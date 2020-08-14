الشيخ الروحاني/ الحسن الحساني الشريف القادري | شيخ الطريقة القادرية | 00447451200035من هو الشيخ الروحاني/ الحسن الحساني الشريف القادري | شيخ الطريقة القادرية | 00447451200035 ؟هو اكبر روحاني في الجزائر و اشهر شيخ صادق ذاعت شهرته في الوطن العربي وعرف بإلمامه الكبير وبخبرته الطويلة لمختلف اسرار روحانية مخفية عجيبة والاسرار الروحانية الصحيحة وعلوم مجربة لاكثر من ثلاثين سنه في هذا المجال.الشيخ الروحاني/ الحسن الحساني الشريف القادري | شيخ الطريقة القادرية | 00447451200035الشيخ الروحاني/ الحسن الحساني الشريف القادري | شيخ الطريقة القادرية | 00447451200035 هو احسن وافضل واشهر واصدق شيخ روحاني مجرب وعالم روحاني فلكي في الجزائر يفك السحر ويعالج كل اعراض المس ولجلب الحبيب والزوج سواء من اي جنسية سعودي قطري سوداني يمني او تونسي عراقي سوري بحريني جزائري كويتي اماراتي مغربي ليبي مصري او اي جنسية مسلم او نصراني.فالاعمال الروحانية لا تقتصر على انسان معين او جنسية معينة فهي صالحة لكل زمان ومكان.الشيخ الروحاني/ الحسن الحساني الشريف القادري | شيخ الطريقة القادرية | 00447451200035تأسست الزاوية القادرية بالرويسات ورقلة اواخر سنة 1851م . على يد الشيخ الولي المجاهد الشيهد سيدي محمد الطيب بن ابراهيم بن احمد الكبيرمن ذرية واحفاد الشيخ عيسى بن تاج الصالحين سيدي عبد القادر الجيلاني البغدادي وهدمت الزاوية سنة1863م وخربت من قبل المستعمر الفرنسي وهذا جزاء موقف الطريقة القادرية من الاستعمار واعيد بناؤها سنة 1880مالشيخ الروحاني/ الحسن الحساني الشريف القادري | شيخ الطريقة القادرية | 00447451200035ضيوف من الأخوة الاباضية من ولاية غردية في زيارة لشيخ الطريقة القادرية وفرعها بالجزائر وعموم افريقياوكانت الزاوية نواة المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي تحت قيادة الشريف محمد بن عبد الله القادري نسبا والملقب بسلطان ورقلة . وخلفه بعدها بنه الشيخ سيد ابراهيم وخلفه بعدها ابنه محمد ابن ابراهيم المعروف بحمى باهي واستمرت الزاوية بقيادة شيوخها في نضال ضمن الحركة الوطنية وجمعية العلماء حتى اندلاع الثورة التحرير فتقلد شيخ الطريقة القادرية المجاهد حساني محمد بن ابراهيم الشريف القادري قيادة في الثورة التحرير وكان ضمن الرعيل الاول للمجاهدين وبعد الاستقلال تفرغ الشيخ سيدي محمد بن ابراهيم الى اعمار ونشر الطريقة القادرية وبعثها من جديد وهذا بعد غلق جل الزوايا القادرية وتضيق الخناق عليها من طرف الاستعمارالشيخ الروحاني/ الحسن الحساني الشريف القادري | شيخ الطريقة القادرية | 00447451200035من الملتقى الدولي في المقر العام للطريقة القادرية بالجزائر وعموم افريقياالفرنسي الذي وضعها نصب عينيه لموقفها الدائم ضده والتحاق اكثر من تسعين بالمئة من اتباع الطريقة القادرية بثورة التحرير وبفضل الله وعونه استطاع الشيخ سيدي محمد بن ابراهيم الشريف ان ينجح في مسعاه وهذا على خطى جده الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وهاهي الان مستمرة في رسالتها على يد شيخ الاعلى للطريقةالقادرية بالجزائروعموم افريقيا الاستاذ حساني الحسن بن محمد بن براهيم بن محمد الطيب بن ابراهيم بن احمد الشريف القادري المالكي الاشعري ..