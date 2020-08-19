العلامات المبكرة لمرض الكلى

fouad bounadja
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الكلية هي عضو رئسيي في جسم الانسان تقع في الحهاز البولي، تحديدا في جانبا الظهر السفلي، كما ان الكليتين لا تقعان في نفس المستوى، حيث ان الكلية اليمنى اقل انخفاضا بسبب وجود الكبد فوقها.
لا يمكن الاستغناء عن وظائف الكليتين، حيث انها تقوم بتصفية الدم و تخلصه من السموم، و تقطرالكليتين قطرة بول كل 20 ثانية، كما انها المسؤلة عن افراز هرمون الادرينالين المهم جدا للقلب و تساعد على تنظيم ضغط الدم.....
الموضوع كامل من هنا
لا يمكن الاستغناء عن وظائف الكليتين، حيث انها تقوم بتصفية الدم و تخلصه من السموم، و تقطرالكليتين قطرة بول كل 20 ثانية، كما انها المسؤلة عن افراز هرمون الادرينالين المهم جدا للقلب و تساعد على تنظيم ضغط الدم.....
الموضوع كامل من هنا