش حياتي و بشكل عادي جدا جدا
في إحدى الليالي و انا نائم
لأرى ما يرى النائم في حلمه
أني في بيتي مستريح
لتدخل علي عجوز تشبه الكاهنة او الساحرة
لم تحدثني قط
لكنها اشارت إلي بيدها إشارة تشبه التحدي او التهديد
أنا انزعجت و خفت ان تؤذي احدا من عائلتي فقمت إليها اريدها ان تخرج من بيتي
فعلا خرجت و لم تتكلم بكلمة
لتدخل علي بعدها فتاة جميلة متحجبة
و سألتني هل تعرف تلك العجوز
فأجبتها لا لا اعرفها
فقالت لي تلك الشابة تعالى معي
و خرجنا من البيت لنصل الى مكان ريفي
فوجدنا تلك العجوز الشمطاء
لتسألها تلك الفتاة ماذا فعلتي للأمين
لترد تلك العجوز و تقول
يا الامين لقد سممتك بسم له سبعة انواع او قطرات
و ذلك السم لن تجد له علاج
إنتهى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قصصت الرؤيا لزوجتي فكانت تلح دائما على ان اذهب الى راق متمكن
لكن لم تجد مني عزما
و احسست اني مربط و ليست قادرا على الذهاب الى راق
و بعد مدة تتوالى علي الامراض من كل جدب و صوب
ففي فترة ما عانيت من السكري و الضغط و القلب و الآرني
و سوء النظر و و و و و
و اخيرها اصابتي بكورونا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لحد الساعة لم اذهب الى اي راق
و اكتفي بالرقية على نفسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هته قصتي
إليكم الخط