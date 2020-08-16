من درر السلف .....الحلقة رقم 07

الحمد لله ...ومن المسائل الحسان والدرر العظام ...ومنها ...قال إبن مسعود رضي الله عنه /لَأن أحلف بالله كاذبًا : أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره صادقًا . ..لأن الحلف بغير الله : شرك ..والحلف بالله : توحيدٌ ..وتوحيدٌ معه كذب : خير من شركٍ معهُ صدقٌ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 81 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه أيضاً /إذا تركت المرأة : الصلاة ..وهجرها : زوجها ..وامتنع : من وطئها حتى تصلي ..كان : محسنًا في الهجر والامتناع ..ولا نفقة لها : هذه المدة ..وإن كانت النفس تعاف وطء المرأة الجنب : فالتي لا تصلي شر منها ..وترك الصلاة : شر من فعل أكثر المحرمات . ..أنظره / جامع المسائل ج 04 ورقة / 117 ...ومنها ...وقال أيضاً /الأجر - يكون - : على قدر منفعة العمل و مصلحته وفائدته ..وعلى قدر : طاعة أمر الله ورسوله ..فأي العملين كان أحسن ؛ وصاحبه أطوع وأتبع : كان أفضل ..فإن الأعمال : لا تتفاضل بالكثرة ..وإنما تتفاضل : بما يحصل في القلوب حال العمل . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 281 ...ومنها ...وقال أيضاً في فائدة /كُلُّ مَنْ أَفَاد غَيْرَهُ إفَادَة دِينِيَّة : هُوَ شَيْخُهُ فِيهَا ..وكُلُّ مَيِّتٍ وصلَ إلى الْإِنْسَان مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَعْمالِهِ وَآثَارهِ ما انْتَفَع بِه في دِينهِ : فهُو شَيْخُهُ منْ هذه الجِهة . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 512 ...ومنها ...وقال أيضاً /العداوة و البغضاء : شرٌّ محضٌّ لا يُحبها عاقل ..بخلاف المعاصي : فإن فيها لذّةًكالخمر ..و الفواحش ..فإن النفوس : تريد ذلك ..و الشيطان : يدعو إليها حتى يُوقِعَها في شرٍّ لا تهواه و لا تريده . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 346 ...ومنها ...قال الله تعالى : { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا } /قال الإمام الراغب الأصفهاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ولكون الوفاء سبباً لعامة : الصلاح والغدر سبباً لعامة الفساد : عظم الله أمرهما . ..أنظره / تفسير ج 02 ورقة / 659 ...ومنها ...وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /فإن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم مات : جرى عليه أجره وبقي له ذكره ..وهو عمر : ثانٍ ..وحياةٌ : أُخرى . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 461 ...