الشر كاذب و ضعيف و هذا الفيدو دليل على ذلك

Yousef-Max-07
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السلام علسكم و رحمة الله و بركاتهانتاج مسرحي مبدأي بسيط للعبة عام 2000 ميلادي
لكنه يثبت ان القوة و الشدة في الصبر اقوى من طغيان الكفر و الطاغوط
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60)
-هذا الاستعراض المسرحي يحسبه السفاء و المنافقين غباء ,لكن من يضحك كثيراً يضحك أخيراً ...