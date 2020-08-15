من درر السلف ....الحلقة رقم 03

الحمد لله ...ومن الدرر ومسائل الأثر ...منها ...وقال عبيد بن عمير /لا تزال الملائكة تصلي على إلانسان : ما دام أثر السجود في وجهه . ..خرجه البيهقي بإسناد صحيح . ..أنظره / فتح الباري ج 07 ورقة / 360 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام إبن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /الوتر : أفضل من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى ..بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة : قيام الليل ..وأوكد ذلك : الوتر وركعتا الفجر . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 23 ورقة / 88 ...ومنها ...وقال أيضاً /وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة وسائر العبادات : فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله ﷺ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 223 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /وَلَسْت أَعْلَمُ سَالِفًا : أَوْجَبَ التداوي ..وَإِنَّمَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْمَعْرِفَةِ يُفَضِّلُ : تَرْكَهُ تَفَضُّلًا وَاخْتِيَارًا لِمَا اخْتَارَ اللَّهُ وَرِضًى بِهِ وَتَسْلِيمًا لَهُ ..وَهَذَا الْمَنْصُوصُ : عَنْ أَحْمَد ..وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ : مَنْ يُوجِبُهُ ..وَمِنْهُمْ : مَنْ يَسْتَحِبُّهُ وَيُرَجِّحُهُ ..كَطَرِيقَةِ : كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ اسْتِمْسَاكًا لِمَا خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ الْأَسْبَابِ ؛ وَجَعَلَهُ مِنْ سُنَّتِهِ فِي عِبَادِهِ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 564 ...ومنها ...وقال أيضاً في مطلع كلامه عليه رَحَمَات الله /الصلاة بعد تفويت الوقت عمداً : لا تقبل من صاحبها ..ولا يسقط عنه : إثم التفويت المحرم ..ولو قضاها : باتفاق المسلمين . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 456 ...ومنها ...وقال أيضاً /الجنيّ يدخل في جسد الإنسان : ويشغل جميع أعضائه ..والإنسان المصروع : لا يحس بما يقوله الجنيّ ويفعله بأعضائه . ..أنظره / منهاج السنة ج 05 ورقة / 379 ...ومنها ...وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /إستحباب الترتيل : لا يستلزم كراهة الإسراع ..وإنما الذي يكره : الهذ ..وهو الإسراع : المفرط ..بحيث يخفى : كثير من الحروف ..أو : لا تخرج من مخارجها ..وقد ذكر في الباب : إنكار ابن مسعود على من يهذ القراءة كهذ الشعر . ..أنظره / فتح الباري ج 09 ورقة / 89 ...