من درر السلف ....الحلقة رقم 24

الحَمْدُ لله ...لا زلنا نسرد الدرر وتحصيلها ؛ ونرجوا العمل بها ...ومن هذه الدرر ...قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله :والدعاء يجوز : بالعربية وبغير العربية ..والله سبحانه : يعلم قصد الداعي ومراده ..وإن لم يقوِّم : لسانه ..فإنه يعلم : ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 488 ...ومنها ...قـال الإمام المحدث العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله :ألطف الناس مع الزوجات : هم أهل السُنة ..و من السُنة : حسن المعاشرة للزوجة . ..أنظره : متفرقات شريط برقم 282 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله :والواجب على ولاة الأمر : أن يُزيلوا الأذى عن طريق المسلمين ..أي أن يُزيلوا : كلَّ داعية الى شرٍّ ..أو إلى : إلحاد ..أو إلى : مُجون ..أو إلى : فسوق ..بحيث يمنع من نشر ما يريد : من أي شيئ كان من الشر والفساد ؛ هذا هو الواجب . ..أنظره : شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 176 ...ومنها ...قال الإمام ⁧الحافظ الواعظ ابن الجوزي⁩ عليه رَحَمَات الله :إنَّما خُلقتْ الدنيا : لتجوزها لا لتحوزها ..ولتعبرها : لا لتعمرها ..فاقْتل هواك المايل : إليها ..واقبل نصحي : لا تعوَّل عليها . ..أنظره : المدهش ورقة / 234 ...ومنها ...قال الإمام ⁧شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله :العلم والعمل : توأمان ..أُمُهُمَا : علو الهمة ..و الجهل و البطالة : توأمان ..و أمهما : إيثار الكسل . ..أنظره : بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 238 ...ومنها أيضًا ...قال الحافظ ابن الجوزي عليه رَحَمَات الله :أما بعد :فإني رأيت عموم الناس ينزعجون لنزول البلاء انزعاجًا يزيد عن الحد ..كأنهم ما علموا أن الدنيا على :،ذا وُضِعت ..وهل ينتظر الصحيح : إلا السقم ..والكبير : إلا الهرم ..والموجود : سوى العدم ..أنظره : تسلية أهل المصائب ورقة / 71 ...وأيضًا ...و قال أيضًا :فإياك إياك أن تستطيل : زمان البلاء ..وتضجر : من كثرة الدعاء ..فإنك : مُبتلي بالبلاء ..مُتعبِّد : بالصبر والدعاء ..ولا تيأس من روح الله : وإن طال البلاء . ..أنظره : صيد الخاطر ورقة / 439 ...ومنها ...قال الإمام الطيبي عليه رَحَمَات الله :والخشوع في الصلاة : خشية القلب ..وإلزام البصر : موضع السجود ..وجمع الهمة لها : والإعراض عما سواها ..ومن الخشوع : أن يستعمل الآداب ..فيتوقى :،كف الثوب والعبث بجسده وثيابه ..والإلتفات والتمطي ..والتثاؤب والتغميض ونحوها . ..أنظره : شرح المشكاة ج 03 ورقة / 745 ...