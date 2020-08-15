من درر السلف ...الحلقة رقم 04

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 10,042
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله ...
ومن المسائلِ المهمة لعامة الأمة ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /
مَنْ أبْغَضَ أهل العلم : أحبَّ هلاكهم ..
ومن أحبَّ هلاكهم : فقد أحبَّ أن يُطفأ نور الله في الأرض ..
ويظهر فيها : المعاصي والفساد . ..
أنظره : مجموع الرسائل ورقة / 31 ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنَّ الذي تشتهي نفسهُ المعاصي ويتركها لله : من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ؛ لهم مغفرة وأجر عظيم . ..
أنظره : الفوائد ورقة / 125 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
الإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم : فإنها تضيق عليه الدنيا ؛ فيتخيل كل شيء على أنه شؤم . ..
أنظره : القول المفيد ج 02 ورقة / 32 ...
ومنها ...
قال الإمام أبو إسحاق القيرواني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ما أهون الدنيا : على من جعل القرآن إمامه ..
وتصور : الموت أمامه ..
طوبى لمن جعل القرآن : مصباح قلبه ..
ومفتاح : لبه ..
من حق القرآن : حفظ ترتيبه ..
وحسن : ترتيله . ..
أنظره : زهر الآداب وثمر الألباب ورقة / 142 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا ينبغي للإنسان أن يطيع : النمام مهما كانت حاله ..
قال تعالى : ( ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ) ..
واعلم أن من نمّ إليك : نمّ فيك ؛ أو منك ؛ فاحذره . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 525 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
بعض الناس إذا حاول الأمر مرةً بعد أخرى : تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه ..
وهذا : خطأٌ ..
فكل شيء ترى فيه المصلحة : فلا تتقاعس عنه في أول محاولة ..
وحاول : مرةً بعد أخرى حتى يفتح الله عليك . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 516 ...
ومنها ...
قال الشيخ أيضًا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
سئل الشعبي عن مسألة : فقال لا أحسنها ..
فقال له أصحابه : قد استحيينا لك ؟؟؟
فقال :
لكن الملائكة لم تستحي حين قالت : لا علم لنا إلا ما علمتنا . ..
أنظره : الضياءاللامع ورقة / 323 ...
ومن المسائلِ المهمة لعامة الأمة ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /
مَنْ أبْغَضَ أهل العلم : أحبَّ هلاكهم ..
ومن أحبَّ هلاكهم : فقد أحبَّ أن يُطفأ نور الله في الأرض ..
ويظهر فيها : المعاصي والفساد . ..
أنظره : مجموع الرسائل ورقة / 31 ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنَّ الذي تشتهي نفسهُ المعاصي ويتركها لله : من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ؛ لهم مغفرة وأجر عظيم . ..
أنظره : الفوائد ورقة / 125 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
الإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم : فإنها تضيق عليه الدنيا ؛ فيتخيل كل شيء على أنه شؤم . ..
أنظره : القول المفيد ج 02 ورقة / 32 ...
ومنها ...
قال الإمام أبو إسحاق القيرواني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ما أهون الدنيا : على من جعل القرآن إمامه ..
وتصور : الموت أمامه ..
طوبى لمن جعل القرآن : مصباح قلبه ..
ومفتاح : لبه ..
من حق القرآن : حفظ ترتيبه ..
وحسن : ترتيله . ..
أنظره : زهر الآداب وثمر الألباب ورقة / 142 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا ينبغي للإنسان أن يطيع : النمام مهما كانت حاله ..
قال تعالى : ( ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ) ..
واعلم أن من نمّ إليك : نمّ فيك ؛ أو منك ؛ فاحذره . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 525 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
بعض الناس إذا حاول الأمر مرةً بعد أخرى : تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه ..
وهذا : خطأٌ ..
فكل شيء ترى فيه المصلحة : فلا تتقاعس عنه في أول محاولة ..
وحاول : مرةً بعد أخرى حتى يفتح الله عليك . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 516 ...
ومنها ...
قال الشيخ أيضًا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
سئل الشعبي عن مسألة : فقال لا أحسنها ..
فقال له أصحابه : قد استحيينا لك ؟؟؟
فقال :
لكن الملائكة لم تستحي حين قالت : لا علم لنا إلا ما علمتنا . ..
أنظره : الضياءاللامع ورقة / 323 ...