من درر السلف ...الحلقة رقم 17

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر السلفية المفيدة ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل : ميتة يحرم أكلها ..
وأباح صيد الكلب : المعلِّم ..
وهذا أيضا من شرف العلم : أنه لايباح إلاصيد الكلب العالم ..
وأما الكلب الجاهل : فلايحل أكل صيده ..
فدل على : شرف العلم وفضله ..
ولولامزية العلم والتعليم وشرفهما : كان صيد الكلب والجاهل سواء . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ورقة / 551 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ المصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإنا نجد من سرعة مر الأيام : ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا ..
وإن لم يكن هناك عيش : مستلذ ..
والحق أن المراد : نزع البركة من كل شيء ..
حتى من : الزمان ..
وذلك من علامات : قرب الساعة . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة / 19 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من أحبَّ إنساناً لكونه يعطيه : فما أحب إلاَّ العطاء ..
ومن قال إنَّهُ يحبُ من يعطيه لله : فهذا كذبٌ ومحالٌ وزورٌمن القول ..
وكذلك من أحبَّ إنساناً لكونه ينصره :
إنما أحب النصر لاالناصر ..
وهذا كله من اتباع : ما تهوى الأنفس ..
وليس هذا : حباً لله ..
ولا لذاته : المحبوب . ..
🥀 أنظره / جامع الرسائل ج 02 ورقة / 256 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
سئل شيخنا علاّمة المدينة الشيخ الإمام عبد المحسن العبّاد البدر حفظه الرحمن /
هل يجوز أن نقول عن المال / وسخ الدنيا ؟؟؟
فقال : لا ما يقال هذا ..
لأنه هو : زينة الحياة الدنيا ﴿ المالُ والبنون زينهُ الحياةِ الدُّنيا ﴾ . ..
🥀 أنظره / شرح صحيح مسلم / 25 / 01 / 2016 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى /
ما يفعله الولد الصَّالح من الأعمال الصَّالحة فإنّ لوالديه مثل أجره، دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} ..
وقال رسول اللهﷺ :
إن أطيب ما أكل الرجل من : كسبه ..
وإنَّ ولده : من كسبه . ..
🥀 أنظره / أحكام الجنائز ورقة / 126 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الشيخ العلاّمة الشيخ صالح الفوزان /
{ إنَّك لا تهدي من أحببت }
فهداية القلوب : بيد الله تعالى ..
وبعض الناس : يغلط في هذا ؛ إذا قلت له : أولادك لا يصلُّون ؛ قال :
الهداية بيد الله !!!
نعم هداية القلوب : بيد الله ..
ولكن هدايتهم : بالدَّعوة والإنكار بيدِك . ..
🥀 أنظره / فتح الوليّ الحميد في شرح كتاب الدرِّ النضيد ورقة / 26 ... 🌾🌾🌾
 
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