بتحفيظ القران والفقه واصلاح ذات البين ولم الشمل وايواء اليتامة والمساكين .....تاسيس فرع الطريقةبقيادة القائد الطريقةالثائر الشيخ الهاشمي الشريف مؤسس فرع الطريقة القادرية بالوادي بامر من شيخ الطريقة الاعلى محمد الطيب الملقب بسلطان ورقلة ومقرها الان في بلدية الرويسات ولاية ورقلة. في 15 نوفمبر 1918 هو اليوم نفسه الذي رسمت فيه الزاوية من طرف الشيخ الاعلى للطريق القادرية وبامرها زحفتبولاية ورقلة بلدية الرويسات صور لشيخ الهاشمي مع شيخ الطريقة الاعلى بالجزائر وعموم افريقيا مع شيخ محمد الطيبالجماهير الغاضبة فيما يسمى بملحمة هدة عميش من البياضة الى الوادي في انتفاضة لمواجهة تسلط القياد ورفض الضرائب التي ارهقت كاهل سكان سوف .الشيخ الروحاني/ الحسن الحساني الشريف القادري | شيخ الطريقة القادرية | 00447451200035قراءة القران او السلك في المدرسة القادريةوايضا التصدي للقوانين الخاصة بالتجنيد الاجباري ناهيك عن احياء روح الجهاد ونشر الوعي السياسي ورد على محاولات تهديم المدرسة القادريةوقال الشاعر مفدي زكريا في الياذته مخلدا هذه الانتفاضة بقوله:وضرغامهااطعام الطعام في المقر الطريقة القادرية بالجزائر وعموم افريقياالهاشمي الشريف يذيق "بواز" العذاب المهين .أهم قواعد وأسس الطريقة القادرية:الالتزام بالكتاب والسنة:(طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة فمن خالفهما فليس منا). ويقول: (اجعل الكتاب والسنة جناحيك طر بهما إلى الله).الجَـدٌ والكًـدٌ ولزوم الحَـدٍ حتى تنقد:ومعنى (جـد) الجدية في سلوك الطريق إلى الله، ومعنى (كـد) بذل الجهد والجوارح والنفس والروح في السير إلى الله بدون هوادة ولا تراخي، ومعنى(لزوم الحد) الالتزام بالشريعة وتحليل الحلال وتحريم الحرام والوقوف عند حدود الله وعدم تجاوزها، ومعنى (حتى تنقد) حتى تجف النفس عن المعاصي والذنوب والشهوات والملذات والأخلاق السيئة ولا يبقى فيها إلا الله جل في علاه.الشيخ الروحاني/ الحسن الحساني الشريف القادري | شيخ الطريقة القادرية | 00447451200035الاجتماعٌ والاستماعٌ والإتباعٌ حتى يحصل الانتفاع:صور للملتقى الدولي للطريقة القادرية الذي اقيم في مقرها العام في ولاية ورقلةومعنى هذا الاجتماع بالصالحين والعلماء والمرشدين والأخوة في الله والاستماع لهم بأدب وإتباع ما يقولون وما يأمرون من الهدي النبوي وبذلك يحصل لدينا الانتفاع والوصول لما وصلوا إليه.الاعتقاد بشيخ الطريقة العقيدة الصحيحة:ومعنى هذا أن يحبوه ويحترموه ويقدروهمجلس الذكر الذي اقيم امام المقر العام للطريقة القادرية بالجزائر وعموم افريقياولا يهملوه ولا يعظمونه فوق الحد المطلوب ولا يغلوا في حبه ولا يعتقدوا فيه العصمة فإنه بشر يخطئ ويصيب لكنه محفوظ بعناية الله إن أخطأ سرعان ما يرجع إلى الله ويتوب إليه، يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية: (يا بني إياك أن تنظر إلى شيخك أنه معصوم إنما هو بشر يخطئ ويصيب فإن رأيت منه مخالفة فابحث له عن عذر شرعي فإن لم تجد له عذر فاستغفر له الله فإنه بشر يخطئ ويصيب).