من درر السلف .....الحلقة رقم 13

الحمد لله ...ومن المسائل المفيدة ...قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :إن نعمة الله على العبد بالعلم : من أفضل النعم ..فيرى أثر نعمته عليه بالعلم :في مظهره ..ومتعبده ..ودعوته الخلق ..وتعليم الخلق ما استطاع ..كل هذا : من آثار النعمة ..فلا يكون الرجل الذي منَّ الله عليه بالعلم كالرجل : العامي يجلس في المجلس ويقوم ولا ينتفع الناس به . ..أنظره : شرح بلوغ المرام ج 95 ورقة / 345 ...ومنها ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :الإخلاص لا تظن أنه : سهلٌ ..بل إن الإخلاص : من أشق الأشياء على النفوس ..ولهذا كان من قال ( لا إله إلا الله )خالصةً من قلبه : دخل الجنة ..فالمسألة : خطيرة للغاية ..ولهذا يجب علينا : أن نفتش عن قلوبنا ؛ هل نحن مخلصون : في أعمالنا ..في : عبادتنا ..في : طلبنا للعلم ..في : كل أحوالنا . ..أنظره : شرح عمدة الأحكام ج 01 ورقة / 24 ...ومنها ...وقال أيضًا :الذكر يكون : باللسان ..ويكون : بالقلب ..ويكون : بالجوارح ..وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ) ..غير مقيد : بمئة ؛ ولا مئتين ؛ ولا ألف ؛ ولا ألفين ؛ والإنسان العاقل يمكنه : أن يذكر الله تعالى دائماً ..و الإنسان الغافل : يغفلُ عن ذلك . ..أنظره : تفسير سورة الأحزاب ورقة / 324 ...ومنها ...ومن ثمرات كلامه أيضًا قال :كلما غفل الإنسان عن ذكر ربه : انقطعت به السبيل ..وكلما عمر قلبه بذكر ربه : وصل إلى الغاية ..فالذكر : بمنزلة النور يهتدي به الإنسان في ظلمات الطرق ؛ حتى يصل غايته . ..أنظره : شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 467 ...ومنها ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :ينبغي للإنسان : أن يستعمل الطيب دائماً ..لأنه علامة : على طيب الإنسان نفسه ..فإن الطيبات : للطيبين ..والله تعالى طيباً لا يقبل : إلا طيباً ..وإذا أهدي إليك الطيب : فلا ترده ؛ لأن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب . ..أنظره : شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 561 ...