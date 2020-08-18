من درر السلف ....الحلقة رقم 20

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد المهمة لعامة الأمة لشيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى ...قال الشيخ عليه رَحَمَات الله :لا تتعلم القرآن : من مبتدع ..لأنه يخشى منه أن يقلده : المتعلمون منه . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 26 ورقة / 253 ...ومنها ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله عليه :الحكمة من صيام ست من شوال : هي الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده ..لتكمل بها : الفرائض ..فصيام ستة أيام من شوال : بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها ..ليكمل بها : ما حصل من نقص في الفريضة . ..أنظره : فتاوى نور على الدرب ج 07 ورقة / 352 ...منها ...وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :لا ينبغي للإنسان أن يباغت أهله : على شيء يكرهه ..بل إذا رآهم على شيء يكرهه : فليتوقف أو يتعام عنه حتى كأنه لم يعلم به ..لأن هذا هو الذي : يديم المودة والألفة والمحبة. ..أنظره : التعليق على صحيح مسلم ج 09 ورقة / 431 ...ومن درره قال أيضًا ...إنه وإن انقضى شهر رمضان : فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت ..قال النبيﷺ : إذا مات العبد انقطع عمله . ..فلم يجعل لانقطاع العمل غاية : إلا الموت ..فلئن انقضى صيام شهر رمضان : فإن المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام ..فالصيام : لا يزال مشروعاً ولله الحمد في العام كله . ..أنظره : مجالس شهر رمضان ورقة / 226 ...ومنها ...‫والفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم : لا من نقود حاضرة ..‬‫ولا من رواتب : ثابتة ..‬‫ولا صناعة : قائمة ..‬‫ولا من غلة : كافية ..‬‫قال العلماء : ‬‫يُعطون من الزكاة : ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة ؛ حتى يأتي حول الزكاة مرةً ثانية . ..‬أنظره: مجالس شهر رمضان ج 02 ورقة / 132 ...ومنها ...‬المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها ..فيعطون منها بقدر : حاجتهم ..ويجوز توزيع الفطرة على أكثر : من فقير ..ويجوز دفع عدد من الفطر إلى : مسكين واحد ..لأن النبي ﷺ قدر : الواجب ؛،ولم يقدر من يدفع إليه . ..أنظره : مجالس شهر رمضان ج 02 ورقة / 226 ...