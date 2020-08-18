من درر السلف ....الحلقة رقم 19

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر المتناثرة ...
قال الإمام العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
العلم إذا لم يُثمر خشية الله عز وجل ؛ والإنابة إليه ؛ والتعلق به سبحانه وتعالى ؛ واحترام المسلمين : فإنه عِلمٌ فاقد البركة . ..
أنظره : شرح السفارينية ورقة / 64 ...
ومن الدرر ...
قال العلاّمة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله :
فَمن لم يَعرف الحَق : فهو ضَال ..
ومن عَرفَهُ وآثر غيره عليه : فهو مَغضُوبٌ عليه ..
ومن عرفه واتّبعه : فهو منعم عليه . ..
أنظره : إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 24 ...
ومن الدرر أيضًا ...
قال الإمام العلاّمة ابن باز عليه رَحَمَات الله :
سنة الله في عِباده ؛ أنّ من نَصر الحق ؛ وثبت عليه ؛ وجاهد نفسه في ذلك : جَعل الله لَهُ العَاقبة الحميدة . ..
أنظره : التعليق على الاستقامة ورقة / 19 ...
وأيضًا ...
قال أبو داود السجستاني صاحب السنن عليه رَحَمَات الله :
سمعت أحمد ( أي ابن حنبل ) يقول :
إذا قال الرجل : لا أصلي ..
فهو : كافر . ..
أنظره : مسائل أحمد رواية أبي داود برقم / 1761 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن خزيمة عليه رَحَمَات الله تعالى :
من لم يقل :
إن الله في السماء على العرش استوى : ضربت عنقه ..
وألقيت جيفته : على مزبلة بعيدة عن البلد ؛ حتى لا يتأذى بنتن ريحها : أحدٌ من المسلمين ..
ولا : من المعاهدين . ..
أنظره : ذم الكلام للهروي برقم / 535 ...
من الدرر أيضاً ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله :
من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ؛ ويتبع غير سبيلهم : فهو من أهل البدع . ..
أنظره : مختصرالفتاوى المصرية ورقة / 556 ...
وأيضًا ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله:
من عرف الله : إشتاق إليه ..
وإذا كانت المعرفة : لانهاية لها ..
فشوق العارف : لانهاية له . ..
أنظره : طريق الهجرتين ج 02 ورقة / 723 ...
( اللهم اجعلنا ممن : يشتاق إليك ) ..
ومن الدرر المتناثرة ...
قال الإمام العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
العلم إذا لم يُثمر خشية الله عز وجل ؛ والإنابة إليه ؛ والتعلق به سبحانه وتعالى ؛ واحترام المسلمين : فإنه عِلمٌ فاقد البركة . ..
أنظره : شرح السفارينية ورقة / 64 ...
ومن الدرر ...
قال العلاّمة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله :
فَمن لم يَعرف الحَق : فهو ضَال ..
ومن عَرفَهُ وآثر غيره عليه : فهو مَغضُوبٌ عليه ..
ومن عرفه واتّبعه : فهو منعم عليه . ..
أنظره : إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 24 ...
ومن الدرر أيضًا ...
قال الإمام العلاّمة ابن باز عليه رَحَمَات الله :
سنة الله في عِباده ؛ أنّ من نَصر الحق ؛ وثبت عليه ؛ وجاهد نفسه في ذلك : جَعل الله لَهُ العَاقبة الحميدة . ..
أنظره : التعليق على الاستقامة ورقة / 19 ...
وأيضًا ...
قال أبو داود السجستاني صاحب السنن عليه رَحَمَات الله :
سمعت أحمد ( أي ابن حنبل ) يقول :
إذا قال الرجل : لا أصلي ..
فهو : كافر . ..
أنظره : مسائل أحمد رواية أبي داود برقم / 1761 ...
ومنها ...
قال الحافظ ابن خزيمة عليه رَحَمَات الله تعالى :
من لم يقل :
إن الله في السماء على العرش استوى : ضربت عنقه ..
وألقيت جيفته : على مزبلة بعيدة عن البلد ؛ حتى لا يتأذى بنتن ريحها : أحدٌ من المسلمين ..
ولا : من المعاهدين . ..
أنظره : ذم الكلام للهروي برقم / 535 ...
من الدرر أيضاً ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله :
من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ؛ ويتبع غير سبيلهم : فهو من أهل البدع . ..
أنظره : مختصرالفتاوى المصرية ورقة / 556 ...
وأيضًا ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله:
من عرف الله : إشتاق إليه ..
وإذا كانت المعرفة : لانهاية لها ..
فشوق العارف : لانهاية له . ..
أنظره : طريق الهجرتين ج 02 ورقة / 723 ...
( اللهم اجعلنا ممن : يشتاق إليك ) ..