الشر كاذب و ضعيف و هذا الفيدو دليل على ذلك

السلام علسكم و رحمة الله و بركاته

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انتاج مسرحي مبدأي بسيط للعبة عام 2000 ميلاديلكنه يثبت ان القوة و الشدة في الصبر اقوى من طغيان الكفر و الطاغوط-هذا الاستعراض المسرحي يحسبه السفاء و المنافقين غباء ,لكن من يضحك كثيراً يضحك أخيراً ...