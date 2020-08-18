من درر السلف ....الحلقة رقم 18

الحَمْدُ لله ...لا نزال مع الفوائد المهمة لعامة الأمة ؛ ومنها ...قال الإمام المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى :فحذارٍ أيها المسلم : أن تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنة ..فإنك لن تستطيع ذلك : ولو كنت في اللغة سيبويه زمانك . ..أنظره : صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ورقة / 171 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :فأما لفظ : الغوث والغياث ..فلا يستحقه : إلا الله ؛ فهو غياث المستغيثين ..فلا يجوز لأحدٍ : الاستغاثة بغيره ..لا بملك : مقرب ..ولا نبي : مرسل . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 437 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :إن الكرامة : لزوم الإستقامة ..وإن الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته : فيما يحبه ويرضاه ؛ وهو طاعته وطاعة : رسوله ..وموالاة : أوليائه ..ومعاداة : أعدائه ..وهؤلاء هم : أولياء الله الذين قال الله فيهم : { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون } . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 30 ...ومنها ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :لا بد أن تقع الذنوب : من هذه الأمة ..ولا بد : أن يختلفوا ..فإن هذا من : لوازم الطبع البشري ..لا يمكن أن يكون : بنو آدم إلا كذلك ..ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والاقتتال والذنوب دليلاً : على نقصها ..بل هي : أفضل الأمم ..وهو في غيرها : أكثر وخير غيرها أقل . ..أنظره : المجموع ج 14 ورقة / 150 ...ومنها ...قال الإمام الحافظ الذهبي عليه رَحَمَات الله تعالى :قال المروزي :كنت أجالس ابن سيرين فتركته ؛ وجالستُ الإباضية ؛ فرأيتُ كأني مع قوم يحملون جنازة النبي ﷺ ..فأتيت ابن سيرين فذكرْتُهُ له ..فقال :مالك جالستَ أقواماً يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي ﷺ . ..أنظره : سير أعلام النبلاء ج 04 ورقة / 617 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله :حديث :( إذا عطس الرجل عند الحديث : فهو دليل صدقه ) ..هذا .. الحس يشهد : بوضعه ..لأنا نشاهد العطاس : والكذب يعمل عمله ..ولو عطس مائة ُألف رجل عند حديث يُروى عن النبي ﷺ : لم يحكم بصحته العطاس ..ولو عطسوا عند شهادة زور : لم تصدق . ..أنظره : المنار المنيف في الصحيح والضعيف ورقة / 19 ...