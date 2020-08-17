من درر السلف ....الحلقة رقم 12

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل المهمة لعامة الأمة ...
قال العلاّمة المصري محمود شاكر عليه رَحَمَات الله تعالى /
وليعلم كل من لا يعلم أن السفهاء في الدنيا : كثير ..
فإذا كان يغضبُ لكلِ سفاهةٍ من سفيهٍ : فإن شقاءه سيطول بغضبه ..
فدع السفهاء : وليقولوا ما شاءوا ..
وكن أنت ضنينًا : بكرامتك ..
فإنها : أعزّ وأغلى من أن تُبذل على الألسنة . ..
أنظره / جمهرة المقالات ج 01 ورقة / 59 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
الإشتغال بالندم على الوقت الغائب : تضييعٌ للوقت الحاضر . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 50 ...
ومنها ...
قَالَ أحدُ الشعراء /
إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ يَشْكُرُنِي .. حِينَ يَلْقَانِي وَإِنْ غبتُ شتمْ ..
أُنْظُرْه / الإِسْتِذْكَار ج 08 ورقة / 582 ...
ومنها ...
( كَلام خطِيرٌ )
و قَالَ شَيْخ الإِسْلاَم ابْن تَيْمِيَّة عَلَيْهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
ثُمَّ هَلْ يَقُولُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ :
إِنَّ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُ شَرًّا مِنْ إِبْلِيسَ ؟؟؟
أَوَ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُعْلَمُ فَسَادُهُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الإسْلاَم ؟؟؟
وَقَائِلُ هَذَا : كَافِرٌ كُفْرًا مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ مِنَ الدِّينِ . ..
أنظره / مِنْهَاجْ الْسُنَّةِ الْنَبَوِيَّة ج 04 وَرَقَة / 507 - 508 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
فاجعل نفسك دائماً : في تفاؤل ..
والذي يريده الله : سيكون ..
وكن : مسرورًا فرحاً ..
واسع : الصدر ..
فالدنيا أمامك : واسعة ..
والطريق : مفتوح ..
فهذا هو : الخير ..
أما التشاؤم والانقباض أن يجعل الإنسان باله في كل شيء : فإنها ستضيق عليه الدنيا . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 87 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة صالح آل الشيخ /
أعظم ما تجاهد به أعداء الله - جل وعلا - والشيطان : نشر العلم ..
فانشره : في كل مكان بحسب ما تستطيع . ..
أنظره / الوصايا الجلية ورقة / 46 ...
ومنها ...
( ربّ سرٍّ ظهر : فكان سبب الهلاك )
قال الحافظ الإمام جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا ينبغي للعاقل : أن يظهر سرًّا حتى يعلم أنه إذا ظهر لا يتأذى بظهوره ..
ومعلوم أن السبب في بث السر : طلب الاستراحة ببثه ..
وذلك : ألم قريب ..
فليصبر : عليه ..
فرب مظهر سر لزوجته ؛ فإذا طلقت : بثته وهلك ..
أو لصديقه : فيظهر عليه حسدًا له إذا كان مماثلًا ..
وإن كان : عاميًّا ..
فالعامي : أحمق ..
ورب سر أظهر : فكان سبب الهلاك . ..
أنظره / صَيد الخَاطِر ورقة / 455 ...
ومن المسائل المهمة لعامة الأمة ...
قال العلاّمة المصري محمود شاكر عليه رَحَمَات الله تعالى /
وليعلم كل من لا يعلم أن السفهاء في الدنيا : كثير ..
فإذا كان يغضبُ لكلِ سفاهةٍ من سفيهٍ : فإن شقاءه سيطول بغضبه ..
فدع السفهاء : وليقولوا ما شاءوا ..
وكن أنت ضنينًا : بكرامتك ..
فإنها : أعزّ وأغلى من أن تُبذل على الألسنة . ..
أنظره / جمهرة المقالات ج 01 ورقة / 59 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
الإشتغال بالندم على الوقت الغائب : تضييعٌ للوقت الحاضر . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 50 ...
ومنها ...
قَالَ أحدُ الشعراء /
إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ يَشْكُرُنِي .. حِينَ يَلْقَانِي وَإِنْ غبتُ شتمْ ..
أُنْظُرْه / الإِسْتِذْكَار ج 08 ورقة / 582 ...
ومنها ...
( كَلام خطِيرٌ )
و قَالَ شَيْخ الإِسْلاَم ابْن تَيْمِيَّة عَلَيْهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
ثُمَّ هَلْ يَقُولُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ :
إِنَّ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُ شَرًّا مِنْ إِبْلِيسَ ؟؟؟
أَوَ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُعْلَمُ فَسَادُهُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الإسْلاَم ؟؟؟
وَقَائِلُ هَذَا : كَافِرٌ كُفْرًا مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ مِنَ الدِّينِ . ..
أنظره / مِنْهَاجْ الْسُنَّةِ الْنَبَوِيَّة ج 04 وَرَقَة / 507 - 508 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
فاجعل نفسك دائماً : في تفاؤل ..
والذي يريده الله : سيكون ..
وكن : مسرورًا فرحاً ..
واسع : الصدر ..
فالدنيا أمامك : واسعة ..
والطريق : مفتوح ..
فهذا هو : الخير ..
أما التشاؤم والانقباض أن يجعل الإنسان باله في كل شيء : فإنها ستضيق عليه الدنيا . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 87 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة صالح آل الشيخ /
أعظم ما تجاهد به أعداء الله - جل وعلا - والشيطان : نشر العلم ..
فانشره : في كل مكان بحسب ما تستطيع . ..
أنظره / الوصايا الجلية ورقة / 46 ...
ومنها ...
( ربّ سرٍّ ظهر : فكان سبب الهلاك )
قال الحافظ الإمام جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا ينبغي للعاقل : أن يظهر سرًّا حتى يعلم أنه إذا ظهر لا يتأذى بظهوره ..
ومعلوم أن السبب في بث السر : طلب الاستراحة ببثه ..
وذلك : ألم قريب ..
فليصبر : عليه ..
فرب مظهر سر لزوجته ؛ فإذا طلقت : بثته وهلك ..
أو لصديقه : فيظهر عليه حسدًا له إذا كان مماثلًا ..
وإن كان : عاميًّا ..
فالعامي : أحمق ..
ورب سر أظهر : فكان سبب الهلاك . ..
أنظره / صَيد الخَاطِر ورقة / 455 ...