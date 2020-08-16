من درر السلف .....الحلقة الثامنة

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد والدرر ؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية المتبع للأثر ...
قال عليه رَحَمَات الله تعالى :
قلوب المسلمين الصادقة ؛ وأدعيتهم الصالحة : هي العسكر الذي لا يُغلب ..
والجند : الذي لا يُخذل ..
فإنهم : هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة ؛ كما أخبر رسول الله ﷺ . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 644 ...
ومن الدرر ...
قال عليه رَحَمَات الله :
فالعبد دائمًا بين : نعمة من الله ؛ يحتاج إلى شكر ..
وذنب منه : يحتاج فيه إلى الاستغفار ..
وكل من هذين من الأمور : اللازمة للعبد دائمًا ..
فإنه لا يزال : يتقلب في نعم الله وآلائه ..
ولايزال محتاجاً : إلى التوبة والاستغفار . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 53 ...
ومنها أيضًا ...
قال :
من اسْتقْرأَ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين : تبين له أنه ما دخل فيها أحدٌ فحَمِدَ عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه . ..
أنظره : منهاج السنة النبوية ج 04 ورقة / 410 ...
ومنها ...
قال :
فلا تزول الفتن عن القلب : إلا إذا كان دين العبد كله لله عز وجل ..
فيكون : حبه لله ..
ولما : يحبه الله ..
وبغضه : لله ..
ولما : يبغضه الله ..
وكذلك : موالاته ومعاداته . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 298 ...
ومنها أيضًا قال ...
الهجر الجميل : هو هجر بلا أذى ..
والصفح الجميل : صفح بلا معاتبة ..
والصبر الجميل : صبر بغير شكوى إلى المخلوق ..
ولهذا قُرئ على الإمام أحمد في مرضه : أن طاوساً كان يكره آنين المريض ؛ ويقول أنه شكوى ..
فما أن أَحْمَدَ حتى مات . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 102 ...
ومنها أيضًا ...
قال :
من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ؛ ويتّبع غير سبيلهم : فهو من أهل البدع . ..
أنظره : مختصرالفتاوى المصرية ورقة / 556 ...
ومن الفوائد والدرر ؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية المتبع للأثر ...
قال عليه رَحَمَات الله تعالى :
قلوب المسلمين الصادقة ؛ وأدعيتهم الصالحة : هي العسكر الذي لا يُغلب ..
والجند : الذي لا يُخذل ..
فإنهم : هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة ؛ كما أخبر رسول الله ﷺ . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 644 ...
ومن الدرر ...
قال عليه رَحَمَات الله :
فالعبد دائمًا بين : نعمة من الله ؛ يحتاج إلى شكر ..
وذنب منه : يحتاج فيه إلى الاستغفار ..
وكل من هذين من الأمور : اللازمة للعبد دائمًا ..
فإنه لا يزال : يتقلب في نعم الله وآلائه ..
ولايزال محتاجاً : إلى التوبة والاستغفار . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 53 ...
ومنها أيضًا ...
قال :
من اسْتقْرأَ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين : تبين له أنه ما دخل فيها أحدٌ فحَمِدَ عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه . ..
أنظره : منهاج السنة النبوية ج 04 ورقة / 410 ...
ومنها ...
قال :
فلا تزول الفتن عن القلب : إلا إذا كان دين العبد كله لله عز وجل ..
فيكون : حبه لله ..
ولما : يحبه الله ..
وبغضه : لله ..
ولما : يبغضه الله ..
وكذلك : موالاته ومعاداته . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 298 ...
ومنها أيضًا قال ...
الهجر الجميل : هو هجر بلا أذى ..
والصفح الجميل : صفح بلا معاتبة ..
والصبر الجميل : صبر بغير شكوى إلى المخلوق ..
ولهذا قُرئ على الإمام أحمد في مرضه : أن طاوساً كان يكره آنين المريض ؛ ويقول أنه شكوى ..
فما أن أَحْمَدَ حتى مات . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 102 ...
ومنها أيضًا ...
قال :
من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ؛ ويتّبع غير سبيلهم : فهو من أهل البدع . ..
أنظره : مختصرالفتاوى المصرية ورقة / 556 ...