من درر السلف .....الحلقة رقم 10

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر الحسان والفوائد العظام ...عن عائشة رضي الله عنها قالت :دخل علي النبيﷺ فقال : هل عندكم شيء ؟؟؟فقلنا : لا ..قال : فإني إذن صائم . ..خرجه مسلمٌ في الصحيح ...قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :فيه بساطة النبي ﷺ : في معاملة أهله ..وأنه ليس ممن يتفقدون : أغراض البيت ..ما الذي أخذوا من : السكر ..أو الشاي ..أو ماذا أخذوا من الأرز ..لأن البيت : لربةُ البيت . ..أنظره : شـرح البلـوغ ج 07 ورقة / 97 ...ومنها ...قال الحافظ ابن مفلح الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :لا يحزنك قول الناس فيك ؛ فإن كان كاذباً : كانت حسنةً لم تعملها ..وإن كان صادقاً : كانت سيئةً عُجِّلَت عقوبتها . ..أنظره : الأداب الشرعية ج 01 ورقة / 12 ...ومنها ...ومن لطائف إمام أهل السنة والجماعة الإمام الشيباني أحمدَ ابن حنبل عليه رَحَمَات الله قال :تزوج ببكرٍ ؛ واحرص على أن لا يكون لها : أم . ..أنظره : الأداب الشرعية ج 02 ورقة / 204 ...ومنها ...قال العلاّمة الشيخ العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :مسألة :بعض الناس يؤخرون الجنازة لغرض : أن يصلي عليها أولاده أو غيرهم ممن يعرفون الميت ..الجواب :هذا خلاف : السنة ..وأن السنة : الإسراع بها ..لكن إذا أخرت زمناً ليس بطويلٍ لمصلحة : فلا حرج ..قال أهل العلم : يجوز أن تؤخر لانتظار كثرة الجمع ونحو ذلك ؛ ولا بأس به . ..أنظره : شرح بلوغ المرام ج 05 ورقة / 544 ...