من درر السلف ....الحلقة رقم 22

الحمد لله ...ومن الدرر ...قال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ ..وَجَعَلَ الْإِسْمَاعَ مِنْهُ وَالسَّمَاعَ مِنْهُمْ : دَلِيلًا عَلَى عِلْمِ الْخَيْرِ فِيهِمْ ..وَعَدَمَ ذَلِكَ : دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الْخَيْرِ فِيهِمْ ..فَقَالَ /﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ..وَأَخْبَرَ عَنْ أَعْدَائِهِ أَنَّهُمْ : هَجَرُوا السَّمَاعَ وَنَهَوْا عَنْهُ ..فَقَالَ /﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ ﴾ ..فَالسَّمَاعُ : رَسُولُ الْإِيمَانِ إِلَى الْقَلْبِ وَدَاعِيهِ وَمُعْلِمُهُ ..وَكَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ ..وَقَالَ : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ ..فَالسَّمَاعُ : أَصْلُ الْعَقْلِ ..وَأَسَاسُ الْإِيمَانِ : الَّذِي انْبَنَى عَلَيْهِ ..وَهُوَ : رَائِدُهُ وَجَلِيسُهُ وَوَزِيرُهُ ..وَلَكِنَّ الشَّأْنَ كُلَّ الشَّأْنِ : فِي الْمَسْمُوعِ ..وَفِيهِ وَقَعَ : خَبْطُ النَّاسِ وَاخْتِلَافُهُمْ ..وَغَلِطَ مِنْهُمْ : مَنْ غَلِطَ . ..أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 478 ...ومنها ...وقال أيضاً /سورة الفاتحة ‏: هي فاتحة الكتاب ..وأم القرآن ..والسبع : المثاني ..والشفاء : التام ..والدواء : النافع ..والرقية : التامة ..ومفتاح : الغنى والفلاح ..وحافظة : القوة ..ودافعة : الهم والغم والخوف والحزن لمن عَرف مقدارها ..وأعطاها : حقَّها . ..أنظره / بدائع التفسير ج 01 ورقة / 23 ...ومنها ...وقال أيضاً /الحزن : يُضعف القلب ..ويوهن : العزم ..ويضر : الإرادة ..ولا شيء أحب إلى الشيطان : من حزن المؤمن ..لذلك : تسلح بالقرآن في كل أحوالك ..‏﴿ ‏ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ ..و لا تكن كمن : ‏﴿ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ﴾ . ..أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 419 ...