من درر السلف .....الحلقة الثامنة

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد والدرر ؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية المتبع للأثر ...قال عليه رَحَمَات الله تعالى :قلوب المسلمين الصادقة ؛ وأدعيتهم الصالحة : هي العسكر الذي لا يُغلب ..والجند : الذي لا يُخذل ..فإنهم : هم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة ؛ كما أخبر رسول الله ﷺ . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 644 ...ومن الدرر ...قال عليه رَحَمَات الله :فالعبد دائمًا بين : نعمة من الله ؛ يحتاج إلى شكر ..وذنب منه : يحتاج فيه إلى الاستغفار ..وكل من هذين من الأمور : اللازمة للعبد دائمًا ..فإنه لا يزال : يتقلب في نعم الله وآلائه ..ولايزال محتاجاً : إلى التوبة والاستغفار . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 53 ...ومنها أيضًا ...قال :من اسْتقْرأَ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين : تبين له أنه ما دخل فيها أحدٌ فحَمِدَ عاقبة دخوله لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه . ..أنظره : منهاج السنة النبوية ج 04 ورقة / 410 ...ومنها ...قال :فلا تزول الفتن عن القلب : إلا إذا كان دين العبد كله لله عز وجل ..فيكون : حبه لله ..ولما : يحبه الله ..وبغضه : لله ..ولما : يبغضه الله ..وكذلك : موالاته ومعاداته . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 298 ...ومنها أيضًا قال ...الهجر الجميل : هو هجر بلا أذى ..والصفح الجميل : صفح بلا معاتبة ..والصبر الجميل : صبر بغير شكوى إلى المخلوق ..ولهذا قُرئ على الإمام أحمد في مرضه : أن طاوساً كان يكره آنين المريض ؛ ويقول أنه شكوى ..فما أن أَحْمَدَ حتى مات . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 102 ...ومنها أيضًا ...قال :من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ؛ ويتّبع غير سبيلهم : فهو من أهل البدع . ..أنظره : مختصرالفتاوى المصرية ورقة / 556 ...