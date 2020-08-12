لعبة عمل جماعي ,ليست لعبة قتل او قلة أدب CS-16-Ultimate + نمط آلية ماكنة اللعب

Yousef-Max-07
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهصور متفرقة من لعبة كانتر سترايك 1.6 النسخة المتناهية الدقة
أنماط نمط اللعبة لمستخدمي الحاسب كمضاد جريمة -مضاد عبيد الشيطان
أنماط نمط اللعبة لمستخدمي الحاسب كمضاد جريمة -مضاد عبيد الشيطان
CS 1.6 Ultimate Edition
خريطة او Map العاصفة de_Storm
-على فكرة المنافقين لا يستطيعون الدخول الى هذه اللعبة و يموتون من الغيظ ,أستغفر الله ...
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