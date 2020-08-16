من درر السلف .....الحلقة رقم 06

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,052
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 لا نزالُ نبحرُ في جلبِ الفوائدِ ؛ ومنها ...

🥀🥀 قال الخطابى أبو سليمان عليه رَحَمَات الله تعالى :
كون العجوة تنفع من السم والسحر : إنما هو ببركة دعوة النبى صلى الله عليه وسلم لتمر المدنيه ؛ لا لخاصية في التمر ..
وقال بعض شراح المشارق :
أما تخصيص تمر المدنية بذلك : فواضحٌ من ألفاظ المتن ..
وأما تخصيصُ زمانه بذلك : فبعيد . ..
🥀 أنظره : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج 10 ورقة / 239 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
السحر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم : كان مرضاً من الأمراض عارضاً شفاه الله منه ..
ولا نقصَ في ذلك ولا عيب : بوجه ما ..
فإن المرض يجوز : على الأنبياء ..
وكذلك : الإغماء ..
فقد : أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في مرضه ..
ووقع : حين انفكت قدمه ..
وجُحِشَ : شِقُّهُ ..
وهذا من البلاء : الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ..
ونيل : كرامته ..
وأشدُ الناس بلاءً : الأنبياء ..
فابتلوا : من أممهم بما ابتلوا به ..
من : القتل ..
والضرب ..
والشتم ..
والحبس ..
فليس بِبدْعٍ : أن يُبتلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر ..
كما ابتلي بالذي رماه : فشجه ..
وابتلي بالذي ألقى على ظهره : السلا وهو ساجدُ ..
وغير ذلك ..
فلا نقص عليهم ولا عار : في ذلك ..
بل هذا : من كمالهم ؛ وعلو درجاتهم عند الله . ..
🥀 أنظره : بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 192 ... 🌾🌾🌾
🥀 وأيضًا : زاد المعاد ج 04 ورقة / 124 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رَحَمَات الله تعالى :
عن عائشةَ في قولها :
( قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي ) ..
قال الحافظ :
وَالسَّحْر : هُوَ الصَّدْر ..
وَهُوَ : فِي الْأَصْل الرِّئَة ..
وَالنَّحْر :
الْمُرَاد بِهِ : مَوْضِع النَّحْر ..
أسفل الرقبة . ..
🥀 أنظره : فتح الباري ج 08 ورقة / 139 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن الحسن البصري إمامُ التابعين عليه رَحَمَات الله تعالى قال في قوله تعالى :
( إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ) .. العاديات : الآية : 06 ..
قال :
يذكر المصائب ؛ وينسى النعم . ..
🥀 أنظره : موسوعة ابن أبي الدنيا ج 04 ورقة / 286 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top