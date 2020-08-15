Yousef-Max-07
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 أوت 2020
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38)
يعني لو كان الغلام طيبا و حسن الخلق لكنه اجتماعي و يحب الكلام الحسن قد يكون شقي بعض الشيء -شقي : سيء -لا
شقي: اشقا عضلاته من صغر ليكون قوياً
يعني لماذا تريد ان تقول لي عندك غلام و انا ما عندي خلف
المرحلة الطبيعية الذهاب الى الجامعة ثم الزاوج و البنين
لهم الله تعالى و رسوله الكريم و القران الكريم و العبادة
هو انا تحسبني داوود او سليمان عليهم السلام ؟
سليمان دعى الله رب هبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ؟!
هل تحسب نفسك سليمان عليه السلام ؟
الله أكبر ...
هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38)
يعني لو كان الغلام طيبا و حسن الخلق لكنه اجتماعي و يحب الكلام الحسن قد يكون شقي بعض الشيء -شقي : سيء -لا
شقي: اشقا عضلاته من صغر ليكون قوياً
يعني لماذا تريد ان تقول لي عندك غلام و انا ما عندي خلف
المرحلة الطبيعية الذهاب الى الجامعة ثم الزاوج و البنين
لهم الله تعالى و رسوله الكريم و القران الكريم و العبادة
هو انا تحسبني داوود او سليمان عليهم السلام ؟
سليمان دعى الله رب هبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ؟!
هل تحسب نفسك سليمان عليه السلام ؟
الله أكبر ...