من درر السلف ....الحلقة رقم 19

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر المتناثرة ...قال الإمام العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :العلم إذا لم يُثمر خشية الله عز وجل ؛ والإنابة إليه ؛ والتعلق به سبحانه وتعالى ؛ واحترام المسلمين : فإنه عِلمٌ فاقد البركة . ..أنظره : شرح السفارينية ورقة / 64 ...ومن الدرر ...قال العلاّمة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله :فَمن لم يَعرف الحَق : فهو ضَال ..ومن عَرفَهُ وآثر غيره عليه : فهو مَغضُوبٌ عليه ..ومن عرفه واتّبعه : فهو منعم عليه . ..أنظره : إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 24 ...ومن الدرر أيضًا ...قال الإمام العلاّمة ابن باز عليه رَحَمَات الله :سنة الله في عِباده ؛ أنّ من نَصر الحق ؛ وثبت عليه ؛ وجاهد نفسه في ذلك : جَعل الله لَهُ العَاقبة الحميدة . ..أنظره : التعليق على الاستقامة ورقة / 19 ...وأيضًا ...قال أبو داود السجستاني صاحب السنن عليه رَحَمَات الله :سمعت أحمد ( أي ابن حنبل ) يقول :إذا قال الرجل : لا أصلي ..فهو : كافر . ..أنظره : مسائل أحمد رواية أبي داود برقم / 1761 ...ومنها ...قال الحافظ ابن خزيمة عليه رَحَمَات الله تعالى :من لم يقل :إن الله في السماء على العرش استوى : ضربت عنقه ..وألقيت جيفته : على مزبلة بعيدة عن البلد ؛ حتى لا يتأذى بنتن ريحها : أحدٌ من المسلمين ..ولا : من المعاهدين . ..أنظره : ذم الكلام للهروي برقم / 535 ...من الدرر أيضاً ...قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله :من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ؛ ويتبع غير سبيلهم : فهو من أهل البدع . ..أنظره : مختصرالفتاوى المصرية ورقة / 556 ...وأيضًا ...قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله:من عرف الله : إشتاق إليه ..وإذا كانت المعرفة : لانهاية لها ..فشوق العارف : لانهاية له . ..أنظره : طريق الهجرتين ج 02 ورقة / 723 ...( اللهم اجعلنا ممن : يشتاق إليك ) ..