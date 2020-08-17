من درر السلف .....الحلقة رقم 16

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر السلفية ...قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله :قال سبحانه : { ومن كل شيء خلقنا زوجين } ..والزوج : يُراد به النظير المماثل ..والضد المخالف ..وهو النِدُّ ..فما من مخلوق إلا له : شريكٌ وند ..والربُّ سبحانه وحده : هو الذي لا شريك له ..ولا ندَّ له ..بل ما شاء كان ؛ وما لم يشأ لم يكن . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 35 ...ومنها ...قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :الواجب على الإنسان : أن يحسن الظن بربه إن دعاه ..أحسن الظن بأنه سيجيبه ؛ وإن تعبد له بمقتضى شرعه ؛ فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل منه وإن وقعت به شدة ..فليحسن الظن بأن الله سوف يزيلها لقول النبيﷺ :( واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ) ..أنظره : شرح العقيدة الواسطية ج 02 ورقة / 29 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة عبيد بن عبدالله الجابري حفظه الله :فاذا تعلّمتَ دين الله ما أمكنك ؛ وعلّمتَ زوجتك وأولادك : فإن لك أجر هؤلاء ما تناسلت الأجيال و لو مئات السنين . ..أنظره : تنبيه ذوي العقول السليمة ورقة / 49 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :واتفق سلف الأمة وأئمتها : أن الله ليس كمثله شيءٌ لا في : ذاته ..ولا : صفاته ..ولا : أفعاله . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 126 ...ومنها ...قال الإمام القرطبي الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى :ينبغي استدامة الدعاء : وترك اليأْس من الإجابة ؛ وداوم رجائهما ..واستدامة : الإلحاح في الدعاء ..فإن الله يحب : المُلحِّين في الدعاء . ..أنظره : المفهم ج 07 ورقة / 63 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان حفظة الله :أيها المسلم : لا تحرم نفسك من قيام الليل ولو بشيءٍ قليلٍ تداوم عليه ..لتنال من ثواب : القائمين المستغفرين بالأسحار ..وربما يدفع بك : القليل إلى الكثير ..والله لا يضيع : أجر المحسنين . ..أنظره : الملخص الفقهي ج 91 ورقة / 187 ...