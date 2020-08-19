من درر السلف ....الحلقة رقم 24

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
لا زلنا نسرد الدرر وتحصيلها ؛ ونرجوا العمل بها ...
ومن هذه الدرر ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله :
والدعاء يجوز : بالعربية وبغير العربية ..
والله سبحانه : يعلم قصد الداعي ومراده ..
وإن لم يقوِّم : لسانه ..
فإنه يعلم : ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 488 ...
ومنها ...
قـال الإمام المحدث العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله :
ألطف الناس مع الزوجات : هم أهل السُنة ..
و من السُنة : حسن المعاشرة للزوجة . ..
أنظره : متفرقات شريط برقم 282 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله :
والواجب على ولاة الأمر : أن يُزيلوا الأذى عن طريق المسلمين ..
أي أن يُزيلوا : كلَّ داعية الى شرٍّ ..
أو إلى : إلحاد ..
أو إلى : مُجون ..
أو إلى : فسوق ..
بحيث يمنع من نشر ما يريد : من أي شيئ كان من الشر والفساد ؛ هذا هو الواجب . ..
أنظره : شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 176 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ الواعظ ابن الجوزي عليه رَحَمَات الله :
إنَّما خُلقتْ الدنيا : لتجوزها لا لتحوزها ..
ولتعبرها : لا لتعمرها ..
فاقْتل هواك المايل : إليها ..
واقبل نصحي : لا تعوَّل عليها . ..
أنظره : المدهش ورقة / 234 ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله :
العلم والعمل : توأمان ..
أُمُهُمَا : علو الهمة ..
و الجهل و البطالة : توأمان ..
و أمهما : إيثار الكسل . ..
أنظره : بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 238 ...
ومنها أيضًا ...
قال الحافظ ابن الجوزي عليه رَحَمَات الله :
أما بعد :
فإني رأيت عموم الناس ينزعجون لنزول البلاء انزعاجًا يزيد عن الحد ..
كأنهم ما علموا أن الدنيا على :،ذا وُضِعت ..
وهل ينتظر الصحيح : إلا السقم ..
والكبير : إلا الهرم ..
والموجود : سوى العدم ..
أنظره : تسلية أهل المصائب ورقة / 71 ...
وأيضًا ...
و قال أيضًا :
فإياك إياك أن تستطيل : زمان البلاء ..
وتضجر : من كثرة الدعاء ..
فإنك : مُبتلي بالبلاء ..
مُتعبِّد : بالصبر والدعاء ..
ولا تيأس من روح الله : وإن طال البلاء . ..
أنظره : صيد الخاطر ورقة / 439 ...
ومنها ...
قال الإمام الطيبي عليه رَحَمَات الله :
والخشوع في الصلاة : خشية القلب ..
وإلزام البصر : موضع السجود ..
وجمع الهمة لها : والإعراض عما سواها ..
ومن الخشوع : أن يستعمل الآداب ..
فيتوقى :،كف الثوب والعبث بجسده وثيابه ..
والإلتفات والتمطي ..
والتثاؤب والتغميض ونحوها . ..
أنظره : شرح المشكاة ج 03 ورقة / 745 ...
لا زلنا نسرد الدرر وتحصيلها ؛ ونرجوا العمل بها ...
ومن هذه الدرر ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله :
والدعاء يجوز : بالعربية وبغير العربية ..
والله سبحانه : يعلم قصد الداعي ومراده ..
وإن لم يقوِّم : لسانه ..
فإنه يعلم : ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 488 ...
ومنها ...
قـال الإمام المحدث العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله :
ألطف الناس مع الزوجات : هم أهل السُنة ..
و من السُنة : حسن المعاشرة للزوجة . ..
أنظره : متفرقات شريط برقم 282 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله :
والواجب على ولاة الأمر : أن يُزيلوا الأذى عن طريق المسلمين ..
أي أن يُزيلوا : كلَّ داعية الى شرٍّ ..
أو إلى : إلحاد ..
أو إلى : مُجون ..
أو إلى : فسوق ..
بحيث يمنع من نشر ما يريد : من أي شيئ كان من الشر والفساد ؛ هذا هو الواجب . ..
أنظره : شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 176 ...
ومنها ...
قال الإمام الحافظ الواعظ ابن الجوزي عليه رَحَمَات الله :
إنَّما خُلقتْ الدنيا : لتجوزها لا لتحوزها ..
ولتعبرها : لا لتعمرها ..
فاقْتل هواك المايل : إليها ..
واقبل نصحي : لا تعوَّل عليها . ..
أنظره : المدهش ورقة / 234 ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله :
العلم والعمل : توأمان ..
أُمُهُمَا : علو الهمة ..
و الجهل و البطالة : توأمان ..
و أمهما : إيثار الكسل . ..
أنظره : بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 238 ...
ومنها أيضًا ...
قال الحافظ ابن الجوزي عليه رَحَمَات الله :
أما بعد :
فإني رأيت عموم الناس ينزعجون لنزول البلاء انزعاجًا يزيد عن الحد ..
كأنهم ما علموا أن الدنيا على :،ذا وُضِعت ..
وهل ينتظر الصحيح : إلا السقم ..
والكبير : إلا الهرم ..
والموجود : سوى العدم ..
أنظره : تسلية أهل المصائب ورقة / 71 ...
وأيضًا ...
و قال أيضًا :
فإياك إياك أن تستطيل : زمان البلاء ..
وتضجر : من كثرة الدعاء ..
فإنك : مُبتلي بالبلاء ..
مُتعبِّد : بالصبر والدعاء ..
ولا تيأس من روح الله : وإن طال البلاء . ..
أنظره : صيد الخاطر ورقة / 439 ...
ومنها ...
قال الإمام الطيبي عليه رَحَمَات الله :
والخشوع في الصلاة : خشية القلب ..
وإلزام البصر : موضع السجود ..
وجمع الهمة لها : والإعراض عما سواها ..
ومن الخشوع : أن يستعمل الآداب ..
فيتوقى :،كف الثوب والعبث بجسده وثيابه ..
والإلتفات والتمطي ..
والتثاؤب والتغميض ونحوها . ..
أنظره : شرح المشكاة ج 03 ورقة / 745 ...