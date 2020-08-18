من درر السلف ....الحلقة رقم 18

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
لا نزال مع الفوائد المهمة لعامة الأمة ؛ ومنها ...
قال الإمام المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى :
فحذارٍ أيها المسلم : أن تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنة ..
فإنك لن تستطيع ذلك : ولو كنت في اللغة سيبويه زمانك . ..
أنظره : صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ورقة / 171 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فأما لفظ : الغوث والغياث ..
فلا يستحقه : إلا الله ؛ فهو غياث المستغيثين ..
فلا يجوز لأحدٍ : الاستغاثة بغيره ..
لا بملك : مقرب ..
ولا نبي : مرسل . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 437 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن الكرامة : لزوم الإستقامة ..
وإن الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته : فيما يحبه ويرضاه ؛ وهو طاعته وطاعة : رسوله ..
وموالاة : أوليائه ..
ومعاداة : أعدائه ..
وهؤلاء هم : أولياء الله الذين قال الله فيهم : { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون } . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 30 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :
لا بد أن تقع الذنوب : من هذه الأمة ..
ولا بد : أن يختلفوا ..
فإن هذا من : لوازم الطبع البشري ..
لا يمكن أن يكون : بنو آدم إلا كذلك ..
ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والاقتتال والذنوب دليلاً : على نقصها ..
بل هي : أفضل الأمم ..
وهو في غيرها : أكثر وخير غيرها أقل . ..
أنظره : المجموع ج 14 ورقة / 150 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ الذهبي عليه رَحَمَات الله تعالى :
قال المروزي :
كنت أجالس ابن سيرين فتركته ؛ وجالستُ الإباضية ؛ فرأيتُ كأني مع قوم يحملون جنازة النبي ﷺ ..
فأتيت ابن سيرين فذكرْتُهُ له ..
فقال :
مالك جالستَ أقواماً يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي ﷺ . ..
أنظره : سير أعلام النبلاء ج 04 ورقة / 617 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله :
حديث :
( إذا عطس الرجل عند الحديث : فهو دليل صدقه ) ..
هذا .. الحس يشهد : بوضعه ..
لأنا نشاهد العطاس : والكذب يعمل عمله ..
ولو عطس مائة ُألف رجل عند حديث يُروى عن النبي ﷺ : لم يحكم بصحته العطاس ..
ولو عطسوا عند شهادة زور : لم تصدق . ..
أنظره : المنار المنيف في الصحيح والضعيف ورقة / 19 ...
لا نزال مع الفوائد المهمة لعامة الأمة ؛ ومنها ...
قال الإمام المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى :
فحذارٍ أيها المسلم : أن تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنة ..
فإنك لن تستطيع ذلك : ولو كنت في اللغة سيبويه زمانك . ..
أنظره : صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ورقة / 171 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فأما لفظ : الغوث والغياث ..
فلا يستحقه : إلا الله ؛ فهو غياث المستغيثين ..
فلا يجوز لأحدٍ : الاستغاثة بغيره ..
لا بملك : مقرب ..
ولا نبي : مرسل . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 437 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن الكرامة : لزوم الإستقامة ..
وإن الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته : فيما يحبه ويرضاه ؛ وهو طاعته وطاعة : رسوله ..
وموالاة : أوليائه ..
ومعاداة : أعدائه ..
وهؤلاء هم : أولياء الله الذين قال الله فيهم : { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون } . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 30 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :
لا بد أن تقع الذنوب : من هذه الأمة ..
ولا بد : أن يختلفوا ..
فإن هذا من : لوازم الطبع البشري ..
لا يمكن أن يكون : بنو آدم إلا كذلك ..
ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والاقتتال والذنوب دليلاً : على نقصها ..
بل هي : أفضل الأمم ..
وهو في غيرها : أكثر وخير غيرها أقل . ..
أنظره : المجموع ج 14 ورقة / 150 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ الذهبي عليه رَحَمَات الله تعالى :
قال المروزي :
كنت أجالس ابن سيرين فتركته ؛ وجالستُ الإباضية ؛ فرأيتُ كأني مع قوم يحملون جنازة النبي ﷺ ..
فأتيت ابن سيرين فذكرْتُهُ له ..
فقال :
مالك جالستَ أقواماً يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي ﷺ . ..
أنظره : سير أعلام النبلاء ج 04 ورقة / 617 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله :
حديث :
( إذا عطس الرجل عند الحديث : فهو دليل صدقه ) ..
هذا .. الحس يشهد : بوضعه ..
لأنا نشاهد العطاس : والكذب يعمل عمله ..
ولو عطس مائة ُألف رجل عند حديث يُروى عن النبي ﷺ : لم يحكم بصحته العطاس ..
ولو عطسوا عند شهادة زور : لم تصدق . ..
أنظره : المنار المنيف في الصحيح والضعيف ورقة / 19 ...