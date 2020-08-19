افضل العروض اسعار كاميرات المراقبة

ذياد محمد خالد
:: عضو منتسِب ::
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تختلف اسعار كاميرات المراقبة في مصر باختلاف امكانياتها ودرجه جودتها، فيمكن تقسيم كاميرات المراقبة من حيث التكنولوجيا الى كاميرات مراقبة انالوج AHD وكاميرات مراقبة رقمية IP بالطبع لكل نوع مزايا وعيوب ولكل تطبيق النوع الامثل الذي يحقق كافة اغراضه.
اسعار كاميرات المراقبة فى مصر
تبدا اسعار كاميرات المراقبة الداخلية من النوع AHD 250 جنيه مصرى لجودة صورة 2 ميجا بكسل وتتزايد تصاعديا حتى تصل الي بضع الآف الجنيهات كما تبدا كاميرات المراقبة الداخلية من النوع IPمن 960 جنية مصرى وتتصاعد طبقا لجودتها وامكانيتها، كاميرات المراقبة الخارجية فى الاصل ترتفع اسعارها عن كاميرات المراقبة الداخلية نظرا لمعامل الحماية من الاتربة ومياة الامطار والرطوبة كونها مثبتة في الشمس المباشرة ومعرضه لكافه العوامل الجوية وتبدا اسعارها من 590 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة AHD وحوالى 1200 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة IP.
اسعارتركيب كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة تحتاج لشبكات خاصة من الكابلات النحاسية و التى تختلف باختلاف نوع الكاميرا وامكانياتها
كما ان تلك الشبكات تحتاج الي بنيه تحتية خاصة من المواسير ولوحات التوزيع والتجميع والتى لابد وان يتم تنفيذها من قبل مهندسين متخصصين، دي سي اس مصر من كبري الشركات المتخصصه فى تصميم وتوريد وبرمجه وتركيب نظم كاميرات المراقبة بشتي انواعها طبقا لاصول الصناعه.
عروض كاميرات المراقبة فى مصر
تقدم دي سي اس مصر اقوى عروض كاميرات المراقبة الانالوج والرقمية لكافة التطبيقات السكنية والتجارية والصناعية بخصومات هائلة واطول فترة ضمان وعمر افتراضى فى مصر، اتصل الآن لمزيد من المعلومات وتعرف علي افضل كاميرات مراقبة وانواعها واسعارها.
للأستفسار ومعرفة التفاصيل برجاء الأتصال على : 01008306785-01116888274-01116888273-01274449991-01274449992
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اسعار كاميرات المراقبة فى مصر
تبدا اسعار كاميرات المراقبة الداخلية من النوع AHD 250 جنيه مصرى لجودة صورة 2 ميجا بكسل وتتزايد تصاعديا حتى تصل الي بضع الآف الجنيهات كما تبدا كاميرات المراقبة الداخلية من النوع IPمن 960 جنية مصرى وتتصاعد طبقا لجودتها وامكانيتها، كاميرات المراقبة الخارجية فى الاصل ترتفع اسعارها عن كاميرات المراقبة الداخلية نظرا لمعامل الحماية من الاتربة ومياة الامطار والرطوبة كونها مثبتة في الشمس المباشرة ومعرضه لكافه العوامل الجوية وتبدا اسعارها من 590 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة AHD وحوالى 1200 جنيه مصري لنظم كاميرات المراقبة IP.
اسعارتركيب كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة تحتاج لشبكات خاصة من الكابلات النحاسية و التى تختلف باختلاف نوع الكاميرا وامكانياتها
كما ان تلك الشبكات تحتاج الي بنيه تحتية خاصة من المواسير ولوحات التوزيع والتجميع والتى لابد وان يتم تنفيذها من قبل مهندسين متخصصين، دي سي اس مصر من كبري الشركات المتخصصه فى تصميم وتوريد وبرمجه وتركيب نظم كاميرات المراقبة بشتي انواعها طبقا لاصول الصناعه.
عروض كاميرات المراقبة فى مصر
تقدم دي سي اس مصر اقوى عروض كاميرات المراقبة الانالوج والرقمية لكافة التطبيقات السكنية والتجارية والصناعية بخصومات هائلة واطول فترة ضمان وعمر افتراضى فى مصر، اتصل الآن لمزيد من المعلومات وتعرف علي افضل كاميرات مراقبة وانواعها واسعارها.
للأستفسار ومعرفة التفاصيل برجاء الأتصال على : 01008306785-01116888274-01116888273-01274449991-01274449992
أو تابعوا صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى:
https://www.facebook.com/DeadCaseSolutions/
https://twitter.com/DCSMisr
Mag-sign in - Google Accounts
DCSMISR DEADCASESOLUTIONS
Account Suspended
[youtube]