قريشلات عاشوراء مالحين ثلاث أشكال بعجين واحد

أمجواد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 أوت 2020
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- العمر
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- محل الإقامة
- المغرب
- الجنس
- أنثى
فقيقصات مالحين بنكهات رائعة
قريشلات مالحين ساهلين
قريشلات مالحين بالزعتر
المقادير :
500 غ دقيق أبيض - باغورت طبيعي بدون سكر - 3 قطع جبن مثلث - ملعقة صغيرة ملح - ملعقة صغيرة ابزار - ملعقة صغيرة خردل - ملعقة صغيرة سكر - 2غ خميرة كيميائية - قطرة خل - ماء لجمع العجين - 125 غ زبدة لينة - نصف كاس زيت الزيتون
نكهات :
سودانية - تحميرة -زعتر
قريشلات مالحين ساهلين
قريشلات مالحين بالزعتر
المقادير :
500 غ دقيق أبيض - باغورت طبيعي بدون سكر - 3 قطع جبن مثلث - ملعقة صغيرة ملح - ملعقة صغيرة ابزار - ملعقة صغيرة خردل - ملعقة صغيرة سكر - 2غ خميرة كيميائية - قطرة خل - ماء لجمع العجين - 125 غ زبدة لينة - نصف كاس زيت الزيتون
نكهات :
سودانية - تحميرة -زعتر