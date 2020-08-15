من درر السلف ...الحلقة رقم 04

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن المسائلِ المهمة لعامة الأمة ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /
مَنْ أبْغَضَ أهل العلم : أحبَّ هلاكهم ..
ومن أحبَّ هلاكهم : فقد أحبَّ أن يُطفأ نور الله في الأرض ..
ويظهر فيها : المعاصي والفساد . ..
🥀 أنظره : مجموع الرسائل ورقة / 31 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنَّ الذي تشتهي نفسهُ المعاصي ويتركها لله : من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ؛ لهم مغفرة وأجر عظيم . ..
🥀 أنظره : الفوائد ورقة / 125 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
الإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم : فإنها تضيق عليه الدنيا ؛ فيتخيل كل شيء على أنه شؤم . ..
🥀 أنظره : القول المفيد ج 02 ورقة / 32 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام أبو إسحاق القيرواني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ما أهون الدنيا : على من جعل القرآن إمامه ..
وتصور : الموت أمامه ..
طوبى لمن جعل القرآن : مصباح قلبه ..
ومفتاح : لبه ..
من حق القرآن : حفظ ترتيبه ..
وحسن : ترتيله . ..
🥀 أنظره : زهر الآداب وثمر الألباب ورقة / 142 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا ينبغي للإنسان أن يطيع : النمام مهما كانت حاله ..
قال تعالى : ( ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ) ..
واعلم أن من نمّ إليك : نمّ فيك ؛ أو منك ؛ فاحذره . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 525 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
بعض الناس إذا حاول الأمر مرةً بعد أخرى : تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه ..
وهذا : خطأٌ ..
فكل شيء ترى فيه المصلحة : فلا تتقاعس عنه في أول محاولة ..
وحاول : مرةً بعد أخرى حتى يفتح الله عليك . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 516 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ أيضًا العلامة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
سئل الشعبي عن مسألة : فقال لا أحسنها ..
فقال له أصحابه : قد استحيينا لك ؟؟؟
فقال :
لكن الملائكة لم تستحي حين قالت : لا علم لنا إلا ما علمتنا . ..
🥀 أنظره : الضياءاللامع ورقة / 323 ... 🌾🌾🌾
 
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