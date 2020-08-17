من درر السلف ....الحلقة رقم 14

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن المسائل المهمة لعامة الأمة ...
قال العلاّمة ابن مفلح الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
وينبغي الصبر : على البنات والإحسان إليهن ..
وأن لا يُفضّل عليهن : الذكور بغير سببٍ شرعي . ..
أنظره : الأداب الشرعية ج 01 ورقة / 480 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :
لولا المصائب : لَبَطِرَ العبدُ وبغى وطغى ..
فيحميه بها : من ذلك ..
ويطهره : مِمَّا فيه ..
فسبحان من يرحم : ببلائه ؛ ويبتلي بنعمائه . ..
أنظره : الأداب الشرعية ج 02 ورقة / 191 ...
ومنها ...
وقال أيضًا :
صلاح القلب مستلزم : لصلاح سائر الجسد ..
وفساده مستلزم : لفساده ..
فإذا رأى ظاهر الجسد فاسداً غير صالحٍ : علم أن القلب ليس بصالح ؛ بل فاسد ..
ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن : كما يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازماً لصلاح الباطن وفساده . ..
أنظره : الأداب الشرعية ج 01 ورقة / 161 ...
ومنها ...
( من أسباب الإهانة ) ..
قال الحافظ ابن عبدالبر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :
يقال ستة إذا أُهينوا : فلا يلومواأنفسهم ..
01 / الذاهب إلى مائدة : لم يُدعَ إليها ..
02 / وطالب الفضل : من اللئام ..
03 / والداخل بين اثنين : في حديثهما ..
04 / والمُسْتخِفَّ : بالسلطان ..
05 / والجالس مجلساً : ليس له بأهلٍ ..
06 / والمقبل بحديثه : على من لايسمع منه . ..
أنظره : الأداب الشرعية ج 02 ورقة / 100 ...
ومنها ...
ومن وصاياه عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
عليك رحمك الله : بتقوى الله ..
وإيثار : طاعته ورضاه على كل شيء سراً وجهراً مع صفاءِ القلب من كل كدر ؛ ولكل أحدٍ ..
وترك حب : الغَلبَةِ والترؤس والترفع ..
قال ابراهيم بن أدهم :
لا ينبغي لرجل أن يضع نفسه : دون قدره ..
ولا يرفع نفسه : فوق قدره ..
رواه الحاكم في تاريخه . ..
أنظره : الأداب الشرعية ج 04 ورقة / 213 ...
ومن المسائل المهمة لعامة الأمة ...
قال العلاّمة ابن مفلح الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
وينبغي الصبر : على البنات والإحسان إليهن ..
وأن لا يُفضّل عليهن : الذكور بغير سببٍ شرعي . ..
أنظره : الأداب الشرعية ج 01 ورقة / 480 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :
لولا المصائب : لَبَطِرَ العبدُ وبغى وطغى ..
فيحميه بها : من ذلك ..
ويطهره : مِمَّا فيه ..
فسبحان من يرحم : ببلائه ؛ ويبتلي بنعمائه . ..
أنظره : الأداب الشرعية ج 02 ورقة / 191 ...
ومنها ...
وقال أيضًا :
صلاح القلب مستلزم : لصلاح سائر الجسد ..
وفساده مستلزم : لفساده ..
فإذا رأى ظاهر الجسد فاسداً غير صالحٍ : علم أن القلب ليس بصالح ؛ بل فاسد ..
ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن : كما يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازماً لصلاح الباطن وفساده . ..
أنظره : الأداب الشرعية ج 01 ورقة / 161 ...
ومنها ...
( من أسباب الإهانة ) ..
قال الحافظ ابن عبدالبر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :
يقال ستة إذا أُهينوا : فلا يلومواأنفسهم ..
01 / الذاهب إلى مائدة : لم يُدعَ إليها ..
02 / وطالب الفضل : من اللئام ..
03 / والداخل بين اثنين : في حديثهما ..
04 / والمُسْتخِفَّ : بالسلطان ..
05 / والجالس مجلساً : ليس له بأهلٍ ..
06 / والمقبل بحديثه : على من لايسمع منه . ..
أنظره : الأداب الشرعية ج 02 ورقة / 100 ...
ومنها ...
ومن وصاياه عليه رَحَمَات الله تعالى قال :
عليك رحمك الله : بتقوى الله ..
وإيثار : طاعته ورضاه على كل شيء سراً وجهراً مع صفاءِ القلب من كل كدر ؛ ولكل أحدٍ ..
وترك حب : الغَلبَةِ والترؤس والترفع ..
قال ابراهيم بن أدهم :
لا ينبغي لرجل أن يضع نفسه : دون قدره ..
ولا يرفع نفسه : فوق قدره ..
رواه الحاكم في تاريخه . ..
أنظره : الأداب الشرعية ج 04 ورقة / 213 ...