من درر السلف ....الحلقة رقم 09

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 لا نزال نسرد الدرر الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
إنما يفضل الإنسان : بإيمانه وتقواه ..
لا : بآبائه ..
ولو كانوا : من بني هاشم بيت النبي ﷺ ..
فإن الله خلق الجنة : لمن أطاعه ..
وإن كان عبداً : حبشيا ..
وخلق النار : لمن عصاه ..
ولو كان شريفاً : قرشيا . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 543 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فرقٌ بين من يقول لكَ بلسَانِه : إنِّى أُحبُّك ؛ ولا شاهِدَ عليه من حَاله ..
وبينَ من هو سَاكتٌ ؛ لا يتكلَّم وأنتَ تَرى : شواهدَ أحواله كُلُّها ناطقةٌ بِحُبِّه لك . ..
🥀 أنظره : طريق الهجرتين ورقة / 314 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام مالك الأصبحي إمام دار الهجرة عليه رَحَمَات الله تعالى :
العلمُ نَفُورٌ : لا يأنسُ إلاّ بقلب تقيٍّ خاشع . ..
🥀 أنظره : ترتيب المدارك ج 02 ورقة / 60 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
من ضحك من النَّاس : ضُحك مِنْهُ ..
وَمن عير أَخَاهُ بِعَمَلٍ : ابْتُلِيَ بِهِ ؛ وَلَا بُد . ..
🥀 أنظره : الفروسية ورقة / 446 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
وَمَنْ عَلِمَ اللَّهُ مِنْهُ الصِّدْقَ : أَعَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ..
🥀 أنظره : الفتاوى الكبرى ج 01 ورقة / 56 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن الحافظ ابن عبد البَّر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :
قال محمد ابن سليمان :
الْبَنُونَ : نِعَمٌ ..
وَالْبَنَاتُ : حَسَنَاتٌ ..
وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يُحَاسِب عَلَى النِّعَمِ ..
وَيُجَازِي : عَلَى الْحَسَنَاتِ . ..
🥀 أنظره : بهجة المجالس ورقة / 162 ...
وكذا ذكره ابن مفلح الحنبلي أيضًا في الآداب الشرعية ج 01 ورقة / 454 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
كثرة الحلف بالله : يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله ..
وتعظيم الله تعالى : من تمام التوحيد . ..
🥀 أنظره : القول المفيد ج 03 ورقة / 219 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن : إلا بعبادة ربه ؛ وحبه ؛ والإنابة إليه ..
ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات : لم يطمئن ؛ ولم يسكن ..
إذ فيه : فقر ذاتي إلى ربه . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 194 ... 🌾🌾🌾
 
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