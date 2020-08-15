من درر السلف ....الحلقة رقم 03

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر ومسائل الأثر ...
منها ...
وقال عبيد بن عمير /
لا تزال الملائكة تصلي على إلانسان : ما دام أثر السجود في وجهه . ..
خرجه البيهقي بإسناد صحيح . ..
أنظره / فتح الباري ج 07 ورقة / 360 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
الوتر : أفضل من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى ..
بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة : قيام الليل ..
وأوكد ذلك : الوتر وركعتا الفجر . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 23 ورقة / 88 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة وسائر العبادات : فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله ﷺ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 223 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَلَسْت أَعْلَمُ سَالِفًا : أَوْجَبَ التداوي ..
وَإِنَّمَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْمَعْرِفَةِ يُفَضِّلُ : تَرْكَهُ تَفَضُّلًا وَاخْتِيَارًا لِمَا اخْتَارَ اللَّهُ وَرِضًى بِهِ وَتَسْلِيمًا لَهُ ..
وَهَذَا الْمَنْصُوصُ : عَنْ أَحْمَد ..
وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ : مَنْ يُوجِبُهُ ..
وَمِنْهُمْ : مَنْ يَسْتَحِبُّهُ وَيُرَجِّحُهُ ..
كَطَرِيقَةِ : كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ اسْتِمْسَاكًا لِمَا خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ الْأَسْبَابِ ؛ وَجَعَلَهُ مِنْ سُنَّتِهِ فِي عِبَادِهِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 564 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في مطلع كلامه عليه رَحَمَات الله /
الصلاة بعد تفويت الوقت عمداً : لا تقبل من صاحبها ..
ولا يسقط عنه : إثم التفويت المحرم ..
ولو قضاها : باتفاق المسلمين . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 456 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الجنيّ يدخل في جسد الإنسان : ويشغل جميع أعضائه ..
والإنسان المصروع : لا يحس بما يقوله الجنيّ ويفعله بأعضائه . ..
أنظره / منهاج السنة ج 05 ورقة / 379 ...
ومنها ...
وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
إستحباب الترتيل : لا يستلزم كراهة الإسراع ..
وإنما الذي يكره : الهذ ..
وهو الإسراع : المفرط ..
بحيث يخفى : كثير من الحروف ..
أو : لا تخرج من مخارجها ..
وقد ذكر في الباب : إنكار ابن مسعود على من يهذ القراءة كهذ الشعر . ..
أنظره / فتح الباري ج 09 ورقة / 89 ...
ومن الدرر ومسائل الأثر ...
منها ...
وقال عبيد بن عمير /
لا تزال الملائكة تصلي على إلانسان : ما دام أثر السجود في وجهه . ..
خرجه البيهقي بإسناد صحيح . ..
أنظره / فتح الباري ج 07 ورقة / 360 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
الوتر : أفضل من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى ..
بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة : قيام الليل ..
وأوكد ذلك : الوتر وركعتا الفجر . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 23 ورقة / 88 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة وسائر العبادات : فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله ﷺ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 223 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَلَسْت أَعْلَمُ سَالِفًا : أَوْجَبَ التداوي ..
وَإِنَّمَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْمَعْرِفَةِ يُفَضِّلُ : تَرْكَهُ تَفَضُّلًا وَاخْتِيَارًا لِمَا اخْتَارَ اللَّهُ وَرِضًى بِهِ وَتَسْلِيمًا لَهُ ..
وَهَذَا الْمَنْصُوصُ : عَنْ أَحْمَد ..
وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ : مَنْ يُوجِبُهُ ..
وَمِنْهُمْ : مَنْ يَسْتَحِبُّهُ وَيُرَجِّحُهُ ..
كَطَرِيقَةِ : كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ اسْتِمْسَاكًا لِمَا خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ الْأَسْبَابِ ؛ وَجَعَلَهُ مِنْ سُنَّتِهِ فِي عِبَادِهِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 564 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في مطلع كلامه عليه رَحَمَات الله /
الصلاة بعد تفويت الوقت عمداً : لا تقبل من صاحبها ..
ولا يسقط عنه : إثم التفويت المحرم ..
ولو قضاها : باتفاق المسلمين . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 456 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الجنيّ يدخل في جسد الإنسان : ويشغل جميع أعضائه ..
والإنسان المصروع : لا يحس بما يقوله الجنيّ ويفعله بأعضائه . ..
أنظره / منهاج السنة ج 05 ورقة / 379 ...
ومنها ...
وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
إستحباب الترتيل : لا يستلزم كراهة الإسراع ..
وإنما الذي يكره : الهذ ..
وهو الإسراع : المفرط ..
بحيث يخفى : كثير من الحروف ..
أو : لا تخرج من مخارجها ..
وقد ذكر في الباب : إنكار ابن مسعود على من يهذ القراءة كهذ الشعر . ..
أنظره / فتح الباري ج 09 ورقة / 89 ...