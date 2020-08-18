قريشلات عاشوراء مالحين ثلاث أشكال بعجين واحد

أ

أمجواد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 أوت 2020
المشاركات
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النقاط
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العمر
28
محل الإقامة
المغرب
الجنس
أنثى
فقيقصات مالحين بنكهات رائعة



قريشلات مالحين ساهلين
قريشلات مالحين بالزعتر



المقادير :



500 غ دقيق أبيض - باغورت طبيعي بدون سكر - 3 قطع جبن مثلث - ملعقة صغيرة ملح - ملعقة صغيرة ابزار - ملعقة صغيرة خردل - ملعقة صغيرة سكر - 2غ خميرة كيميائية - قطرة خل - ماء لجمع العجين - 125 غ زبدة لينة - نصف كاس زيت الزيتون

نكهات :
سودانية - تحميرة -زعتر

 
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