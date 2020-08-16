من درر السلف .....الحلقة الثامنة

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية المتبع للأثر ...

🥀🥀 قال عليه رَحَمَات الله تعالى :
قلوب المسلمين الصادقة ؛ وأدعيتهم الصالحة : هي العسكر الذي لا يُغلب ..
والجند : الذي لا يُخذل ..
فإنهم : هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة ؛ كما أخبر رسول الله ﷺ . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 644 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر ...
قال عليه رَحَمَات الله :
فالعبد دائمًا بين : نعمة من الله ؛ يحتاج إلى شكر ..
وذنب منه : يحتاج فيه إلى الاستغفار ..
وكل من هذين من الأمور : اللازمة للعبد دائمًا ..
فإنه لا يزال : يتقلب في نعم الله وآلائه ..
ولايزال محتاجاً : إلى التوبة والاستغفار . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 53 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها أيضًا ...
قال :
من اسْتقْرأَ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين : تبين له أنه ما دخل فيها أحدٌ فحَمِدَ عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه . ..
🥀 أنظره : منهاج السنة النبوية ج 04 ورقة / 410 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال :
فلا تزول الفتن عن القلب : إلا إذا كان دين العبد كله لله عز وجل ..
فيكون : حبه لله ..
ولما : يحبه الله ..
وبغضه : لله ..
ولما : يبغضه الله ..
وكذلك : موالاته ومعاداته . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 298 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها أيضًا قال ...
الهجر الجميل : هو هجر بلا أذى ..
والصفح الجميل : صفح بلا معاتبة ..
والصبر الجميل : صبر بغير شكوى إلى المخلوق ..
ولهذا قُرئ على الإمام أحمد في مرضه : أن طاوساً كان يكره آنين المريض ؛ ويقول أنه شكوى ..
فما أن أَحْمَدَ حتى مات . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 102 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها أيضًا ...
قال :
من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ؛ ويتّبع غير سبيلهم : فهو من أهل البدع . ..
🥀 أنظره : مختصرالفتاوى المصرية ورقة / 556 ... 🌾🌾🌾
 
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