الشيخ الروحاني/ الحسن الحساني الشريف القادري | شيخ الطريقة القادرية | 00447451200035حب الشيخ:لكن حب الله والرسول مقدم عليه وهو المراد الحقيقي من السير والسلوك على يد الشيخ المرشد فهو دليلنا إلى حب الله ورسوله والدعوة إلى الله .كثرة الذكر لله تعالى:فالذكر هو المعراج في السير إلى الله في الطريقة القادرية، فمن أهم أعمال المريد كثرةالمقر الاعلى للطريقة القادرية وفروعها بالجزائر وعموم افريقياالأذكار والمداومة عليها وعلى الاستغفار والصلاة على الرسول بالليل والنهار وبذلك يرتقي المريد في مقامات المحبة لله ولرسوله والذكر هو الوسيلة العظمى لتزكية النفس وتربيتها وتحليتها بالأخلاق المحمدية. محبة آل البيت: وحبهم مقدم على كل من سواهم من الناس لأنهم بضعةالشيخ الروحاني/ الحسن الحساني الشريف القادري | شيخ الطريقة القادرية | 00447451200035أجتماع مريدون الطريقة القادريةالنبي ووصيته لأمته، مع الحب والتقدير والإكبار والإجلال للصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب.حب كل الأولياء والصالحين:وحب مشايخ ومرشدين المدارس الأخرى،الطريقة القادريةولا يفرقون ولا يميزون بين طريقة وأخرى، ولا يتعصبون لمدرستهم ولا يطعنون بالطرق الأخرى التي تنهج منهج الكتاب والسنة، وذلك كله مع المحبة والتعظيم والتقديرلمدرستهم ولمشايخهم كما ينبغي أن يكون.أماكن الانتشارينتشر أتباع الطريقة القادرية في كثير من البلاد أشهرها سوريا وتركيا والعراق والمغرب والجزائر وفلسطين ولبنان وموزمبيق والكاميرون ونيجيريا والصين والاتحاد السوفيتي وغانا وإيران والجزائر والسودان والنيجر ومالي وغينيا وتشاد وأفغانستان وباكستان والصومال وأندونيسيا ويوغسلافيا ومصر وتونس وماليزياوارتيريا[5].الشيخ الروحاني/ الحسن الحساني الشريف القادري | شيخ الطريقة القادرية | 00447451200035شروط الشيخ المرشد عند الإمام الجيلانيقال الشيخ عبد القادر الجيلاني في القصيدة العينية: وإن ساعد المقدور أو ساقك القضا إلى شيخ ٍ في الحقيقة بـارع فـقـم في رضـاه واتبع مراده ودع كل ما من قبل كنت تسارع ولا تعترض فيما جهلت من أمره عليه فـإن الاعتراض تــنازع ففي قصة الخضر الكريم كــفاية بقتل غلام والكـــليم يدافع فلما أضاء الصبح عن ليل سـره وسـل حساماً للغياهب قاطـع أقام له العذر الكـليم وإنه كـذلك علم القوم فيه بدائع لقد أسس الإمام الجيلاني طريقته وفق الكتاب والسنة ووضع لها ضوابط شرعية حتى لا يكثر الشطط والنقصان والتغيير والابتداع ويدعي المشيخة من يقدر ومن لا يقدر ومن يعلم ومن لا يعلم. فوضع الشيخ ضوابط وشروط ينبغي أن تتوفر بالشيخ المرشد الذي يتصدر للإرشاد وهذه الشروط هي[2]: إذا لم يكن للشيخ خمـس فوائـد وإلا فدجـالٌ يقــود إلى جهل عليم بأحكام الشريعة ظـــاهراً ويبحث عن علم الحقيقة عن أصل ويظهر