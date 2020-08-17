من درر السلف .....الحلقة رقم 16

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر السلفية ...

🥀🥀 قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله :
قال سبحانه : { ومن كل شيء خلقنا زوجين } ..
والزوج : يُراد به النظير المماثل ..
والضد المخالف ..
وهو النِدُّ ..
فما من مخلوق إلا له : شريكٌ وند ..
والربُّ سبحانه وحده : هو الذي لا شريك له ..
ولا ندَّ له ..
بل ما شاء كان ؛ وما لم يشأ لم يكن . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 35 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
الواجب على الإنسان : أن يحسن الظن بربه إن دعاه ..
أحسن الظن بأنه سيجيبه ؛ وإن تعبد له بمقتضى شرعه ؛ فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل منه وإن وقعت به شدة ..
فليحسن الظن بأن الله سوف يزيلها لقول النبيﷺ :
( واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ) ..
🥀 أنظره : شرح العقيدة الواسطية ج 02 ورقة / 29 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة عبيد بن عبدالله الجابري حفظه الله :
فاذا تعلّمتَ دين الله ما أمكنك ؛ وعلّمتَ زوجتك وأولادك : فإن لك أجر هؤلاء ما تناسلت الأجيال و لو مئات السنين . ..
🥀 أنظره : تنبيه ذوي العقول السليمة ورقة / 49 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
واتفق سلف الأمة وأئمتها : أن الله ليس كمثله شيءٌ لا في : ذاته ..
ولا : صفاته ..
ولا : أفعاله . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 126 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام القرطبي الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
ينبغي استدامة الدعاء : وترك اليأْس من الإجابة ؛ وداوم رجائهما ..
واستدامة : الإلحاح في الدعاء ..
فإن الله يحب : المُلحِّين في الدعاء . ..
🥀 أنظره : المفهم ج 07 ورقة / 63 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان حفظة الله :
أيها المسلم : لا تحرم نفسك من قيام الليل ولو بشيءٍ قليلٍ تداوم عليه ..
لتنال من ثواب : القائمين المستغفرين بالأسحار ..
وربما يدفع بك : القليل إلى الكثير ..
والله لا يضيع : أجر المحسنين . ..
🥀 أنظره : الملخص الفقهي ج 91 ورقة / 187 ... 🌾🌾🌾
 
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