من درر السلف .....الحلقة رقم 07

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل الحسان والدرر العظام ...
ومنها ...
قال إبن مسعود رضي الله عنه /
لَأن أحلف بالله كاذبًا : أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره صادقًا . ..
لأن الحلف بغير الله : شرك ..
والحلف بالله : توحيدٌ ..
وتوحيدٌ معه كذب : خير من شركٍ معهُ صدقٌ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 81 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه أيضاً /
إذا تركت المرأة : الصلاة ..
وهجرها : زوجها ..
وامتنع : من وطئها حتى تصلي ..
كان : محسنًا في الهجر والامتناع ..
ولا نفقة لها : هذه المدة ..
وإن كانت النفس تعاف وطء المرأة الجنب : فالتي لا تصلي شر منها ..
وترك الصلاة : شر من فعل أكثر المحرمات . ..
أنظره / جامع المسائل ج 04 ورقة / 117 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الأجر - يكون - : على قدر منفعة العمل و مصلحته وفائدته ..
وعلى قدر : طاعة أمر الله ورسوله ..
فأي العملين كان أحسن ؛ وصاحبه أطوع وأتبع : كان أفضل ..
فإن الأعمال : لا تتفاضل بالكثرة ..
وإنما تتفاضل : بما يحصل في القلوب حال العمل . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 281 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في فائدة /
كُلُّ مَنْ أَفَاد غَيْرَهُ إفَادَة دِينِيَّة : هُوَ شَيْخُهُ فِيهَا ..
وكُلُّ مَيِّتٍ وصلَ إلى الْإِنْسَان مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَعْمالِهِ وَآثَارهِ ما انْتَفَع بِه في دِينهِ : فهُو شَيْخُهُ منْ هذه الجِهة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 512 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
العداوة و البغضاء : شرٌّ محضٌّ لا يُحبها عاقل ..
بخلاف المعاصي : فإن فيها لذّةً
كالخمر ..
و الفواحش ..
فإن النفوس : تريد ذلك ..
و الشيطان : يدعو إليها حتى يُوقِعَها في شرٍّ لا تهواه و لا تريده . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 346 ...
ومنها ...
قال الله تعالى : { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا } /
قال الإمام الراغب الأصفهاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ولكون الوفاء سبباً لعامة : الصلاح والغدر سبباً لعامة الفساد : عظم الله أمرهما . ..
أنظره / تفسير ج 02 ورقة / 659 ...
ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
فإن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم مات : جرى عليه أجره وبقي له ذكره ..
وهو عمر : ثانٍ ..
وحياةٌ : أُخرى . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 461 ...
ومن المسائل الحسان والدرر العظام ...
ومنها ...
قال إبن مسعود رضي الله عنه /
لَأن أحلف بالله كاذبًا : أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره صادقًا . ..
لأن الحلف بغير الله : شرك ..
والحلف بالله : توحيدٌ ..
وتوحيدٌ معه كذب : خير من شركٍ معهُ صدقٌ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 81 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه أيضاً /
إذا تركت المرأة : الصلاة ..
وهجرها : زوجها ..
وامتنع : من وطئها حتى تصلي ..
كان : محسنًا في الهجر والامتناع ..
ولا نفقة لها : هذه المدة ..
وإن كانت النفس تعاف وطء المرأة الجنب : فالتي لا تصلي شر منها ..
وترك الصلاة : شر من فعل أكثر المحرمات . ..
أنظره / جامع المسائل ج 04 ورقة / 117 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الأجر - يكون - : على قدر منفعة العمل و مصلحته وفائدته ..
وعلى قدر : طاعة أمر الله ورسوله ..
فأي العملين كان أحسن ؛ وصاحبه أطوع وأتبع : كان أفضل ..
فإن الأعمال : لا تتفاضل بالكثرة ..
وإنما تتفاضل : بما يحصل في القلوب حال العمل . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 25 ورقة / 281 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في فائدة /
كُلُّ مَنْ أَفَاد غَيْرَهُ إفَادَة دِينِيَّة : هُوَ شَيْخُهُ فِيهَا ..
وكُلُّ مَيِّتٍ وصلَ إلى الْإِنْسَان مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَعْمالِهِ وَآثَارهِ ما انْتَفَع بِه في دِينهِ : فهُو شَيْخُهُ منْ هذه الجِهة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 512 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
العداوة و البغضاء : شرٌّ محضٌّ لا يُحبها عاقل ..
بخلاف المعاصي : فإن فيها لذّةً
كالخمر ..
و الفواحش ..
فإن النفوس : تريد ذلك ..
و الشيطان : يدعو إليها حتى يُوقِعَها في شرٍّ لا تهواه و لا تريده . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 346 ...
ومنها ...
قال الله تعالى : { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا } /
قال الإمام الراغب الأصفهاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ولكون الوفاء سبباً لعامة : الصلاح والغدر سبباً لعامة الفساد : عظم الله أمرهما . ..
أنظره / تفسير ج 02 ورقة / 659 ...
ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
فإن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم مات : جرى عليه أجره وبقي له ذكره ..
وهو عمر : ثانٍ ..
وحياةٌ : أُخرى . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 461 ...