من درر السلف ...الحلقة رقم 04

الحَمْدُ لله ...ومن المسائلِ المهمة لعامة الأمة ...ومنها ...قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /مَنْ أبْغَضَ أهل العلم : أحبَّ هلاكهم ..ومن أحبَّ هلاكهم : فقد أحبَّ أن يُطفأ نور الله في الأرض ..ويظهر فيها : المعاصي والفساد . ..أنظره : مجموع الرسائل ورقة / 31 ...ومنها ...قال الإمام شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إنَّ الذي تشتهي نفسهُ المعاصي ويتركها لله : من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ؛ لهم مغفرة وأجر عظيم . ..أنظره : الفوائد ورقة / 125 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /الإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم : فإنها تضيق عليه الدنيا ؛ فيتخيل كل شيء على أنه شؤم . ..أنظره : القول المفيد ج 02 ورقة / 32 ...ومنها ...قال الإمام أبو إسحاق القيرواني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ما أهون الدنيا : على من جعل القرآن إمامه ..وتصور : الموت أمامه ..طوبى لمن جعل القرآن : مصباح قلبه ..ومفتاح : لبه ..من حق القرآن : حفظ ترتيبه ..وحسن : ترتيله . ..أنظره : زهر الآداب وثمر الألباب ورقة / 142 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /لا ينبغي للإنسان أن يطيع : النمام مهما كانت حاله ..قال تعالى : ( ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ) ..واعلم أن من نمّ إليك : نمّ فيك ؛ أو منك ؛ فاحذره . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 525 ...ومنها ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /بعض الناس إذا حاول الأمر مرةً بعد أخرى : تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه ..وهذا : خطأٌ ..فكل شيء ترى فيه المصلحة : فلا تتقاعس عنه في أول محاولة ..وحاول : مرةً بعد أخرى حتى يفتح الله عليك . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 516 ...ومنها ...قال الشيخ أيضًا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /سئل الشعبي عن مسألة : فقال لا أحسنها ..فقال له أصحابه : قد استحيينا لك ؟؟؟فقال :لكن الملائكة لم تستحي حين قالت : لا علم لنا إلا ما علمتنا . ..أنظره : الضياءاللامع ورقة / 323 ...