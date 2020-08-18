من درر السلف ...الحلقة رقم 17

الحمد لله ...ومن الدرر السلفية المفيدة ...منها ...قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل : ميتة يحرم أكلها ..وأباح صيد الكلب : المعلِّم ..وهذا أيضا من شرف العلم : أنه لايباح إلاصيد الكلب العالم ..وأما الكلب الجاهل : فلايحل أكل صيده ..فدل على : شرف العلم وفضله ..ولولامزية العلم والتعليم وشرفهما : كان صيد الكلب والجاهل سواء . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ورقة / 551 ...ومنها ...قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ المصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فإنا نجد من سرعة مر الأيام : ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا ..وإن لم يكن هناك عيش : مستلذ ..والحق أن المراد : نزع البركة من كل شيء ..حتى من : الزمان ..وذلك من علامات : قرب الساعة . ..أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة / 19 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /من أحبَّ إنساناً لكونه يعطيه : فما أحب إلاَّ العطاء ..ومن قال إنَّهُ يحبُ من يعطيه لله : فهذا كذبٌ ومحالٌ وزورٌمن القول ..وكذلك من أحبَّ إنساناً لكونه ينصره :إنما أحب النصر لاالناصر ..وهذا كله من اتباع : ما تهوى الأنفس ..وليس هذا : حباً لله ..ولا لذاته : المحبوب . ..أنظره / جامع الرسائل ج 02 ورقة / 256 ...ومنها ...سئل شيخنا علاّمة المدينة الشيخ الإمام عبد المحسن العبّاد البدر حفظه الرحمن /هل يجوز أن نقول عن المال / وسخ الدنيا ؟؟؟فقال : لا ما يقال هذا ..لأنه هو : زينة الحياة الدنيا ﴿ المالُ والبنون زينهُ الحياةِ الدُّنيا ﴾ . ..أنظره / شرح صحيح مسلم / 25 / 01 / 2016 ...ومنها ...وقال العلاّمة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى /ما يفعله الولد الصَّالح من الأعمال الصَّالحة فإنّ لوالديه مثل أجره، دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} ..وقال رسول اللهﷺ :إن أطيب ما أكل الرجل من : كسبه ..وإنَّ ولده : من كسبه . ..أنظره / أحكام الجنائز ورقة / 126 ...ومنها ...وقال الشيخ العلاّمة الشيخ صالح الفوزان /{ إنَّك لا تهدي من أحببت }فهداية القلوب : بيد الله تعالى ..وبعض الناس : يغلط في هذا ؛ إذا قلت له : أولادك لا يصلُّون ؛ قال :الهداية بيد الله !!!نعم هداية القلوب : بيد الله ..ولكن هدايتهم : بالدَّعوة والإنكار بيدِك . ..أنظره / فتح الوليّ الحميد في شرح كتاب الدرِّ النضيد ورقة / 26 ...