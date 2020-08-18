من درر السلف ....الحلقة رقم 19

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر المتناثرة ...

🥀🥀 قال الإمام العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
العلم إذا لم يُثمر خشية الله عز وجل ؛ والإنابة إليه ؛ والتعلق به سبحانه وتعالى ؛ واحترام المسلمين : فإنه عِلمٌ فاقد البركة . ..
🥀 أنظره : شرح السفارينية ورقة / 64 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر ...
قال العلاّمة شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله :
فَمن لم يَعرف الحَق : فهو ضَال ..
ومن عَرفَهُ وآثر غيره عليه : فهو مَغضُوبٌ عليه ..
ومن عرفه واتّبعه : فهو منعم عليه . ..
🥀 أنظره : إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 24 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر أيضًا ...
قال الإمام العلاّمة ابن باز عليه رَحَمَات الله :
سنة الله في عِباده ؛ أنّ من نَصر الحق ؛ وثبت عليه ؛ وجاهد نفسه في ذلك : جَعل الله لَهُ العَاقبة الحميدة . ..
🥀 أنظره : التعليق على الاستقامة ورقة / 19 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وأيضًا ...
قال أبو داود السجستاني صاحب السنن عليه رَحَمَات الله :
سمعت أحمد ( أي ابن حنبل ) يقول :
إذا قال الرجل : لا أصلي ..
فهو : كافر . ..
🥀 أنظره : مسائل أحمد رواية أبي داود برقم / 1761 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ ابن خزيمة عليه رَحَمَات الله تعالى :
من لم يقل :
إن الله في السماء على العرش استوى : ضربت عنقه ..
وألقيت جيفته : على مزبلة بعيدة عن البلد ؛ حتى لا يتأذى بنتن ريحها : أحدٌ من المسلمين ..
ولا : من المعاهدين . ..
🥀 أنظره : ذم الكلام للهروي برقم / 535 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 من الدرر أيضاً ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله :
من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ؛ ويتبع غير سبيلهم : فهو من أهل البدع . ..
🥀 أنظره : مختصرالفتاوى المصرية ورقة / 556 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وأيضًا ...
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله:
من عرف الله : إشتاق إليه ..
وإذا كانت المعرفة : لانهاية لها ..
فشوق العارف : لانهاية له . ..
🥀 أنظره : طريق الهجرتين ج 02 ورقة / 723 ... 🌾🌾🌾
( اللهم اجعلنا ممن : يشتاق إليك ) ..
 
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