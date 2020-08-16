من درر السلف .....الحلقة رقم 06

الحَمْدُ لله ...لا نزالُ نبحرُ في جلبِ الفوائدِ ؛ ومنها ...قال الخطابى أبو سليمان عليه رَحَمَات الله تعالى :كون العجوة تنفع من السم والسحر : إنما هو ببركة دعوة النبى صلى الله عليه وسلم لتمر المدنيه ؛ لا لخاصية في التمر ..وقال بعض شراح المشارق :أما تخصيص تمر المدنية بذلك : فواضحٌ من ألفاظ المتن ..وأما تخصيصُ زمانه بذلك : فبعيد . ..أنظره : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج 10 ورقة / 239 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :السحر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم : كان مرضاً من الأمراض عارضاً شفاه الله منه ..ولا نقصَ في ذلك ولا عيب : بوجه ما ..فإن المرض يجوز : على الأنبياء ..وكذلك : الإغماء ..فقد : أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في مرضه ..ووقع : حين انفكت قدمه ..وجُحِشَ : شِقُّهُ ..وهذا من البلاء : الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ..ونيل : كرامته ..وأشدُ الناس بلاءً : الأنبياء ..فابتلوا : من أممهم بما ابتلوا به ..من : القتل ..والضرب ..والشتم ..والحبس ..فليس بِبدْعٍ : أن يُبتلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر ..كما ابتلي بالذي رماه : فشجه ..وابتلي بالذي ألقى على ظهره : السلا وهو ساجدُ ..وغير ذلك ..فلا نقص عليهم ولا عار : في ذلك ..بل هذا : من كمالهم ؛ وعلو درجاتهم عند الله . ..أنظره : بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 192 ...وأيضًا : زاد المعاد ج 04 ورقة / 124 ...ومنها ...قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى :عن عائشةَ في قولها :( قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي ) ..قال الحافظ :وَالسَّحْر : هُوَ الصَّدْر ..وَهُوَ : فِي الْأَصْل الرِّئَة ..وَالنَّحْر :الْمُرَاد بِهِ : مَوْضِع النَّحْر ..أسفل الرقبة . ..أنظره : فتح الباري ج 08 ورقة / 139 ...ومنها ...عن الحسن البصري إمامُ التابعين عليه رَحَمَات الله تعالى قال في قوله تعالى :( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) .. العاديات : الآية : 06 ..قال :يذكر المصائب ؛ وينسى النعم . ..أنظره : موسوعة ابن أبي الدنيا ج 04 ورقة / 286 ...