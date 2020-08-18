من درر السلف ....الحلقة رقم 18

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 لا نزال مع الفوائد المهمة لعامة الأمة ؛ ومنها ...

🥀🥀 قال الإمام المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى :
فحذارٍ أيها المسلم : أن تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنة ..
فإنك لن تستطيع ذلك : ولو كنت في اللغة سيبويه زمانك . ..
🥀 أنظره : صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ورقة / 171 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فأما لفظ : الغوث والغياث ..
فلا يستحقه : إلا الله ؛ فهو غياث المستغيثين ..
فلا يجوز لأحدٍ : الاستغاثة بغيره ..
لا بملك : مقرب ..
ولا نبي : مرسل . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 437 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن الكرامة : لزوم الإستقامة ..
وإن الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته : فيما يحبه ويرضاه ؛ وهو طاعته وطاعة : رسوله ..
وموالاة : أوليائه ..
ومعاداة : أعدائه ..
وهؤلاء هم : أولياء الله الذين قال الله فيهم : { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون } . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 10 ورقة / 30 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :
لا بد أن تقع الذنوب : من هذه الأمة ..
ولا بد : أن يختلفوا ..
فإن هذا من : لوازم الطبع البشري ..
لا يمكن أن يكون : بنو آدم إلا كذلك ..
ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والاقتتال والذنوب دليلاً : على نقصها ..
بل هي : أفضل الأمم ..
وهو في غيرها : أكثر وخير غيرها أقل . ..
🥀 أنظره : المجموع ج 14 ورقة / 150 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الحافظ الذهبي عليه رَحَمَات الله تعالى :
قال المروزي :
كنت أجالس ابن سيرين فتركته ؛ وجالستُ الإباضية ؛ فرأيتُ كأني مع قوم يحملون جنازة النبي ﷺ ..
فأتيت ابن سيرين فذكرْتُهُ له ..
فقال :
مالك جالستَ أقواماً يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي ﷺ . ..
🥀 أنظره : سير أعلام النبلاء ج 04 ورقة / 617 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله :
حديث :
( إذا عطس الرجل عند الحديث : فهو دليل صدقه ) ..
هذا .. الحس يشهد : بوضعه ..
لأنا نشاهد العطاس : والكذب يعمل عمله ..
ولو عطس مائة ُألف رجل عند حديث يُروى عن النبي ﷺ : لم يحكم بصحته العطاس ..
ولو عطسوا عند شهادة زور : لم تصدق . ..
🥀 أنظره : المنار المنيف في الصحيح والضعيف ورقة / 19 ... 🌾🌾🌾
 
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