من درر السلف ....الحلقة رقم 03

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر ومسائل الأثر ...

🥀🥀 منها ...
وقال عبيد بن عمير /
لا تزال الملائكة تصلي على إلانسان : ما دام أثر السجود في وجهه . ..
خرجه البيهقي بإسناد صحيح . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 07 ورقة / 360 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
الوتر : أفضل من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى ..
بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة : قيام الليل ..
وأوكد ذلك : الوتر وركعتا الفجر . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 23 ورقة / 88 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة وسائر العبادات : فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله ﷺ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 223 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَلَسْت أَعْلَمُ سَالِفًا : أَوْجَبَ التداوي ..
وَإِنَّمَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْمَعْرِفَةِ يُفَضِّلُ : تَرْكَهُ تَفَضُّلًا وَاخْتِيَارًا لِمَا اخْتَارَ اللَّهُ وَرِضًى بِهِ وَتَسْلِيمًا لَهُ ..
وَهَذَا الْمَنْصُوصُ : عَنْ أَحْمَد ..
وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ : مَنْ يُوجِبُهُ ..
وَمِنْهُمْ : مَنْ يَسْتَحِبُّهُ وَيُرَجِّحُهُ ..
كَطَرِيقَةِ : كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ اسْتِمْسَاكًا لِمَا خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ الْأَسْبَابِ ؛ وَجَعَلَهُ مِنْ سُنَّتِهِ فِي عِبَادِهِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 564 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في مطلع كلامه عليه رَحَمَات الله /
الصلاة بعد تفويت الوقت عمداً : لا تقبل من صاحبها ..
ولا يسقط عنه : إثم التفويت المحرم ..
ولو قضاها : باتفاق المسلمين . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 456 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الجنيّ يدخل في جسد الإنسان : ويشغل جميع أعضائه ..
والإنسان المصروع : لا يحس بما يقوله الجنيّ ويفعله بأعضائه . ..
🥀 أنظره / منهاج السنة ج 05 ورقة / 379 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
إستحباب الترتيل : لا يستلزم كراهة الإسراع ..
وإنما الذي يكره : الهذ ..
وهو الإسراع : المفرط ..
بحيث يخفى : كثير من الحروف ..
أو : لا تخرج من مخارجها ..
وقد ذكر في الباب : إنكار ابن مسعود على من يهذ القراءة كهذ الشعر . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 09 ورقة / 89 ... 🌾🌾🌾
 
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