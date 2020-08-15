من درر السلف ...الحلقة رقم 05

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر النفيسة ...

🥀🥀 ( هل ترغب بعفو الله ) ؟؟؟
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /
العفو : من أسماء الله تعالى ..
ويحب من عباده : أن يعفو بعضهم عن بعض ..
فإذا عفا بعضهم عن بعض : عاملهم بعفوه . ..
🥀 أنظره : لطائف المعارف ورقة / 205 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رَحَمَات الله تعالى /
والبرد الشديد : يوجب الموت بخلاف الحر ..
فقد مات خلقٌ من البرد : بخلاف الحر ..
فإن الموت منه : غير معتاد ..
ولهذا قال بعض العرب :
البرد : بؤس ..
والحر : أذى . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 17 ورقة / 160 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحمَات الله تعالى /
وقوةُ القلب المحمودة : غير قسوته المذمومة ..
فإنه ينبغي أن يكون قوياً : من غير عُنف ..
وليِّناً : من غير ضعف . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 30 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضًا /
وقد ذكر الله في آخر سورة البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف :
عدلٌ ..
وفضل ٌ..
وظلم ٌ..
فالعدل : البيع ..
والظلم : الربا ..
والفضل : الصدقة ..
فمدح : المتصدقين وذكر ثوابهم ..
وذم المربين : وبين عقابهم ..
وأباح البيع والتداين : إلى أجل مسمى . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 20 ورقة / 554 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى /
من أعظم عِلاجات الأمراض :
فِعل الخير ؛ والإحسان ..
والذِّكر ؛ والدعاء ..
والتّضرُع ؛ والابتهال إلىٰ الله ؛ والتوبة ..
ولهذه الأمور تأثيرٌ في دفع العلل وحصول الشِّفاء : أعظم مِن الأدوية الطبيعية ..
ولكن : بحسب استعداد النفس وقبولها ؛ وعقيدتها في ذلك ونفعه . ..
🥀 أنظره : زاد المعاد ج 04 ورقة / 132 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال عليه رَحَمَات الله أيضًا /
( قال تعالى ) : { وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } ..
فإن الرشد : هو العلم بما ينفع ..
والعمل : به ..
والرشد والهدى إذا أفرد كل منها : تضمن الآخر ..
وإذا قرن أحدهما : فالهدى هو العلم بالحق ..
والرشد : هو العمل به ..
وضدهما : الغَى واتباع الهوى . ..
🥀أنظره : إغاثة اللهفان ج 02 ورقة / 168 ... 🌾🌾🌾
 
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