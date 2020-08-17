من درر السلف .....الحلقة رقم 13

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل المفيدة ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن نعمة الله على العبد بالعلم : من أفضل النعم ..
فيرى أثر نعمته عليه بالعلم :
في مظهره ..
ومتعبده ..
ودعوته الخلق ..
وتعليم الخلق ما استطاع ..
كل هذا : من آثار النعمة ..
فلا يكون الرجل الذي منَّ الله عليه بالعلم كالرجل : العامي يجلس في المجلس ويقوم ولا ينتفع الناس به . ..
أنظره : شرح بلوغ المرام ج 95 ورقة / 345 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
الإخلاص لا تظن أنه : سهلٌ ..
بل إن الإخلاص : من أشق الأشياء على النفوس ..
ولهذا كان من قال ( لا إله إلا الله )خالصةً من قلبه : دخل الجنة ..
فالمسألة : خطيرة للغاية ..
ولهذا يجب علينا : أن نفتش عن قلوبنا ؛ هل نحن مخلصون : في أعمالنا ..
في : عبادتنا ..
في : طلبنا للعلم ..
في : كل أحوالنا . ..
أنظره : شرح عمدة الأحكام ج 01 ورقة / 24 ...
ومنها ...
وقال أيضًا :
الذكر يكون : باللسان ..
ويكون : بالقلب ..
ويكون : بالجوارح ..
وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ) ..
غير مقيد : بمئة ؛ ولا مئتين ؛ ولا ألف ؛ ولا ألفين ؛ والإنسان العاقل يمكنه : أن يذكر الله تعالى دائماً ..
و الإنسان الغافل : يغفلُ عن ذلك . ..
أنظره : تفسير سورة الأحزاب ورقة / 324 ...
ومنها ...
ومن ثمرات كلامه أيضًا قال :
كلما غفل الإنسان عن ذكر ربه : انقطعت به السبيل ..
وكلما عمر قلبه بذكر ربه : وصل إلى الغاية ..
فالذكر : بمنزلة النور يهتدي به الإنسان في ظلمات الطرق ؛ حتى يصل غايته . ..
أنظره : شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 467 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :
ينبغي للإنسان : أن يستعمل الطيب دائماً ..
لأنه علامة : على طيب الإنسان نفسه ..
فإن الطيبات : للطيبين ..
والله تعالى طيباً لا يقبل : إلا طيباً ..
وإذا أهدي إليك الطيب : فلا ترده ؛ لأن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب . ..
أنظره : شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 561 ...
ومن المسائل المفيدة ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن نعمة الله على العبد بالعلم : من أفضل النعم ..
فيرى أثر نعمته عليه بالعلم :
في مظهره ..
ومتعبده ..
ودعوته الخلق ..
وتعليم الخلق ما استطاع ..
كل هذا : من آثار النعمة ..
فلا يكون الرجل الذي منَّ الله عليه بالعلم كالرجل : العامي يجلس في المجلس ويقوم ولا ينتفع الناس به . ..
أنظره : شرح بلوغ المرام ج 95 ورقة / 345 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى :
الإخلاص لا تظن أنه : سهلٌ ..
بل إن الإخلاص : من أشق الأشياء على النفوس ..
ولهذا كان من قال ( لا إله إلا الله )خالصةً من قلبه : دخل الجنة ..
فالمسألة : خطيرة للغاية ..
ولهذا يجب علينا : أن نفتش عن قلوبنا ؛ هل نحن مخلصون : في أعمالنا ..
في : عبادتنا ..
في : طلبنا للعلم ..
في : كل أحوالنا . ..
أنظره : شرح عمدة الأحكام ج 01 ورقة / 24 ...
ومنها ...
وقال أيضًا :
الذكر يكون : باللسان ..
ويكون : بالقلب ..
ويكون : بالجوارح ..
وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ) ..
غير مقيد : بمئة ؛ ولا مئتين ؛ ولا ألف ؛ ولا ألفين ؛ والإنسان العاقل يمكنه : أن يذكر الله تعالى دائماً ..
و الإنسان الغافل : يغفلُ عن ذلك . ..
أنظره : تفسير سورة الأحزاب ورقة / 324 ...
ومنها ...
ومن ثمرات كلامه أيضًا قال :
كلما غفل الإنسان عن ذكر ربه : انقطعت به السبيل ..
وكلما عمر قلبه بذكر ربه : وصل إلى الغاية ..
فالذكر : بمنزلة النور يهتدي به الإنسان في ظلمات الطرق ؛ حتى يصل غايته . ..
أنظره : شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 467 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :
ينبغي للإنسان : أن يستعمل الطيب دائماً ..
لأنه علامة : على طيب الإنسان نفسه ..
فإن الطيبات : للطيبين ..
والله تعالى طيباً لا يقبل : إلا طيباً ..
وإذا أهدي إليك الطيب : فلا ترده ؛ لأن النبي ﷺ كان لا يرد الطيب . ..
أنظره : شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 561 ...