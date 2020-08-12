لعبة عمل جماعي ,ليست لعبة قتل او قلة أدب CS-16-Ultimate + نمط آلية ماكنة اللعب





أنماط نمط اللعبة لمستخدمي الحاسب كمضاد جريمة -مضاد عبيد الشيطان



​ السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهأنماط نمط اللعبة لمستخدمي الحاسب كمضاد جريمة -مضاد عبيد الشيطان

صور متفرقة من لعبة كانتر سترايك 1.6 النسخة المتناهية الدقةخريطة او Map العاصفة de_Storm-على فكرة المنافقين لا يستطيعون الدخول الى هذه اللعبة و يموتون من الغيظ ,أستغفر الله ...