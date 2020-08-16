من درر السلف .....الحلقة رقم 07

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل الحسان والدرر العظام ...

🥀🥀 ومنها ...
قال إبن مسعود رضي الله عنه /
لَأن أحلف بالله كاذبًا : أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره صادقًا . ..
لأن الحلف بغير الله : شرك ..
والحلف بالله : توحيدٌ ..
وتوحيدٌ معه كذب : خير من شركٍ معهُ صدقٌ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 81 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه أيضاً /
إذا تركت المرأة : الصلاة ..
وهجرها : زوجها ..
وامتنع : من وطئها حتى تصلي ..
كان : محسنًا في الهجر والامتناع ..
ولا نفقة لها : هذه المدة ..
وإن كانت النفس تعاف وطء المرأة الجنب : فالتي لا تصلي شر منها ..
وترك الصلاة : شر من فعل أكثر المحرمات . ..
🥀 أنظره / جامع المسائل ج 04 ورقة / 117 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الأجر - يكون - : على قدر منفعة العمل و مصلحته وفائدته ..
وعلى قدر : طاعة أمر الله ورسوله ..
فأي العملين كان أحسن ؛ وصاحبه أطوع وأتبع : كان أفضل ..
فإن الأعمال : لا تتفاضل بالكثرة ..
وإنما تتفاضل : بما يحصل في القلوب حال العمل . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 281 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في فائدة /
كُلُّ مَنْ أَفَاد غَيْرَهُ إفَادَة دِينِيَّة : هُوَ شَيْخُهُ فِيهَا ..
وكُلُّ مَيِّتٍ وصلَ إلى الْإِنْسَان مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَعْمالِهِ وَآثَارهِ ما انْتَفَع بِه في دِينهِ : فهُو شَيْخُهُ منْ هذه الجِهة . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 512 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
العداوة و البغضاء : شرٌّ محضٌّ لا يُحبها عاقل ..
بخلاف المعاصي : فإن فيها لذّةً
كالخمر ..
و الفواحش ..
فإن النفوس : تريد ذلك ..
و الشيطان : يدعو إليها حتى يُوقِعَها في شرٍّ لا تهواه و لا تريده . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 346 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الله تعالى : { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا } /
قال الإمام الراغب الأصفهاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ولكون الوفاء سبباً لعامة : الصلاح والغدر سبباً لعامة الفساد : عظم الله أمرهما . ..
🥀 أنظره / تفسير ج 02 ورقة / 659 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
فإن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم مات : جرى عليه أجره وبقي له ذكره ..
وهو عمر : ثانٍ ..
وحياةٌ : أُخرى . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 461 ... 🌾🌾🌾
 
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