للورَّادِ بالبشر والقــرى و يخضع للمسكين بالقـول والفعل فهذا هو الشيخ المعظم قـــدره عليم بأحكام الحـرام من الحــل يهذب طـلاب الطــريق ونفسه مهذبـة من قبل ذو كـرم كلـي لقد بين الشيخ في هذه الأبيات بعض شروط الشيخ المربي وهي خمس. فإن لم تتوفر فيه فليس لديه الأهلية للإرشاد وهذه الشروط هي: أن يكون عالماً بأحكام الشريعة والدين عالم بالحلال والحرام عالم بحدود الشرع وعالم بالسنة النبوية وعالم بما علم من الدين بالضرورة وهذا معنى قول الشيخ (عليم بأحكام الشريعة ظاهراً) أن يكون عالماً بعلم الحقيقة والطريقة وعالم بأحوال القلوب والنفوس وطرق تزكيتها وخبير بأحوال السالكين وتدرجهم في الطريق إلى الله ويكون قد أخذ هذا العلم من شيخ مرشد كامل عبر سند متصل إلى رسول الله وهذا معنى قول الشيخ (ويبحث عن علم الحقيقة عن أصل). أن يكون كريماً سخياً مع ضيوفه والسخاء من صفات رب العالمين ومن خلق الرسول الكريم والصالحين فلا يليق بالمرشد أن يكون بخيلاً كما جاء في الحديث ما جبل ولي الله إلا على السخاء وحسن الخلق فيكرم ضيوفه ورواد زاويته دون التقصير بحق ضيافتهم وأن تدوم البسمة على وجهه وان يكون رحب الصدر وهذا معنى قول الشيخ(ويظهر للورَّادِ بالبشر والقرى). أن يكون متواضعاً للمؤمنين يخضع لهم بالقول والفعل وهذه الخصلة هي من خصال النبي حيث أمره الله فقال له (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ)[3]. وكان الشيخ عبد القادر الجيلاني معروفاً بتواضعه للفقراء وكان يجلس معهم ويطاعمهم ويتجنب مجالسة الأغنياء والكبراء والأمراء والوزراء إلا إذا أراد نصح لهم وهذا معنى قول الشيخ (ويخضع للمسكين بالقــول والفعل). أن يكون قد ناجحاً في تربية المريدين وتزكية نفوسهم ولن يكون له هذا إلا إذا كان قد زكى نفسه قبل ذلك على يد شيخ خبير بارع وأن يكون قد أذن له بالإرشاد والمشيخة من قبل شيخه وفق سند متصل وهذا معنى قول الشيخ (يهذب طلاب الطريق ونفسه مهذبة من قبل ذو كرم كلي)[4].السحر الاسود لجلب الحبيب بالصورة – الشيخ الروحاني/ الحسن الحساني الشريف القادري | شيخ الطريقة القادرية | 00447451200035لا يتاخر هذا العمل ابدا حثى لو كان المطلوب عليه السحر وهذا ما يميز العمل بالسحر الاسود لجلب الحبيب او للتفريق وغيره من الاعمال الروحانية السريعة.ويستعمل فيها اثر المطلوب كالصورة او الملابس وغيرها من اسرار روحانية جليلة في العلوم.السحر الاسود هو جلب الحبيب في يومين على الاكثر ليصير بين يديك و طريقة عمل السحر الاسود لجلب الحبيب تختلف حسب طبيعة الطالب والمطلوب.كيف اعمل سحر اسود هو عن طريق الحصول على اسم واسم امه اي شريكك ومن ثم الصورة او اثر ما.وتعتبر طلاسم السحر الاسود هو طلسم رهيب في جلب النساء والرجال وكل من تشاء في الحين وجلب الرجال والسيدات كيفما كان العنيد والعنيدة او غيرها.طلاسم السحر الاسود للمحبة والتهييج والطاعة وهو من اقوى الطلاسيم الى عصرنا هذا.اما السحر اليهودي فهو ايضا من الاسحار الحارة وبسرعة عملها، يستعملها معظم الشيوخ المتمكنين في العلم.علاج و فك السحر طرق ازالة وابطال عجيبة