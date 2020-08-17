من درر السلف ....الحلقة رقم 12

الحمد لله ...ومن المسائل المهمة لعامة الأمة ...قال العلاّمة المصري محمود شاكر عليه رَحَمَات الله تعالى /وليعلم كل من لا يعلم أن السفهاء في الدنيا : كثير ..فإذا كان يغضبُ لكلِ سفاهةٍ من سفيهٍ : فإن شقاءه سيطول بغضبه ..فدع السفهاء : وليقولوا ما شاءوا ..وكن أنت ضنينًا : بكرامتك ..فإنها : أعزّ وأغلى من أن تُبذل على الألسنة . ..أنظره / جمهرة المقالات ج 01 ورقة / 59 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /الإشتغال بالندم على الوقت الغائب : تضييعٌ للوقت الحاضر . ..أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 50 ...ومنها ...قَالَ أحدُ الشعراء /إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ يَشْكُرُنِي .. حِينَ يَلْقَانِي وَإِنْ غبتُ شتمْ ..أُنْظُرْه / الإِسْتِذْكَار ج 08 ورقة / 582 ...ومنها ...( كَلام خطِيرٌ )و قَالَ شَيْخ الإِسْلاَم ابْن تَيْمِيَّة عَلَيْهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /ثُمَّ هَلْ يَقُولُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ :إِنَّ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُ شَرًّا مِنْ إِبْلِيسَ ؟؟؟أَوَ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُعْلَمُ فَسَادُهُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الإسْلاَم ؟؟؟وَقَائِلُ هَذَا : كَافِرٌ كُفْرًا مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ مِنَ الدِّينِ . ..أنظره / مِنْهَاجْ الْسُنَّةِ الْنَبَوِيَّة ج 04 وَرَقَة / 507 - 508 ...ومنها ...قال العلاّمة الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /فاجعل نفسك دائماً : في تفاؤل ..والذي يريده الله : سيكون ..وكن : مسرورًا فرحاً ..واسع : الصدر ..فالدنيا أمامك : واسعة ..والطريق : مفتوح ..فهذا هو : الخير ..أما التشاؤم والانقباض أن يجعل الإنسان باله في كل شيء : فإنها ستضيق عليه الدنيا . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 87 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة صالح آل الشيخ /أعظم ما تجاهد به أعداء الله - جل وعلا - والشيطان : نشر العلم ..فانشره : في كل مكان بحسب ما تستطيع . ..أنظره / الوصايا الجلية ورقة / 46 ...ومنها ...( ربّ سرٍّ ظهر : فكان سبب الهلاك )قال الحافظ الإمام جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى /لا ينبغي للعاقل : أن يظهر سرًّا حتى يعلم أنه إذا ظهر لا يتأذى بظهوره ..ومعلوم أن السبب في بث السر : طلب الاستراحة ببثه ..وذلك : ألم قريب ..فليصبر : عليه ..فرب مظهر سر لزوجته ؛ فإذا طلقت : بثته وهلك ..أو لصديقه : فيظهر عليه حسدًا له إذا كان مماثلًا ..وإن كان : عاميًّا ..فالعامي : أحمق ..ورب سر أظهر : فكان سبب الهلاك . ..أنظره / صَيد الخَاطِر ورقة / 455 ...