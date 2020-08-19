علاج السكري في البيت طبيعيا

fouad bounadja

fouad bounadja

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 أوت 2020
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
23
محل الإقامة
chlef
الجنس
ذكر
داء السكري ، هو مرض مزمن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب حدوث مشاكل في احد اعضاء الجهاز الهظمي (البنكرياس).
يحدث مرض السكري نتيجة نقص حاد في هرمون الأنسولين الذي ينقل السكر من الدم إلى خلاياك و الى الكبد ليتم تخزينه أو استخدامه للطاقة عند الحاجة. لكن لحسن الحظ فإنه يمكن علاج السكري طبيعيا.... الموضوع بالتفصيل من هنا
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