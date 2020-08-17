من درر السلف .....الحلقة رقم 16

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر السلفية ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله :
قال سبحانه : { ومن كل شيء خلقنا زوجين } ..
والزوج : يُراد به النظير المماثل ..
والضد المخالف ..
وهو النِدُّ ..
فما من مخلوق إلا له : شريكٌ وند ..
والربُّ سبحانه وحده : هو الذي لا شريك له ..
ولا ندَّ له ..
بل ما شاء كان ؛ وما لم يشأ لم يكن . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 35 ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
الواجب على الإنسان : أن يحسن الظن بربه إن دعاه ..
أحسن الظن بأنه سيجيبه ؛ وإن تعبد له بمقتضى شرعه ؛ فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل منه وإن وقعت به شدة ..
فليحسن الظن بأن الله سوف يزيلها لقول النبيﷺ :
( واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ) ..
أنظره : شرح العقيدة الواسطية ج 02 ورقة / 29 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة عبيد بن عبدالله الجابري حفظه الله :
فاذا تعلّمتَ دين الله ما أمكنك ؛ وعلّمتَ زوجتك وأولادك : فإن لك أجر هؤلاء ما تناسلت الأجيال و لو مئات السنين . ..
أنظره : تنبيه ذوي العقول السليمة ورقة / 49 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
واتفق سلف الأمة وأئمتها : أن الله ليس كمثله شيءٌ لا في : ذاته ..
ولا : صفاته ..
ولا : أفعاله . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 126 ...
ومنها ...
قال الإمام القرطبي الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
ينبغي استدامة الدعاء : وترك اليأْس من الإجابة ؛ وداوم رجائهما ..
واستدامة : الإلحاح في الدعاء ..
فإن الله يحب : المُلحِّين في الدعاء . ..
أنظره : المفهم ج 07 ورقة / 63 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان حفظة الله :
أيها المسلم : لا تحرم نفسك من قيام الليل ولو بشيءٍ قليلٍ تداوم عليه ..
لتنال من ثواب : القائمين المستغفرين بالأسحار ..
وربما يدفع بك : القليل إلى الكثير ..
والله لا يضيع : أجر المحسنين . ..
أنظره : الملخص الفقهي ج 91 ورقة / 187 ...
ومن الدرر السلفية ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله :
قال سبحانه : { ومن كل شيء خلقنا زوجين } ..
والزوج : يُراد به النظير المماثل ..
والضد المخالف ..
وهو النِدُّ ..
فما من مخلوق إلا له : شريكٌ وند ..
والربُّ سبحانه وحده : هو الذي لا شريك له ..
ولا ندَّ له ..
بل ما شاء كان ؛ وما لم يشأ لم يكن . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 35 ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
الواجب على الإنسان : أن يحسن الظن بربه إن دعاه ..
أحسن الظن بأنه سيجيبه ؛ وإن تعبد له بمقتضى شرعه ؛ فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل منه وإن وقعت به شدة ..
فليحسن الظن بأن الله سوف يزيلها لقول النبيﷺ :
( واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ) ..
أنظره : شرح العقيدة الواسطية ج 02 ورقة / 29 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة عبيد بن عبدالله الجابري حفظه الله :
فاذا تعلّمتَ دين الله ما أمكنك ؛ وعلّمتَ زوجتك وأولادك : فإن لك أجر هؤلاء ما تناسلت الأجيال و لو مئات السنين . ..
أنظره : تنبيه ذوي العقول السليمة ورقة / 49 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
واتفق سلف الأمة وأئمتها : أن الله ليس كمثله شيءٌ لا في : ذاته ..
ولا : صفاته ..
ولا : أفعاله . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 02 ورقة / 126 ...
ومنها ...
قال الإمام القرطبي الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
ينبغي استدامة الدعاء : وترك اليأْس من الإجابة ؛ وداوم رجائهما ..
واستدامة : الإلحاح في الدعاء ..
فإن الله يحب : المُلحِّين في الدعاء . ..
أنظره : المفهم ج 07 ورقة / 63 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان حفظة الله :
أيها المسلم : لا تحرم نفسك من قيام الليل ولو بشيءٍ قليلٍ تداوم عليه ..
لتنال من ثواب : القائمين المستغفرين بالأسحار ..
وربما يدفع بك : القليل إلى الكثير ..
والله لا يضيع : أجر المحسنين . ..
أنظره : الملخص الفقهي ج 91 ورقة / 187 ...