من درر السلف ....الحلقة رقم 09

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
لا نزال نسرد الدرر الحسان ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
إنما يفضل الإنسان : بإيمانه وتقواه ..
لا : بآبائه ..
ولو كانوا : من بني هاشم بيت النبي ﷺ ..
فإن الله خلق الجنة : لمن أطاعه ..
وإن كان عبداً : حبشيا ..
وخلق النار : لمن عصاه ..
ولو كان شريفاً : قرشيا . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 543 ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فرقٌ بين من يقول لكَ بلسَانِه : إنِّى أُحبُّك ؛ ولا شاهِدَ عليه من حَاله ..
وبينَ من هو سَاكتٌ ؛ لا يتكلَّم وأنتَ تَرى : شواهدَ أحواله كُلُّها ناطقةٌ بِحُبِّه لك . ..
أنظره : طريق الهجرتين ورقة / 314 ...
ومنها ...
قال الإمام مالك الأصبحي إمام دار الهجرة عليه رَحَمَات الله تعالى :
العلمُ نَفُورٌ : لا يأنسُ إلاّ بقلب تقيٍّ خاشع . ..
أنظره : ترتيب المدارك ج 02 ورقة / 60 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
من ضحك من النَّاس : ضُحك مِنْهُ ..
وَمن عير أَخَاهُ بِعَمَلٍ : ابْتُلِيَ بِهِ ؛ وَلَا بُد . ..
أنظره : الفروسية ورقة / 446 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
وَمَنْ عَلِمَ اللَّهُ مِنْهُ الصِّدْقَ : أَعَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ..
أنظره : الفتاوى الكبرى ج 01 ورقة / 56 ...
ومنها ...
عن الحافظ ابن عبد البَّر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :
قال محمد ابن سليمان :
الْبَنُونَ : نِعَمٌ ..
وَالْبَنَاتُ : حَسَنَاتٌ ..
وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يُحَاسِب عَلَى النِّعَمِ ..
وَيُجَازِي : عَلَى الْحَسَنَاتِ . ..
أنظره : بهجة المجالس ورقة / 162 ...
وكذا ذكره ابن مفلح الحنبلي أيضًا في الآداب الشرعية ج 01 ورقة / 454 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
كثرة الحلف بالله : يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله ..
وتعظيم الله تعالى : من تمام التوحيد . ..
أنظره : القول المفيد ج 03 ورقة / 219 ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن : إلا بعبادة ربه ؛ وحبه ؛ والإنابة إليه ..
ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات : لم يطمئن ؛ ولم يسكن ..
إذ فيه : فقر ذاتي إلى ربه . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 194 ...
لا نزال نسرد الدرر الحسان ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
إنما يفضل الإنسان : بإيمانه وتقواه ..
لا : بآبائه ..
ولو كانوا : من بني هاشم بيت النبي ﷺ ..
فإن الله خلق الجنة : لمن أطاعه ..
وإن كان عبداً : حبشيا ..
وخلق النار : لمن عصاه ..
ولو كان شريفاً : قرشيا . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 543 ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فرقٌ بين من يقول لكَ بلسَانِه : إنِّى أُحبُّك ؛ ولا شاهِدَ عليه من حَاله ..
وبينَ من هو سَاكتٌ ؛ لا يتكلَّم وأنتَ تَرى : شواهدَ أحواله كُلُّها ناطقةٌ بِحُبِّه لك . ..
أنظره : طريق الهجرتين ورقة / 314 ...
ومنها ...
قال الإمام مالك الأصبحي إمام دار الهجرة عليه رَحَمَات الله تعالى :
العلمُ نَفُورٌ : لا يأنسُ إلاّ بقلب تقيٍّ خاشع . ..
أنظره : ترتيب المدارك ج 02 ورقة / 60 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
من ضحك من النَّاس : ضُحك مِنْهُ ..
وَمن عير أَخَاهُ بِعَمَلٍ : ابْتُلِيَ بِهِ ؛ وَلَا بُد . ..
أنظره : الفروسية ورقة / 446 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
وَمَنْ عَلِمَ اللَّهُ مِنْهُ الصِّدْقَ : أَعَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ..
أنظره : الفتاوى الكبرى ج 01 ورقة / 56 ...
ومنها ...
عن الحافظ ابن عبد البَّر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :
قال محمد ابن سليمان :
الْبَنُونَ : نِعَمٌ ..
وَالْبَنَاتُ : حَسَنَاتٌ ..
وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يُحَاسِب عَلَى النِّعَمِ ..
وَيُجَازِي : عَلَى الْحَسَنَاتِ . ..
أنظره : بهجة المجالس ورقة / 162 ...
وكذا ذكره ابن مفلح الحنبلي أيضًا في الآداب الشرعية ج 01 ورقة / 454 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
كثرة الحلف بالله : يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله ..
وتعظيم الله تعالى : من تمام التوحيد . ..
أنظره : القول المفيد ج 03 ورقة / 219 ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن : إلا بعبادة ربه ؛ وحبه ؛ والإنابة إليه ..
ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات : لم يطمئن ؛ ولم يسكن ..
إذ فيه : فقر ذاتي إلى ربه . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 194 ...