من درر السلف .....الحلقة رقم 10

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر الحسان والفوائد العظام ...
عن عائشة رضي الله عنها قالت :
دخل علي النبيﷺ فقال : هل عندكم شيء ؟؟؟
فقلنا : لا ..
قال : فإني إذن صائم . ..
خرجه مسلمٌ في الصحيح ...
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
فيه بساطة النبي ﷺ : في معاملة أهله ..
وأنه ليس ممن يتفقدون : أغراض البيت ..
ما الذي أخذوا من : السكر ..
أو الشاي ..
أو ماذا أخذوا من الأرز ..
لأن البيت : لربةُ البيت . ..
أنظره : شـرح البلـوغ ج 07 ورقة / 97 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن مفلح الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
لا يحزنك قول الناس فيك ؛ فإن كان كاذباً : كانت حسنةً لم تعملها ..
وإن كان صادقاً : كانت سيئةً عُجِّلَت عقوبتها . ..
أنظره : الأداب الشرعية ج 01 ورقة / 12 ...
ومنها ...
ومن لطائف إمام أهل السنة والجماعة الإمام الشيباني أحمدَ ابن حنبل عليه رَحَمَات الله قال :
تزوج ببكرٍ ؛ واحرص على أن لا يكون لها : أم . ..
أنظره : الأداب الشرعية ج 02 ورقة / 204 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
مسألة :
بعض الناس يؤخرون الجنازة لغرض : أن يصلي عليها أولاده أو غيرهم ممن يعرفون الميت ..
الجواب :
هذا خلاف : السنة ..
وأن السنة : الإسراع بها ..
لكن إذا أخرت زمناً ليس بطويلٍ لمصلحة : فلا حرج ..
قال أهل العلم : يجوز أن تؤخر لانتظار كثرة الجمع ونحو ذلك ؛ ولا بأس به . ..
أنظره : شرح بلوغ المرام ج 05 ورقة / 544 ...
ومن الدرر الحسان والفوائد العظام ...
عن عائشة رضي الله عنها قالت :
دخل علي النبيﷺ فقال : هل عندكم شيء ؟؟؟
فقلنا : لا ..
قال : فإني إذن صائم . ..
خرجه مسلمٌ في الصحيح ...
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
فيه بساطة النبي ﷺ : في معاملة أهله ..
وأنه ليس ممن يتفقدون : أغراض البيت ..
ما الذي أخذوا من : السكر ..
أو الشاي ..
أو ماذا أخذوا من الأرز ..
لأن البيت : لربةُ البيت . ..
أنظره : شـرح البلـوغ ج 07 ورقة / 97 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن مفلح الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
لا يحزنك قول الناس فيك ؛ فإن كان كاذباً : كانت حسنةً لم تعملها ..
وإن كان صادقاً : كانت سيئةً عُجِّلَت عقوبتها . ..
أنظره : الأداب الشرعية ج 01 ورقة / 12 ...
ومنها ...
ومن لطائف إمام أهل السنة والجماعة الإمام الشيباني أحمدَ ابن حنبل عليه رَحَمَات الله قال :
تزوج ببكرٍ ؛ واحرص على أن لا يكون لها : أم . ..
أنظره : الأداب الشرعية ج 02 ورقة / 204 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
مسألة :
بعض الناس يؤخرون الجنازة لغرض : أن يصلي عليها أولاده أو غيرهم ممن يعرفون الميت ..
الجواب :
هذا خلاف : السنة ..
وأن السنة : الإسراع بها ..
لكن إذا أخرت زمناً ليس بطويلٍ لمصلحة : فلا حرج ..
قال أهل العلم : يجوز أن تؤخر لانتظار كثرة الجمع ونحو ذلك ؛ ولا بأس به . ..
أنظره : شرح بلوغ المرام ج 05 ورقة / 544 ...