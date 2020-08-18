من درر السلف ....الحلقة رقم 20

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد المهمة لعامة الأمة لشيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى ...

🥀🥀 قال الشيخ عليه رَحَمَات الله :
لا تتعلم القرآن : من مبتدع ..
لأنه يخشى منه أن يقلده : المتعلمون منه . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 26 ورقة / 253 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله عليه :
الحكمة من صيام ست من شوال : هي الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده ..
لتكمل بها : الفرائض ..
فصيام ستة أيام من شوال : بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها ..
ليكمل بها : ما حصل من نقص في الفريضة . ..
🥀 أنظره : فتاوى نور على الدرب ج 07 ورقة / 352 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 منها ...
وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله :
لا ينبغي للإنسان أن يباغت أهله : على شيء يكرهه ..
بل إذا رآهم على شيء يكرهه : فليتوقف أو يتعام عنه حتى كأنه لم يعلم به ..
لأن هذا هو الذي : يديم المودة والألفة والمحبة. ..
🥀 أنظره : التعليق على صحيح مسلم ج 09 ورقة / 431 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن درره قال أيضًا ...
إنه وإن انقضى شهر رمضان : فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت ..
قال النبيﷺ : إذا مات العبد انقطع عمله . ..
فلم يجعل لانقطاع العمل غاية : إلا الموت ..
فلئن انقضى صيام شهر رمضان : فإن المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام ..
فالصيام : لا يزال مشروعاً ولله الحمد في العام كله . ..
🥀 أنظره : مجالس شهر رمضان ورقة / 226 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
‫والفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم : لا من نقود حاضرة ..‬
‫ولا من رواتب : ثابتة ..‬
‫ولا صناعة : قائمة ..‬
‫ولا من غلة : كافية ..‬
‫قال العلماء : ‬
‫يُعطون من الزكاة : ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة ؛ حتى يأتي حول الزكاة مرةً ثانية . ..‬
🥀 أنظره: مجالس شهر رمضان ج 02 ورقة / 132 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...‬
المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها ..
فيعطون منها بقدر : حاجتهم ..
ويجوز توزيع الفطرة على أكثر : من فقير ..
ويجوز دفع عدد من الفطر إلى : مسكين واحد ..
لأن النبي ﷺ قدر : الواجب ؛،ولم يقدر من يدفع إليه . ..
🥀 أنظره : مجالس شهر رمضان ج 02 ورقة / 226 ... 🌾🌾🌾
 
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