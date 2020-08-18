من درر السلف ....الحلقة رقم 20

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد المهمة لعامة الأمة لشيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى ...
قال الشيخ عليه رَحَمَات الله :
لا تتعلم القرآن : من مبتدع ..
لأنه يخشى منه أن يقلده : المتعلمون منه . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 26 ورقة / 253 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله عليه :
الحكمة من صيام ست من شوال : هي الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده ..
لتكمل بها : الفرائض ..
فصيام ستة أيام من شوال : بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها ..
ليكمل بها : ما حصل من نقص في الفريضة . ..
أنظره : فتاوى نور على الدرب ج 07 ورقة / 352 ...
منها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :
لا ينبغي للإنسان أن يباغت أهله : على شيء يكرهه ..
بل إذا رآهم على شيء يكرهه : فليتوقف أو يتعام عنه حتى كأنه لم يعلم به ..
لأن هذا هو الذي : يديم المودة والألفة والمحبة. ..
أنظره : التعليق على صحيح مسلم ج 09 ورقة / 431 ...
ومن درره قال أيضًا ...
إنه وإن انقضى شهر رمضان : فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت ..
قال النبيﷺ : إذا مات العبد انقطع عمله . ..
فلم يجعل لانقطاع العمل غاية : إلا الموت ..
فلئن انقضى صيام شهر رمضان : فإن المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام ..
فالصيام : لا يزال مشروعاً ولله الحمد في العام كله . ..
أنظره : مجالس شهر رمضان ورقة / 226 ...
ومنها ...
والفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم : لا من نقود حاضرة ..
ولا من رواتب : ثابتة ..
ولا صناعة : قائمة ..
ولا من غلة : كافية ..
قال العلماء :
يُعطون من الزكاة : ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة ؛ حتى يأتي حول الزكاة مرةً ثانية . ..
أنظره: مجالس شهر رمضان ج 02 ورقة / 132 ...
ومنها ...
المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها ..
فيعطون منها بقدر : حاجتهم ..
ويجوز توزيع الفطرة على أكثر : من فقير ..
ويجوز دفع عدد من الفطر إلى : مسكين واحد ..
لأن النبي ﷺ قدر : الواجب ؛،ولم يقدر من يدفع إليه . ..
أنظره : مجالس شهر رمضان ج 02 ورقة / 226 ...
ومن الفوائد المهمة لعامة الأمة لشيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى ...
قال الشيخ عليه رَحَمَات الله :
لا تتعلم القرآن : من مبتدع ..
لأنه يخشى منه أن يقلده : المتعلمون منه . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 26 ورقة / 253 ...
ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله عليه :
الحكمة من صيام ست من شوال : هي الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده ..
لتكمل بها : الفرائض ..
فصيام ستة أيام من شوال : بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها ..
ليكمل بها : ما حصل من نقص في الفريضة . ..
أنظره : فتاوى نور على الدرب ج 07 ورقة / 352 ...
منها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :
لا ينبغي للإنسان أن يباغت أهله : على شيء يكرهه ..
بل إذا رآهم على شيء يكرهه : فليتوقف أو يتعام عنه حتى كأنه لم يعلم به ..
لأن هذا هو الذي : يديم المودة والألفة والمحبة. ..
أنظره : التعليق على صحيح مسلم ج 09 ورقة / 431 ...
ومن درره قال أيضًا ...
إنه وإن انقضى شهر رمضان : فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت ..
قال النبيﷺ : إذا مات العبد انقطع عمله . ..
فلم يجعل لانقطاع العمل غاية : إلا الموت ..
فلئن انقضى صيام شهر رمضان : فإن المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام ..
فالصيام : لا يزال مشروعاً ولله الحمد في العام كله . ..
أنظره : مجالس شهر رمضان ورقة / 226 ...
ومنها ...
والفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم : لا من نقود حاضرة ..
ولا من رواتب : ثابتة ..
ولا صناعة : قائمة ..
ولا من غلة : كافية ..
قال العلماء :
يُعطون من الزكاة : ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة ؛ حتى يأتي حول الزكاة مرةً ثانية . ..
أنظره: مجالس شهر رمضان ج 02 ورقة / 132 ...
ومنها ...
المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها ..
فيعطون منها بقدر : حاجتهم ..
ويجوز توزيع الفطرة على أكثر : من فقير ..
ويجوز دفع عدد من الفطر إلى : مسكين واحد ..
لأن النبي ﷺ قدر : الواجب ؛،ولم يقدر من يدفع إليه . ..
أنظره : مجالس شهر رمضان ج 02 ورقة / 226 ...