من درر السلف ....الحلقة رقم 23

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدُررِ المُتَناثِرة ...
قَالَ شَيْخ الإِسْلام ابن قَيّم الجَوْزِية عَلَيهِ رَحَمَات الله :
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ :
لَنْ تَفْقَهَ كُلَّ الْفِقْهِ : حَتَّى تَمْقُتَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللَّهِ ..
ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى نَفْسِكَ : فَتَكُونَ لَهَا أَشَدَّ مَقْتًا ..
وَهَذَا الْكَلَامُ لَا يَفْقَهُ مَعْنَاهُ : إِلَّا الْفَقِيهُ فِي دِينِ اللَّهِ ..
فَإِنَّ مَنْ شَهِدَ حَقِيقَةَ الْخَلْقِ وَعَجْزَهُمْ وَضَعْفَهُمْ وَتَقْصِيرَهُمْ ؛ بَلْ تَفْرِيطَهُمْ ؛ وَإِضَاعَتَهُمْ لِحَقِّ اللَّهِ ؛ وَإِقْبَالَهُمْ عَلَى غَيْرِهِ ؛ وَبَيْعَهُمْ ؛ حَظَّهُمْ مِنَ اللَّهِ : بِأَبْخَسِ الثَّمَنِ مِنْ هَذَا الْعَاجِلِ الْفَانِي ؛ لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ مَقْتِهِمْ ؛ وَلَا يُمْكِنُهُ غَيْرُ ذَلِكَ الْبَتَّةَ ..
وَلَكِنْ : إِذَا رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ وَحَالِهِ وَتَقْصِيرِهِ ؛ وَكَانَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ ذَلِكَ : كَانَ لِنَفْسِهِ أَشَدَّ مَقْتًا وَاسْتِهَانَةً ..
فَهَذَا : هُوَ الْفَقِيهُ . ..
أنْظُرْهُ : مَدَارِج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 437 ...
ومِنْهَا ...
وَقَالَ قبْلهَا أيضًا :
وَمِنْ عَلَامَاتِ الْإِنَابَةِ : تَرْكُ الِاسْتِهَانَةِ بِأَهْلِ الْغَفْلَةِ ..
وَالْخَوْفُ : عَلَيْهِمْ ..
مَعَ فَتْحِكَ بَابَ الرَّجَاءِ : لِنَفْسِكَ ..
فَتَرْجُو لِنَفْسِكَ : الرَّحْمَةَ ..
وَتَخْشَى عَلَى أَهْلِ الْغَفْلَةِ : النِّقْمَةَ ..
وَلَكِنِ : ارْجُوا لَهُمُ الرَّحْمَةَ ..
وَاخْشَ عَلَى نَفْسِكَ : النِّقْمَةَ ..
فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ مُسْتَهِينًا بِهِمْ ؛ مَاقِتًا لَهُمْ لِانْكِشَافِ أَحْوَالِهِمْ لَكَ ؛ وَرُؤْيَةِ مَا هُمْ عَلَيْهِ : فَكُنْ لِنَفْسِكَ أَشَدَّ مَقْتًا مِنْكَ لَهُمْ ..
وَكُنْ أَرْجَى لَهُمْ : لِرَحْمَةِ اللَّهِ مِنْكَ لِنَفْسِكَ . ..
أنْظُرْهُ نَفسَ المَصْدرِ السَابقِ ...
ومِنَ الدُررِ المُتَناثِرة ...
قَالَ شَيْخ الإِسْلام ابن قَيّم الجَوْزِية عَلَيهِ رَحَمَات الله :
قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ :
لَنْ تَفْقَهَ كُلَّ الْفِقْهِ : حَتَّى تَمْقُتَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللَّهِ ..
ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى نَفْسِكَ : فَتَكُونَ لَهَا أَشَدَّ مَقْتًا ..
وَهَذَا الْكَلَامُ لَا يَفْقَهُ مَعْنَاهُ : إِلَّا الْفَقِيهُ فِي دِينِ اللَّهِ ..
فَإِنَّ مَنْ شَهِدَ حَقِيقَةَ الْخَلْقِ وَعَجْزَهُمْ وَضَعْفَهُمْ وَتَقْصِيرَهُمْ ؛ بَلْ تَفْرِيطَهُمْ ؛ وَإِضَاعَتَهُمْ لِحَقِّ اللَّهِ ؛ وَإِقْبَالَهُمْ عَلَى غَيْرِهِ ؛ وَبَيْعَهُمْ ؛ حَظَّهُمْ مِنَ اللَّهِ : بِأَبْخَسِ الثَّمَنِ مِنْ هَذَا الْعَاجِلِ الْفَانِي ؛ لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ مَقْتِهِمْ ؛ وَلَا يُمْكِنُهُ غَيْرُ ذَلِكَ الْبَتَّةَ ..
وَلَكِنْ : إِذَا رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ وَحَالِهِ وَتَقْصِيرِهِ ؛ وَكَانَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ ذَلِكَ : كَانَ لِنَفْسِهِ أَشَدَّ مَقْتًا وَاسْتِهَانَةً ..
فَهَذَا : هُوَ الْفَقِيهُ . ..
أنْظُرْهُ : مَدَارِج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 437 ...
ومِنْهَا ...
وَقَالَ قبْلهَا أيضًا :
وَمِنْ عَلَامَاتِ الْإِنَابَةِ : تَرْكُ الِاسْتِهَانَةِ بِأَهْلِ الْغَفْلَةِ ..
وَالْخَوْفُ : عَلَيْهِمْ ..
مَعَ فَتْحِكَ بَابَ الرَّجَاءِ : لِنَفْسِكَ ..
فَتَرْجُو لِنَفْسِكَ : الرَّحْمَةَ ..
وَتَخْشَى عَلَى أَهْلِ الْغَفْلَةِ : النِّقْمَةَ ..
وَلَكِنِ : ارْجُوا لَهُمُ الرَّحْمَةَ ..
وَاخْشَ عَلَى نَفْسِكَ : النِّقْمَةَ ..
فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ مُسْتَهِينًا بِهِمْ ؛ مَاقِتًا لَهُمْ لِانْكِشَافِ أَحْوَالِهِمْ لَكَ ؛ وَرُؤْيَةِ مَا هُمْ عَلَيْهِ : فَكُنْ لِنَفْسِكَ أَشَدَّ مَقْتًا مِنْكَ لَهُمْ ..
وَكُنْ أَرْجَى لَهُمْ : لِرَحْمَةِ اللَّهِ مِنْكَ لِنَفْسِكَ . ..
أنْظُرْهُ نَفسَ المَصْدرِ السَابقِ ...