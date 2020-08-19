من درر السلف ....الحلقة رقم 23

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدُررِ المُتَناثِرة ...

🥀🥀 قَالَ شَيْخ الإِسْلام ابن قَيّم الجَوْزِية عَلَيهِ رَحَمَات الله :
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ :
لَنْ تَفْقَهَ كُلَّ الْفِقْهِ : حَتَّى تَمْقُتَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللَّهِ ..
ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى نَفْسِكَ : فَتَكُونَ لَهَا أَشَدَّ مَقْتًا ..
وَهَذَا الْكَلَامُ لَا يَفْقَهُ مَعْنَاهُ : إِلَّا الْفَقِيهُ فِي دِينِ اللَّهِ ..
فَإِنَّ مَنْ شَهِدَ حَقِيقَةَ الْخَلْقِ وَعَجْزَهُمْ وَضَعْفَهُمْ وَتَقْصِيرَهُمْ ؛ بَلْ تَفْرِيطَهُمْ ؛ وَإِضَاعَتَهُمْ لِحَقِّ اللَّهِ ؛ وَإِقْبَالَهُمْ عَلَى غَيْرِهِ ؛ وَبَيْعَهُمْ ؛ حَظَّهُمْ مِنَ اللَّهِ : بِأَبْخَسِ الثَّمَنِ مِنْ هَذَا الْعَاجِلِ الْفَانِي ؛ لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ مَقْتِهِمْ ؛ وَلَا يُمْكِنُهُ غَيْرُ ذَلِكَ الْبَتَّةَ ..
وَلَكِنْ : إِذَا رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ وَحَالِهِ وَتَقْصِيرِهِ ؛ وَكَانَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ ذَلِكَ : كَانَ لِنَفْسِهِ أَشَدَّ مَقْتًا وَاسْتِهَانَةً ..
فَهَذَا : هُوَ الْفَقِيهُ . ..
🥀 أنْظُرْهُ : مَدَارِج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 437 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومِنْهَا ...
وَقَالَ قبْلهَا أيضًا :
وَمِنْ عَلَامَاتِ الْإِنَابَةِ : تَرْكُ الِاسْتِهَانَةِ بِأَهْلِ الْغَفْلَةِ ..
وَالْخَوْفُ : عَلَيْهِمْ ..
مَعَ فَتْحِكَ بَابَ الرَّجَاءِ : لِنَفْسِكَ ..
فَتَرْجُو لِنَفْسِكَ : الرَّحْمَةَ ..
وَتَخْشَى عَلَى أَهْلِ الْغَفْلَةِ : النِّقْمَةَ ..
وَلَكِنِ : ارْجُوا لَهُمُ الرَّحْمَةَ ..
وَاخْشَ عَلَى نَفْسِكَ : النِّقْمَةَ ..
فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ مُسْتَهِينًا بِهِمْ ؛ مَاقِتًا لَهُمْ لِانْكِشَافِ أَحْوَالِهِمْ لَكَ ؛ وَرُؤْيَةِ مَا هُمْ عَلَيْهِ : فَكُنْ لِنَفْسِكَ أَشَدَّ مَقْتًا مِنْكَ لَهُمْ ..
وَكُنْ أَرْجَى لَهُمْ : لِرَحْمَةِ اللَّهِ مِنْكَ لِنَفْسِكَ . ..
🥀 أنْظُرْهُ نَفسَ المَصْدرِ السَابقِ ... 🌾🌾🌾
 
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