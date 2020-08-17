من درر السلف ....الحلقة رقم 14

الحَمْدُ لله ...ومن المسائل المهمة لعامة الأمة ...قال العلاّمة ابن مفلح الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :وينبغي الصبر : على البنات والإحسان إليهن ..وأن لا يُفضّل عليهن : الذكور بغير سببٍ شرعي . ..أنظره : الأداب الشرعية ج 01 ورقة / 480 ...ومنها ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :لولا المصائب : لَبَطِرَ العبدُ وبغى وطغى ..فيحميه بها : من ذلك ..ويطهره : مِمَّا فيه ..فسبحان من يرحم : ببلائه ؛ ويبتلي بنعمائه . ..أنظره : الأداب الشرعية ج 02 ورقة / 191 ...ومنها ...وقال أيضًا :صلاح القلب مستلزم : لصلاح سائر الجسد ..وفساده مستلزم : لفساده ..فإذا رأى ظاهر الجسد فاسداً غير صالحٍ : علم أن القلب ليس بصالح ؛ بل فاسد ..ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن : كما يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازماً لصلاح الباطن وفساده . ..أنظره : الأداب الشرعية ج 01 ورقة / 161 ...ومنها ...( من أسباب الإهانة ) ..قال الحافظ ابن عبدالبر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :يقال ستة إذا أُهينوا : فلا يلومواأنفسهم ..01 / الذاهب إلى مائدة : لم يُدعَ إليها ..02 / وطالب الفضل : من اللئام ..03 / والداخل بين اثنين : في حديثهما ..04 / والمُسْتخِفَّ : بالسلطان ..05 / والجالس مجلساً : ليس له بأهلٍ ..06 / والمقبل بحديثه : على من لايسمع منه . ..أنظره : الأداب الشرعية ج 02 ورقة / 100 ...ومنها ...ومن وصاياه عليه رَحَمَات الله تعالى قال :عليك رحمك الله : بتقوى الله ..وإيثار : طاعته ورضاه على كل شيء سراً وجهراً مع صفاءِ القلب من كل كدر ؛ ولكل أحدٍ ..وترك حب : الغَلبَةِ والترؤس والترفع ..قال ابراهيم بن أدهم :لا ينبغي لرجل أن يضع نفسه : دون قدره ..ولا يرفع نفسه : فوق قدره ..رواه الحاكم في تاريخه . ..أنظره : الأداب الشرعية ج 04 ورقة / 213 ...