من درر السلف ...الحلقة رقم 05

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر النفيسة ...
( هل ترغب بعفو الله ) ؟؟؟
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /
العفو : من أسماء الله تعالى ..
ويحب من عباده : أن يعفو بعضهم عن بعض ..
فإذا عفا بعضهم عن بعض : عاملهم بعفوه . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة / 205 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رَحَمَات الله تعالى /
والبرد الشديد : يوجب الموت بخلاف الحر ..
فقد مات خلقٌ من البرد : بخلاف الحر ..
فإن الموت منه : غير معتاد ..
ولهذا قال بعض العرب :
البرد : بؤس ..
والحر : أذى . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 17 ورقة / 160 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحمَات الله تعالى /
وقوةُ القلب المحمودة : غير قسوته المذمومة ..
فإنه ينبغي أن يكون قوياً : من غير عُنف ..
وليِّناً : من غير ضعف . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 30 ...
ومنها ...
وقال أيضًا /
وقد ذكر الله في آخر سورة البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف :
عدلٌ ..
وفضل ٌ..
وظلم ٌ..
فالعدل : البيع ..
والظلم : الربا ..
والفضل : الصدقة ..
فمدح : المتصدقين وذكر ثوابهم ..
وذم المربين : وبين عقابهم ..
وأباح البيع والتداين : إلى أجل مسمى . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 20 ورقة / 554 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى /
من أعظم عِلاجات الأمراض :
فِعل الخير ؛ والإحسان ..
والذِّكر ؛ والدعاء ..
والتّضرُع ؛ والابتهال إلىٰ الله ؛ والتوبة ..
ولهذه الأمور تأثيرٌ في دفع العلل وحصول الشِّفاء : أعظم مِن الأدوية الطبيعية ..
ولكن : بحسب استعداد النفس وقبولها ؛ وعقيدتها في ذلك ونفعه . ..
أنظره : زاد المعاد ج 04 ورقة / 132 ...
ومنها ...
وقال عليه رَحَمَات الله أيضًا /
( قال تعالى ) : { وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } ..
فإن الرشد : هو العلم بما ينفع ..
والعمل : به ..
والرشد والهدى إذا أفرد كل منها : تضمن الآخر ..
وإذا قرن أحدهما : فالهدى هو العلم بالحق ..
والرشد : هو العمل به ..
وضدهما : الغَى واتباع الهوى . ..
أنظره : إغاثة اللهفان ج 02 ورقة / 168 ...
ومن الدرر النفيسة ...
( هل ترغب بعفو الله ) ؟؟؟
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /
العفو : من أسماء الله تعالى ..
ويحب من عباده : أن يعفو بعضهم عن بعض ..
فإذا عفا بعضهم عن بعض : عاملهم بعفوه . ..
أنظره : لطائف المعارف ورقة / 205 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رَحَمَات الله تعالى /
والبرد الشديد : يوجب الموت بخلاف الحر ..
فقد مات خلقٌ من البرد : بخلاف الحر ..
فإن الموت منه : غير معتاد ..
ولهذا قال بعض العرب :
البرد : بؤس ..
والحر : أذى . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 17 ورقة / 160 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحمَات الله تعالى /
وقوةُ القلب المحمودة : غير قسوته المذمومة ..
فإنه ينبغي أن يكون قوياً : من غير عُنف ..
وليِّناً : من غير ضعف . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 30 ...
ومنها ...
وقال أيضًا /
وقد ذكر الله في آخر سورة البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف :
عدلٌ ..
وفضل ٌ..
وظلم ٌ..
فالعدل : البيع ..
والظلم : الربا ..
والفضل : الصدقة ..
فمدح : المتصدقين وذكر ثوابهم ..
وذم المربين : وبين عقابهم ..
وأباح البيع والتداين : إلى أجل مسمى . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 20 ورقة / 554 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى /
من أعظم عِلاجات الأمراض :
فِعل الخير ؛ والإحسان ..
والذِّكر ؛ والدعاء ..
والتّضرُع ؛ والابتهال إلىٰ الله ؛ والتوبة ..
ولهذه الأمور تأثيرٌ في دفع العلل وحصول الشِّفاء : أعظم مِن الأدوية الطبيعية ..
ولكن : بحسب استعداد النفس وقبولها ؛ وعقيدتها في ذلك ونفعه . ..
أنظره : زاد المعاد ج 04 ورقة / 132 ...
ومنها ...
وقال عليه رَحَمَات الله أيضًا /
( قال تعالى ) : { وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } ..
فإن الرشد : هو العلم بما ينفع ..
والعمل : به ..
والرشد والهدى إذا أفرد كل منها : تضمن الآخر ..
وإذا قرن أحدهما : فالهدى هو العلم بالحق ..
والرشد : هو العمل به ..
وضدهما : الغَى واتباع الهوى . ..
أنظره : إغاثة اللهفان ج 02 ورقة / 168 ...