قوانين منتدى الأفكار والمشاريع الخاصة

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,226
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
بما أننا اخوة في هذا المنتدى نتمنى أن نكون في المستوى وهاته بعض النقاط الخاصة التي يجب مراعاتها اثناء المشاركة فيه:
-المنشورات تكون في حدود هدف الركن و أي منشور خارج الأهداف يحذف دون الرجوع لصاحبه.
-مراعاة آداب الحوار وعدم الدخول في مناقشات حادة و الإلتزام بالإحترام .
-أي منشور أو تعليق من شأنه إحباط عزيمة الأعضاء أو فيه نوع من الاستهزاء و السخرية غير مقبول.
-من مسؤولية الأعضاء استخدام خاصية التبليغ عن المنشورات أو التعليقات غير لائقة أو التواصل معنا مباشرة .
-يمكن لأي شخص لديه مشروع يهمه ويبحث عن شراكة أو يبحث عن عمال و عاملات أن يطرح الفكرة في الركن لعله يجد ضالته.
-لتكون المجموعة ذات فاعلية أكثر يسمح بنشر عروض العمل والتوظيف وكذا الدورات التكوينية .
-يمكن لأي عضو يريد المساعدة بوضع دروس عن حرفة ما أو معلومات عنها أن لا يبخل بها علينا
-يستطيع أي عضو وضع نصائح في مجال عمله أو دراسته قد تفيد الأعضاء في حياتهم اليومية أو مشاريعهم.
-من بدأ في مشروع ما وأحرز تقدما نتمنى منه وضع البعض من أعماله أو مما حققه،وذلك لتشجيع الأعضاء الآخرين على التقدم
-نتمنى من الأعضاء مشاركتنا ب تجاربهم سواء الناجحة أو الفاشلة لنأخذ عبرة من ذلك.
-تمنع مناشير التسويق الشبكي والاشهار لمواقع معينة.
اضافة الئ هذا يرجى احترام قوانين المنتدى الموضوعة سابقا
بارك الله فيكم.