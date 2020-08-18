قوانين منتدى الأفكار والمشاريع الخاصة

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بما أننا اخوة في هذا المنتدى نتمنى أن نكون في المستوى وهاته بعض النقاط الخاصة التي يجب مراعاتها اثناء المشاركة فيه:-المنشورات تكون في حدود هدف الركن و أي منشور خارج الأهداف يحذف دون الرجوع لصاحبه.-مراعاة آداب الحوار وعدم الدخول في مناقشات حادة و الإلتزام بالإحترام .-أي منشور أو تعليق من شأنه إحباط عزيمة الأعضاء أو فيه نوع من الاستهزاء و السخرية غير مقبول.-من مسؤولية الأعضاء استخدام خاصية التبليغ عن المنشورات أو التعليقات غير لائقة أو التواصل معنا مباشرة .-يمكن لأي شخص لديه مشروع يهمه ويبحث عن شراكة أو يبحث عن عمال و عاملات أن يطرح الفكرة في الركن لعله يجد ضالته.-لتكون المجموعة ذات فاعلية أكثر يسمح بنشر عروض العمل والتوظيف وكذا الدورات التكوينية .-يمكن لأي عضو يريد المساعدة بوضع دروس عن حرفة ما أو معلومات عنها أن لا يبخل بها علينا-يستطيع أي عضو وضع نصائح في مجال عمله أو دراسته قد تفيد الأعضاء في حياتهم اليومية أو مشاريعهم.-من بدأ في مشروع ما وأحرز تقدما نتمنى منه وضع البعض من أعماله أو مما حققه،وذلك لتشجيع الأعضاء الآخرين على التقدم-نتمنى من الأعضاء مشاركتنا ب تجاربهم سواء الناجحة أو الفاشلة لنأخذ عبرة من ذلك.-تمنع مناشير التسويق الشبكي والاشهار لمواقع معينة.اضافة الئ هذا يرجى احترام قوانين المنتدى الموضوعة سابقابارك الله فيكم.