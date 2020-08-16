من درر السلف ....الحلقة رقم 09

الحَمْدُ لله ...لا نزال نسرد الدرر الحسان ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :إنما يفضل الإنسان : بإيمانه وتقواه ..لا : بآبائه ..ولو كانوا : من بني هاشم بيت النبي ﷺ ..فإن الله خلق الجنة : لمن أطاعه ..وإن كان عبداً : حبشيا ..وخلق النار : لمن عصاه ..ولو كان شريفاً : قرشيا . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 543 ...ومنها ...قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :فرقٌ بين من يقول لكَ بلسَانِه : إنِّى أُحبُّك ؛ ولا شاهِدَ عليه من حَاله ..وبينَ من هو سَاكتٌ ؛ لا يتكلَّم وأنتَ تَرى : شواهدَ أحواله كُلُّها ناطقةٌ بِحُبِّه لك . ..أنظره : طريق الهجرتين ورقة / 314 ...ومنها ...قال الإمام مالك الأصبحي إمام دار الهجرة عليه رَحَمَات الله تعالى :العلمُ نَفُورٌ : لا يأنسُ إلاّ بقلب تقيٍّ خاشع . ..أنظره : ترتيب المدارك ج 02 ورقة / 60 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :من ضحك من النَّاس : ضُحك مِنْهُ ..وَمن عير أَخَاهُ بِعَمَلٍ : ابْتُلِيَ بِهِ ؛ وَلَا بُد . ..أنظره : الفروسية ورقة / 446 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :وَمَنْ عَلِمَ اللَّهُ مِنْهُ الصِّدْقَ : أَعَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ..أنظره : الفتاوى الكبرى ج 01 ورقة / 56 ...ومنها ...عن الحافظ ابن عبد البَّر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :قال محمد ابن سليمان :الْبَنُونَ : نِعَمٌ ..وَالْبَنَاتُ : حَسَنَاتٌ ..وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يُحَاسِب عَلَى النِّعَمِ ..وَيُجَازِي : عَلَى الْحَسَنَاتِ . ..أنظره : بهجة المجالس ورقة / 162 ...وكذا ذكره ابن مفلح الحنبلي أيضًا في الآداب الشرعية ج 01 ورقة / 454 ...ومنها ...قال العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :كثرة الحلف بالله : يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله ..وتعظيم الله تعالى : من تمام التوحيد . ..أنظره : القول المفيد ج 03 ورقة / 219 ...ومنها ...قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن : إلا بعبادة ربه ؛ وحبه ؛ والإنابة إليه ..ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات : لم يطمئن ؛ ولم يسكن ..إذ فيه : فقر ذاتي إلى ربه . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 194 ...