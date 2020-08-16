من درر السلف .....الحلقة رقم 06

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
لا نزالُ نبحرُ في جلبِ الفوائدِ ؛ ومنها ...
قال الخطابى أبو سليمان عليه رَحَمَات الله تعالى :
كون العجوة تنفع من السم والسحر : إنما هو ببركة دعوة النبى صلى الله عليه وسلم لتمر المدنيه ؛ لا لخاصية في التمر ..
وقال بعض شراح المشارق :
أما تخصيص تمر المدنية بذلك : فواضحٌ من ألفاظ المتن ..
وأما تخصيصُ زمانه بذلك : فبعيد . ..
أنظره : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج 10 ورقة / 239 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
السحر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم : كان مرضاً من الأمراض عارضاً شفاه الله منه ..
ولا نقصَ في ذلك ولا عيب : بوجه ما ..
فإن المرض يجوز : على الأنبياء ..
وكذلك : الإغماء ..
فقد : أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في مرضه ..
ووقع : حين انفكت قدمه ..
وجُحِشَ : شِقُّهُ ..
وهذا من البلاء : الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ..
ونيل : كرامته ..
وأشدُ الناس بلاءً : الأنبياء ..
فابتلوا : من أممهم بما ابتلوا به ..
من : القتل ..
والضرب ..
والشتم ..
والحبس ..
فليس بِبدْعٍ : أن يُبتلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر ..
كما ابتلي بالذي رماه : فشجه ..
وابتلي بالذي ألقى على ظهره : السلا وهو ساجدُ ..
وغير ذلك ..
فلا نقص عليهم ولا عار : في ذلك ..
بل هذا : من كمالهم ؛ وعلو درجاتهم عند الله . ..
أنظره : بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 192 ...
وأيضًا : زاد المعاد ج 04 ورقة / 124 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى :
عن عائشةَ في قولها :
( قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي ) ..
قال الحافظ :
وَالسَّحْر : هُوَ الصَّدْر ..
وَهُوَ : فِي الْأَصْل الرِّئَة ..
وَالنَّحْر :
الْمُرَاد بِهِ : مَوْضِع النَّحْر ..
أسفل الرقبة . ..
أنظره : فتح الباري ج 08 ورقة / 139 ...
ومنها ...
عن الحسن البصري إمامُ التابعين عليه رَحَمَات الله تعالى قال في قوله تعالى :
( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) .. العاديات : الآية : 06 ..
قال :
يذكر المصائب ؛ وينسى النعم . ..
أنظره : موسوعة ابن أبي الدنيا ج 04 ورقة / 286 ...
لا نزالُ نبحرُ في جلبِ الفوائدِ ؛ ومنها ...
قال الخطابى أبو سليمان عليه رَحَمَات الله تعالى :
كون العجوة تنفع من السم والسحر : إنما هو ببركة دعوة النبى صلى الله عليه وسلم لتمر المدنيه ؛ لا لخاصية في التمر ..
وقال بعض شراح المشارق :
أما تخصيص تمر المدنية بذلك : فواضحٌ من ألفاظ المتن ..
وأما تخصيصُ زمانه بذلك : فبعيد . ..
أنظره : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج 10 ورقة / 239 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
السحر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم : كان مرضاً من الأمراض عارضاً شفاه الله منه ..
ولا نقصَ في ذلك ولا عيب : بوجه ما ..
فإن المرض يجوز : على الأنبياء ..
وكذلك : الإغماء ..
فقد : أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في مرضه ..
ووقع : حين انفكت قدمه ..
وجُحِشَ : شِقُّهُ ..
وهذا من البلاء : الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ..
ونيل : كرامته ..
وأشدُ الناس بلاءً : الأنبياء ..
فابتلوا : من أممهم بما ابتلوا به ..
من : القتل ..
والضرب ..
والشتم ..
والحبس ..
فليس بِبدْعٍ : أن يُبتلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر ..
كما ابتلي بالذي رماه : فشجه ..
وابتلي بالذي ألقى على ظهره : السلا وهو ساجدُ ..
وغير ذلك ..
فلا نقص عليهم ولا عار : في ذلك ..
بل هذا : من كمالهم ؛ وعلو درجاتهم عند الله . ..
أنظره : بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 192 ...
وأيضًا : زاد المعاد ج 04 ورقة / 124 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى :
عن عائشةَ في قولها :
( قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي ) ..
قال الحافظ :
وَالسَّحْر : هُوَ الصَّدْر ..
وَهُوَ : فِي الْأَصْل الرِّئَة ..
وَالنَّحْر :
الْمُرَاد بِهِ : مَوْضِع النَّحْر ..
أسفل الرقبة . ..
أنظره : فتح الباري ج 08 ورقة / 139 ...
ومنها ...
عن الحسن البصري إمامُ التابعين عليه رَحَمَات الله تعالى قال في قوله تعالى :
( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) .. العاديات : الآية : 06 ..
قال :
يذكر المصائب ؛ وينسى النعم . ..
أنظره : موسوعة ابن أبي الدنيا ج 04 ورقة / 286 ...