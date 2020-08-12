لعبة عمل جماعي ,ليست لعبة قتل او قلة أدب CS-16-Ultimate + نمط آلية ماكنة اللعب

Yousef-Max-07

Yousef-Max-07

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2020
المشاركات
41
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
Palestina / فلسطيني-الماني
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أنماط نمط اللعبة لمستخدمي الحاسب كمضاد جريمة -مضاد عبيد الشيطان

صور متفرقة من لعبة كانتر سترايك 1.6 النسخة المتناهية الدقة
CS 1.6 Ultimate Edition
خريطة او Map العاصفة de_Storm
-على فكرة المنافقين لا يستطيعون الدخول الى هذه اللعبة و يموتون من الغيظ ,أستغفر الله ...

 

المرفقات

يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top