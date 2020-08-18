من درر السلف ...الحلقة رقم 17

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر السلفية المفيدة ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل : ميتة يحرم أكلها ..
وأباح صيد الكلب : المعلِّم ..
وهذا أيضا من شرف العلم : أنه لايباح إلاصيد الكلب العالم ..
وأما الكلب الجاهل : فلايحل أكل صيده ..
فدل على : شرف العلم وفضله ..
ولولامزية العلم والتعليم وشرفهما : كان صيد الكلب والجاهل سواء . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ورقة / 551 ...
ومنها ...
قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ المصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإنا نجد من سرعة مر الأيام : ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا ..
وإن لم يكن هناك عيش : مستلذ ..
والحق أن المراد : نزع البركة من كل شيء ..
حتى من : الزمان ..
وذلك من علامات : قرب الساعة . ..
أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة / 19 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من أحبَّ إنساناً لكونه يعطيه : فما أحب إلاَّ العطاء ..
ومن قال إنَّهُ يحبُ من يعطيه لله : فهذا كذبٌ ومحالٌ وزورٌمن القول ..
وكذلك من أحبَّ إنساناً لكونه ينصره :
إنما أحب النصر لاالناصر ..
وهذا كله من اتباع : ما تهوى الأنفس ..
وليس هذا : حباً لله ..
ولا لذاته : المحبوب . ..
أنظره / جامع الرسائل ج 02 ورقة / 256 ...
ومنها ...
سئل شيخنا علاّمة المدينة الشيخ الإمام عبد المحسن العبّاد البدر حفظه الرحمن /
هل يجوز أن نقول عن المال / وسخ الدنيا ؟؟؟
فقال : لا ما يقال هذا ..
لأنه هو : زينة الحياة الدنيا ﴿ المالُ والبنون زينهُ الحياةِ الدُّنيا ﴾ . ..
أنظره / شرح صحيح مسلم / 25 / 01 / 2016 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى /
ما يفعله الولد الصَّالح من الأعمال الصَّالحة فإنّ لوالديه مثل أجره، دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} ..
وقال رسول اللهﷺ :
إن أطيب ما أكل الرجل من : كسبه ..
وإنَّ ولده : من كسبه . ..
أنظره / أحكام الجنائز ورقة / 126 ...
ومنها ...
وقال الشيخ العلاّمة الشيخ صالح الفوزان /
{ إنَّك لا تهدي من أحببت }
فهداية القلوب : بيد الله تعالى ..
وبعض الناس : يغلط في هذا ؛ إذا قلت له : أولادك لا يصلُّون ؛ قال :
الهداية بيد الله !!!
نعم هداية القلوب : بيد الله ..
ولكن هدايتهم : بالدَّعوة والإنكار بيدِك . ..
أنظره / فتح الوليّ الحميد في شرح كتاب الدرِّ النضيد ورقة / 26 ...
ومن الدرر السلفية المفيدة ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
إن الله سبحانه جعل صيد الكلب الجاهل : ميتة يحرم أكلها ..
وأباح صيد الكلب : المعلِّم ..
وهذا أيضا من شرف العلم : أنه لايباح إلاصيد الكلب العالم ..
وأما الكلب الجاهل : فلايحل أكل صيده ..
فدل على : شرف العلم وفضله ..
ولولامزية العلم والتعليم وشرفهما : كان صيد الكلب والجاهل سواء . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ورقة / 551 ...
ومنها ...
قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ المصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإنا نجد من سرعة مر الأيام : ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا ..
وإن لم يكن هناك عيش : مستلذ ..
والحق أن المراد : نزع البركة من كل شيء ..
حتى من : الزمان ..
وذلك من علامات : قرب الساعة . ..
أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة / 19 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من أحبَّ إنساناً لكونه يعطيه : فما أحب إلاَّ العطاء ..
ومن قال إنَّهُ يحبُ من يعطيه لله : فهذا كذبٌ ومحالٌ وزورٌمن القول ..
وكذلك من أحبَّ إنساناً لكونه ينصره :
إنما أحب النصر لاالناصر ..
وهذا كله من اتباع : ما تهوى الأنفس ..
وليس هذا : حباً لله ..
ولا لذاته : المحبوب . ..
أنظره / جامع الرسائل ج 02 ورقة / 256 ...
ومنها ...
سئل شيخنا علاّمة المدينة الشيخ الإمام عبد المحسن العبّاد البدر حفظه الرحمن /
هل يجوز أن نقول عن المال / وسخ الدنيا ؟؟؟
فقال : لا ما يقال هذا ..
لأنه هو : زينة الحياة الدنيا ﴿ المالُ والبنون زينهُ الحياةِ الدُّنيا ﴾ . ..
أنظره / شرح صحيح مسلم / 25 / 01 / 2016 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى /
ما يفعله الولد الصَّالح من الأعمال الصَّالحة فإنّ لوالديه مثل أجره، دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} ..
وقال رسول اللهﷺ :
إن أطيب ما أكل الرجل من : كسبه ..
وإنَّ ولده : من كسبه . ..
أنظره / أحكام الجنائز ورقة / 126 ...
ومنها ...
وقال الشيخ العلاّمة الشيخ صالح الفوزان /
{ إنَّك لا تهدي من أحببت }
فهداية القلوب : بيد الله تعالى ..
وبعض الناس : يغلط في هذا ؛ إذا قلت له : أولادك لا يصلُّون ؛ قال :
الهداية بيد الله !!!
نعم هداية القلوب : بيد الله ..
ولكن هدايتهم : بالدَّعوة والإنكار بيدِك . ..
أنظره / فتح الوليّ الحميد في شرح كتاب الدرِّ النضيد ورقة / 26 ...