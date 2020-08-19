من درر السلف ....الحلقة رقم 22

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر ...

🥀🥀 قال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /
﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ ..
وَجَعَلَ الْإِسْمَاعَ مِنْهُ وَالسَّمَاعَ مِنْهُمْ : دَلِيلًا عَلَى عِلْمِ الْخَيْرِ فِيهِمْ ..
وَعَدَمَ ذَلِكَ : دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الْخَيْرِ فِيهِمْ ..
فَقَالَ /
﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ..
وَأَخْبَرَ عَنْ أَعْدَائِهِ أَنَّهُمْ : هَجَرُوا السَّمَاعَ وَنَهَوْا عَنْهُ ..
فَقَالَ /
﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ ﴾ ..
فَالسَّمَاعُ : رَسُولُ الْإِيمَانِ إِلَى الْقَلْبِ وَدَاعِيهِ وَمُعْلِمُهُ ..
وَكَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ ..
فَالسَّمَاعُ : أَصْلُ الْعَقْلِ ..
وَأَسَاسُ الْإِيمَانِ : الَّذِي انْبَنَى عَلَيْهِ ..
وَهُوَ : رَائِدُهُ وَجَلِيسُهُ وَوَزِيرُهُ ..
وَلَكِنَّ الشَّأْنَ كُلَّ الشَّأْنِ : فِي الْمَسْمُوعِ ..
وَفِيهِ وَقَعَ : خَبْطُ النَّاسِ وَاخْتِلَافُهُمْ ..
وَغَلِطَ مِنْهُمْ : مَنْ غَلِطَ . ..
🥀 أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 478 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
سورة الفاتحة ‏: هي فاتحة الكتاب ..
وأم القرآن ..
والسبع : المثاني ..
والشفاء : التام ..
والدواء : النافع ..
والرقية : التامة ..
ومفتاح : الغنى والفلاح ..
وحافظة : القوة ..
ودافعة : الهم والغم والخوف والحزن لمن عَرف مقدارها ..
وأعطاها : حقَّها . ..
🥀 أنظره / بدائع التفسير ج 01 ورقة / 23 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الحزن : يُضعف القلب ..
ويوهن : العزم ..
ويضر : الإرادة ..
ولا شيء أحب إلى الشيطان : من حزن المؤمن ..
لذلك : تسلح بالقرآن في كل أحوالك ..
‏﴿ ‏ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ ..
و لا تكن كمن : ‏﴿ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ﴾ . ..
🥀 أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 419 ... 🌾🌾🌾
 
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