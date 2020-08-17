من درر السلف ....الحلقة رقم 14

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,102
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن المسائل المهمة لعامة الأمة ...

🥀🥀 قال العلاّمة ابن مفلح الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
وينبغي الصبر : على البنات والإحسان إليهن ..
وأن لا يُفضّل عليهن : الذكور بغير سببٍ شرعي . ..
🥀 أنظره : الأداب الشرعية ج 01 ورقة / 480 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :
لولا المصائب : لَبَطِرَ العبدُ وبغى وطغى ..
فيحميه بها : من ذلك ..
ويطهره : مِمَّا فيه ..
فسبحان من يرحم : ببلائه ؛ ويبتلي بنعمائه . ..
🥀 أنظره : الأداب الشرعية ج 02 ورقة / 191 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضًا :
صلاح القلب مستلزم : لصلاح سائر الجسد ..
وفساده مستلزم : لفساده ..
فإذا رأى ظاهر الجسد فاسداً غير صالحٍ : علم أن القلب ليس بصالح ؛ بل فاسد ..
ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن : كما يمتنع صلاح الظاهر مع فساد الباطن إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازماً لصلاح الباطن وفساده . ..
🥀 أنظره : الأداب الشرعية ج 01 ورقة / 161 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
( من أسباب الإهانة ) ..
قال الحافظ ابن عبدالبر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى :
يقال ستة إذا أُهينوا : فلا يلومواأنفسهم ..
01 / الذاهب إلى مائدة : لم يُدعَ إليها ..
02 / وطالب الفضل : من اللئام ..
03 / والداخل بين اثنين : في حديثهما ..
04 / والمُسْتخِفَّ : بالسلطان ..
05 / والجالس مجلساً : ليس له بأهلٍ ..
06 / والمقبل بحديثه : على من لايسمع منه . ..
🥀 أنظره : الأداب الشرعية ج 02 ورقة / 100 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ومن وصاياه عليه رَحَمَات الله تعالى قال :

عليك رحمك الله : بتقوى الله ..
وإيثار : طاعته ورضاه على كل شيء سراً وجهراً مع صفاءِ القلب من كل كدر ؛ ولكل أحدٍ ..
وترك حب : الغَلبَةِ والترؤس والترفع ..
قال ابراهيم بن أدهم :
لا ينبغي لرجل أن يضع نفسه : دون قدره ..
ولا يرفع نفسه : فوق قدره ..
رواه الحاكم في تاريخه . ..
🥀 أنظره : الأداب الشرعية ج 04 ورقة / 213 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top