العلامات المبكرة لمرض الكلى

fouad bounadja

fouad bounadja

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 أوت 2020
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
23
محل الإقامة
chlef
الجنس
ذكر
الكلية هي عضو رئسيي في جسم الانسان تقع في الحهاز البولي، تحديدا في جانبا الظهر السفلي، كما ان الكليتين لا تقعان في نفس المستوى، حيث ان الكلية اليمنى اقل انخفاضا بسبب وجود الكبد فوقها.
لا يمكن الاستغناء عن وظائف الكليتين، حيث انها تقوم بتصفية الدم و تخلصه من السموم، و تقطرالكليتين قطرة بول كل 20 ثانية، كما انها المسؤلة عن افراز هرمون الادرينالين المهم جدا للقلب و تساعد على تنظيم ضغط الدم.....
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