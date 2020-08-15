من درر السلف ...الحلقة رقم 05

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر النفيسة ...( هل ترغب بعفو الله ) ؟؟؟قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /العفو : من أسماء الله تعالى ..ويحب من عباده : أن يعفو بعضهم عن بعض ..فإذا عفا بعضهم عن بعض : عاملهم بعفوه . ..أنظره : لطائف المعارف ورقة / 205 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رَحَمَات الله تعالى /والبرد الشديد : يوجب الموت بخلاف الحر ..فقد مات خلقٌ من البرد : بخلاف الحر ..فإن الموت منه : غير معتاد ..ولهذا قال بعض العرب :البرد : بؤس ..والحر : أذى . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 17 ورقة / 160 ...ومنها ...وقال أيضًا عليه رَحمَات الله تعالى /وقوةُ القلب المحمودة : غير قسوته المذمومة ..فإنه ينبغي أن يكون قوياً : من غير عُنف ..وليِّناً : من غير ضعف . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 30 ...ومنها ...وقال أيضًا /وقد ذكر الله في آخر سورة البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف :عدلٌ ..وفضل ٌ..وظلم ٌ..فالعدل : البيع ..والظلم : الربا ..والفضل : الصدقة ..فمدح : المتصدقين وذكر ثوابهم ..وذم المربين : وبين عقابهم ..وأباح البيع والتداين : إلى أجل مسمى . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 20 ورقة / 554 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى /من أعظم عِلاجات الأمراض :فِعل الخير ؛ والإحسان ..والذِّكر ؛ والدعاء ..والتّضرُع ؛ والابتهال إلىٰ الله ؛ والتوبة ..ولهذه الأمور تأثيرٌ في دفع العلل وحصول الشِّفاء : أعظم مِن الأدوية الطبيعية ..ولكن : بحسب استعداد النفس وقبولها ؛ وعقيدتها في ذلك ونفعه . ..أنظره : زاد المعاد ج 04 ورقة / 132 ...ومنها ...وقال عليه رَحَمَات الله أيضًا /( قال تعالى ) : { وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } ..فإن الرشد : هو العلم بما ينفع ..والعمل : به ..والرشد والهدى إذا أفرد كل منها : تضمن الآخر ..وإذا قرن أحدهما : فالهدى هو العلم بالحق ..والرشد : هو العمل به ..وضدهما : الغَى واتباع الهوى . ..أنظره : إغاثة اللهفان ج 02 ورقة / 168 ...