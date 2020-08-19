من درر السلف ....الحلقة رقم 22

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر ...
قال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /
﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ ..
وَجَعَلَ الْإِسْمَاعَ مِنْهُ وَالسَّمَاعَ مِنْهُمْ : دَلِيلًا عَلَى عِلْمِ الْخَيْرِ فِيهِمْ ..
وَعَدَمَ ذَلِكَ : دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الْخَيْرِ فِيهِمْ ..
فَقَالَ /
﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ..
وَأَخْبَرَ عَنْ أَعْدَائِهِ أَنَّهُمْ : هَجَرُوا السَّمَاعَ وَنَهَوْا عَنْهُ ..
فَقَالَ /
﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ ﴾ ..
فَالسَّمَاعُ : رَسُولُ الْإِيمَانِ إِلَى الْقَلْبِ وَدَاعِيهِ وَمُعْلِمُهُ ..
وَكَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ ..
فَالسَّمَاعُ : أَصْلُ الْعَقْلِ ..
وَأَسَاسُ الْإِيمَانِ : الَّذِي انْبَنَى عَلَيْهِ ..
وَهُوَ : رَائِدُهُ وَجَلِيسُهُ وَوَزِيرُهُ ..
وَلَكِنَّ الشَّأْنَ كُلَّ الشَّأْنِ : فِي الْمَسْمُوعِ ..
وَفِيهِ وَقَعَ : خَبْطُ النَّاسِ وَاخْتِلَافُهُمْ ..
وَغَلِطَ مِنْهُمْ : مَنْ غَلِطَ . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 478 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
سورة الفاتحة : هي فاتحة الكتاب ..
وأم القرآن ..
والسبع : المثاني ..
والشفاء : التام ..
والدواء : النافع ..
والرقية : التامة ..
ومفتاح : الغنى والفلاح ..
وحافظة : القوة ..
ودافعة : الهم والغم والخوف والحزن لمن عَرف مقدارها ..
وأعطاها : حقَّها . ..
أنظره / بدائع التفسير ج 01 ورقة / 23 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الحزن : يُضعف القلب ..
ويوهن : العزم ..
ويضر : الإرادة ..
ولا شيء أحب إلى الشيطان : من حزن المؤمن ..
لذلك : تسلح بالقرآن في كل أحوالك ..
﴿ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ ..
و لا تكن كمن : ﴿ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ﴾ . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 419 ...
ومن الدرر ...
قال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /
﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ ..
وَجَعَلَ الْإِسْمَاعَ مِنْهُ وَالسَّمَاعَ مِنْهُمْ : دَلِيلًا عَلَى عِلْمِ الْخَيْرِ فِيهِمْ ..
وَعَدَمَ ذَلِكَ : دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الْخَيْرِ فِيهِمْ ..
فَقَالَ /
﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ..
وَأَخْبَرَ عَنْ أَعْدَائِهِ أَنَّهُمْ : هَجَرُوا السَّمَاعَ وَنَهَوْا عَنْهُ ..
فَقَالَ /
﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ ﴾ ..
فَالسَّمَاعُ : رَسُولُ الْإِيمَانِ إِلَى الْقَلْبِ وَدَاعِيهِ وَمُعْلِمُهُ ..
وَكَمْ فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ ..
فَالسَّمَاعُ : أَصْلُ الْعَقْلِ ..
وَأَسَاسُ الْإِيمَانِ : الَّذِي انْبَنَى عَلَيْهِ ..
وَهُوَ : رَائِدُهُ وَجَلِيسُهُ وَوَزِيرُهُ ..
وَلَكِنَّ الشَّأْنَ كُلَّ الشَّأْنِ : فِي الْمَسْمُوعِ ..
وَفِيهِ وَقَعَ : خَبْطُ النَّاسِ وَاخْتِلَافُهُمْ ..
وَغَلِطَ مِنْهُمْ : مَنْ غَلِطَ . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 478 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
سورة الفاتحة : هي فاتحة الكتاب ..
وأم القرآن ..
والسبع : المثاني ..
والشفاء : التام ..
والدواء : النافع ..
والرقية : التامة ..
ومفتاح : الغنى والفلاح ..
وحافظة : القوة ..
ودافعة : الهم والغم والخوف والحزن لمن عَرف مقدارها ..
وأعطاها : حقَّها . ..
أنظره / بدائع التفسير ج 01 ورقة / 23 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الحزن : يُضعف القلب ..
ويوهن : العزم ..
ويضر : الإرادة ..
ولا شيء أحب إلى الشيطان : من حزن المؤمن ..
لذلك : تسلح بالقرآن في كل أحوالك ..
﴿ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ ..
و لا تكن كمن : ﴿ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ﴾ . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 419 ...