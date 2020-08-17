من درر السلف .....الحلقة رقم 13

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل المفيدة ...

🥀🥀 قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن نعمة الله على العبد بالعلم : من أفضل النعم ..
فيرى أثر نعمته عليه بالعلم :
في مظهره ..
ومتعبده ..
ودعوته الخلق ..
وتعليم الخلق ما استطاع ..
كل هذا : من آثار النعمة ..
فلا يكون الرجل الذي منَّ الله عليه بالعلم كالرجل : العامي يجلس في المجلس ويقوم ولا ينتفع الناس به . ..
🥀 أنظره : شرح بلوغ المرام ج 95 ورقة / 345 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
الإخلاص لا تظن أنه : سهلٌ ..
بل إن الإخلاص : من أشق الأشياء على النفوس ..
ولهذا كان من قال ( لا إله إلا الله )خالصةً من قلبه : دخل الجنة ..
فالمسألة : خطيرة للغاية ..
ولهذا يجب علينا : أن نفتش عن قلوبنا ؛ هل نحن مخلصون : في أعمالنا ..
في : عبادتنا ..
في : طلبنا للعلم ..
في : كل أحوالنا . ..
🥀 أنظره : شرح عمدة الأحكام ج 01 ورقة / 24 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضًا :
الذكر يكون : باللسان ..
ويكون : بالقلب ..
ويكون : بالجوارح ..
وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ) ..
غير مقيد : بمئة ؛ ولا مئتين ؛ ولا ألف ؛ ولا ألفين ؛ والإنسان العاقل يمكنه : أن يذكر الله تعالى دائماً ..
و الإنسان الغافل : يغفلُ عن ذلك . ..
🥀 أنظره : تفسير سورة الأحزاب ورقة / 324 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ومن ثمرات كلامه أيضًا قال :
كلما غفل الإنسان عن ذكر ربه : انقطعت به السبيل ..
وكلما عمر قلبه بذكر ربه : وصل إلى الغاية ..
فالذكر : بمنزلة النور يهتدي به الإنسان في ظلمات الطرق ؛ حتى يصل غايته . ..
🥀 أنظره : شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 467 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :
ينبغي للإنسان : أن يستعمل الطيب دائماً ..
لأنه علامة : على طيب الإنسان نفسه ..
فإن الطيبات : للطيبين ..
والله تعالى طيباً لا يقبل : إلا طيباً ..
وإذا أهدي إليك الطيب : فلا ترده ؛ لأن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب . ..
🥀 أنظره : شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 561 ... 🌾🌾🌾
 
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