من درر السلف .....الحلقة رقم 10

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان والفوائد العظام ...

🥀🥀 عن عائشة رضي الله عنها قالت :
دخل علي النبيﷺ فقال : هل عندكم شيء ؟؟؟
فقلنا : لا ..
قال : فإني إذن صائم . ..
خرجه مسلمٌ في الصحيح ...

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
فيه بساطة النبي ﷺ : في معاملة أهله ..
وأنه ليس ممن يتفقدون : أغراض البيت ..
ما الذي أخذوا من : السكر ..
أو الشاي ..
أو ماذا أخذوا من الأرز ..
لأن البيت : لربةُ البيت . ..
🥀 أنظره : شـرح البلـوغ ج 07 ورقة / 97 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ ابن مفلح الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
لا يحزنك قول الناس فيك ؛ فإن كان كاذباً : كانت حسنةً لم تعملها ..
وإن كان صادقاً : كانت سيئةً عُجِّلَت عقوبتها . ..
🥀 أنظره : الأداب الشرعية ج 01 ورقة / 12 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ومن لطائف إمام أهل السنة والجماعة الإمام الشيباني أحمدَ ابن حنبل عليه رَحَمَات الله قال :
تزوج ببكرٍ ؛ واحرص على أن لا يكون لها : أم . ..
🥀 أنظره : الأداب الشرعية ج 02 ورقة / 204 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
مسألة :
بعض الناس يؤخرون الجنازة لغرض : أن يصلي عليها أولاده أو غيرهم ممن يعرفون الميت ..
الجواب :
هذا خلاف : السنة ..
وأن السنة : الإسراع بها ..
لكن إذا أخرت زمناً ليس بطويلٍ لمصلحة : فلا حرج ..
قال أهل العلم : يجوز أن تؤخر لانتظار كثرة الجمع ونحو ذلك ؛ ولا بأس به . ..
🥀 أنظره : شرح بلوغ المرام ج 05 ورقة / 544 ... 🌾🌾🌾
 
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