من درر السلف ....الحلقة رقم 23

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدُررِ المُتَناثِرة ...قَالَ شَيْخ الإِسْلام ابن قَيّم الجَوْزِية عَلَيهِ رَحَمَات الله :قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ :لَنْ تَفْقَهَ كُلَّ الْفِقْهِ : حَتَّى تَمْقُتَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللَّهِ ..ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى نَفْسِكَ : فَتَكُونَ لَهَا أَشَدَّ مَقْتًا ..وَهَذَا الْكَلَامُ لَا يَفْقَهُ مَعْنَاهُ : إِلَّا الْفَقِيهُ فِي دِينِ اللَّهِ ..فَإِنَّ مَنْ شَهِدَ حَقِيقَةَ الْخَلْقِ وَعَجْزَهُمْ وَضَعْفَهُمْ وَتَقْصِيرَهُمْ ؛ بَلْ تَفْرِيطَهُمْ ؛ وَإِضَاعَتَهُمْ لِحَقِّ اللَّهِ ؛ وَإِقْبَالَهُمْ عَلَى غَيْرِهِ ؛ وَبَيْعَهُمْ ؛ حَظَّهُمْ مِنَ اللَّهِ : بِأَبْخَسِ الثَّمَنِ مِنْ هَذَا الْعَاجِلِ الْفَانِي ؛ لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ مَقْتِهِمْ ؛ وَلَا يُمْكِنُهُ غَيْرُ ذَلِكَ الْبَتَّةَ ..وَلَكِنْ : إِذَا رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ وَحَالِهِ وَتَقْصِيرِهِ ؛ وَكَانَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ ذَلِكَ : كَانَ لِنَفْسِهِ أَشَدَّ مَقْتًا وَاسْتِهَانَةً ..فَهَذَا : هُوَ الْفَقِيهُ . ..أنْظُرْهُ : مَدَارِج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 437 ...ومِنْهَا ...وَقَالَ قبْلهَا أيضًا :وَمِنْ عَلَامَاتِ الْإِنَابَةِ : تَرْكُ الِاسْتِهَانَةِ بِأَهْلِ الْغَفْلَةِ ..وَالْخَوْفُ : عَلَيْهِمْ ..مَعَ فَتْحِكَ بَابَ الرَّجَاءِ : لِنَفْسِكَ ..فَتَرْجُو لِنَفْسِكَ : الرَّحْمَةَ ..وَتَخْشَى عَلَى أَهْلِ الْغَفْلَةِ : النِّقْمَةَ ..وَلَكِنِ : ارْجُوا لَهُمُ الرَّحْمَةَ ..وَاخْشَ عَلَى نَفْسِكَ : النِّقْمَةَ ..فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ مُسْتَهِينًا بِهِمْ ؛ مَاقِتًا لَهُمْ لِانْكِشَافِ أَحْوَالِهِمْ لَكَ ؛ وَرُؤْيَةِ مَا هُمْ عَلَيْهِ : فَكُنْ لِنَفْسِكَ أَشَدَّ مَقْتًا مِنْكَ لَهُمْ ..وَكُنْ أَرْجَى لَهُمْ : لِرَحْمَةِ اللَّهِ مِنْكَ لِنَفْسِكَ . ..أنْظُرْهُ نَفسَ المَصْدرِ السَابقِ ...