بدون إجابة طبيعة الغلام

Yousef-Max-07

Yousef-Max-07

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2020
المشاركات
43
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
Palestina / فلسطيني-صربي
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38)

يعني لو كان الغلام طيبا و حسن الخلق لكنه اجتماعي و يحب الكلام الحسن قد يكون شقي بعض الشيء -شقي : سيء -لا
شقي: اشقا عضلاته من صغر ليكون قوياً

يعني لماذا تريد ان تقول لي عندك غلام و انا ما عندي خلف

المرحلة الطبيعية الذهاب الى الجامعة ثم الزاوج و البنين
لهم الله تعالى و رسوله الكريم و القران الكريم و العبادة
هو انا تحسبني داوود او سليمان عليهم السلام ؟
سليمان دعى الله رب هبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ؟!
هل تحسب نفسك سليمان عليه السلام ؟

الله أكبر ...
 
Yousef-Max-07

Yousef-Max-07

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2020
المشاركات
43
النقاط
3
العمر
26
محل الإقامة
Palestina / فلسطيني-صربي
الجنس
ذكر
لا حول ولا قوة الا بالله

الله اعطاك ملك تملك نفسك بان تتمالك نفسك و بدنك
اذا انت كفرت بهذا الملك يا متكبر يا اثيم

اللهم اني بريء من فلعلتك
 
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