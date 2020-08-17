من درر السلف ....الحلقة رقم 12

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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24 ديسمبر 2011
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل المهمة لعامة الأمة ...

🥀🥀 قال العلاّمة المصري محمود شاكر عليه رَحَمَات الله تعالى /
وليعلم كل من لا يعلم أن السفهاء في الدنيا : كثير ..
فإذا كان يغضبُ لكلِ سفاهةٍ من سفيهٍ : فإن شقاءه سيطول بغضبه ..
فدع السفهاء : وليقولوا ما شاءوا ..
وكن أنت ضنينًا : بكرامتك ..
فإنها : أعزّ وأغلى من أن تُبذل على الألسنة . ..
🥀 أنظره / جمهرة المقالات ج 01 ورقة / 59 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
الإشتغال بالندم على الوقت الغائب : تضييعٌ للوقت الحاضر . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 50 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قَالَ أحدُ الشعراء /
إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ يَشْكُرُنِي .. حِينَ يَلْقَانِي وَإِنْ غبتُ شتمْ ..
🥀 أُنْظُرْه / الإِسْتِذْكَار ج 08 ورقة / 582 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
( كَلام خطِيرٌ )
و قَالَ شَيْخ الإِسْلاَم ابْن تَيْمِيَّة عَلَيْهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
ثُمَّ هَلْ يَقُولُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ :
إِنَّ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُ شَرًّا مِنْ إِبْلِيسَ ؟؟؟
أَوَ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُعْلَمُ فَسَادُهُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الإسْلاَم ؟؟؟
وَقَائِلُ هَذَا : كَافِرٌ كُفْرًا مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ مِنَ الدِّينِ . ..
🥀 أنظره / مِنْهَاجْ الْسُنَّةِ الْنَبَوِيَّة ج 04 وَرَقَة / 507 - 508 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
فاجعل نفسك دائماً : في تفاؤل ..
والذي يريده الله : سيكون ..
وكن : مسرورًا فرحاً ..
واسع : الصدر ..
فالدنيا أمامك : واسعة ..
والطريق : مفتوح ..
فهذا هو : الخير ..
أما التشاؤم والانقباض أن يجعل الإنسان باله في كل شيء : فإنها ستضيق عليه الدنيا . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 87 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة صالح آل الشيخ /
أعظم ما تجاهد به أعداء الله - جل وعلا - والشيطان : نشر العلم ..
فانشره : في كل مكان بحسب ما تستطيع . ..
🥀 أنظره / الوصايا الجلية ورقة / 46 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
( ربّ سرٍّ ظهر : فكان سبب الهلاك )
قال الحافظ الإمام جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا ينبغي للعاقل : أن يظهر سرًّا حتى يعلم أنه إذا ظهر لا يتأذى بظهوره ..
ومعلوم أن السبب في بث السر : طلب الاستراحة ببثه ..
وذلك : ألم قريب ..
فليصبر : عليه ..
فرب مظهر سر لزوجته ؛ فإذا طلقت : بثته وهلك ..
أو لصديقه : فيظهر عليه حسدًا له إذا كان مماثلًا ..
وإن كان : عاميًّا ..
فالعامي : أحمق ..
ورب سر أظهر : فكان سبب الهلاك . ..
🥀 أنظره / صَيد الخَاطِر ورقة / 455 ... 🌾🌾🌾
 
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