السلام عليكم و رحمة الله و بركاته





هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38)



يعني لو كان الغلام طيبا و حسن الخلق لكنه اجتماعي و يحب الكلام الحسن قد يكون شقي بعض الشيء -شقي : سيء -لا

شقي: اشقا عضلاته من صغر ليكون قوياً



يعني لماذا تريد ان تقول لي عندك غلام و انا ما عندي خلف



المرحلة الطبيعية الذهاب الى الجامعة ثم الزاوج و البنين

لهم الله تعالى و رسوله الكريم و القران الكريم و العبادة

هو انا تحسبني داوود او سليمان عليهم السلام ؟

سليمان دعى الله رب هبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ؟!

هل تحسب نفسك سليمان عليه السلام ؟



الله أكبر ...