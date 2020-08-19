من درر السلف ....الحلقة رقم 24

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 لا زلنا نسرد الدرر وتحصيلها ؛ ونرجوا العمل بها ...

🥀🥀 ومن هذه الدرر ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله :
والدعاء يجوز : بالعربية وبغير العربية ..
والله سبحانه : يعلم قصد الداعي ومراده ..
وإن لم يقوِّم : لسانه ..
فإنه يعلم : ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 22 ورقة / 488 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قـال الإمام المحدث العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله :
ألطف الناس مع الزوجات : هم أهل السُنة ..
و من السُنة : حسن المعاشرة للزوجة . ..
🥀 أنظره : متفرقات شريط برقم 282 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله :
والواجب على ولاة الأمر : أن يُزيلوا الأذى عن طريق المسلمين ..
أي أن يُزيلوا : كلَّ داعية الى شرٍّ ..
أو إلى : إلحاد ..
أو إلى : مُجون ..
أو إلى : فسوق ..
بحيث يمنع من نشر ما يريد : من أي شيئ كان من الشر والفساد ؛ هذا هو الواجب . ..
🥀 أنظره : شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 176 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام ⁧الحافظ الواعظ ابن الجوزي⁩ عليه رَحَمَات الله :
إنَّما خُلقتْ الدنيا : لتجوزها لا لتحوزها ..
ولتعبرها : لا لتعمرها ..
فاقْتل هواك المايل : إليها ..
واقبل نصحي : لا تعوَّل عليها . ..
🥀 أنظره : المدهش ورقة / 234 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام ⁧شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله :
العلم والعمل : توأمان ..
أُمُهُمَا : علو الهمة ..
و الجهل و البطالة : توأمان ..
و أمهما : إيثار الكسل . ..
🥀 أنظره : بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 238 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها أيضًا ...
قال الحافظ ابن الجوزي عليه رَحَمَات الله :
أما بعد :
فإني رأيت عموم الناس ينزعجون لنزول البلاء انزعاجًا يزيد عن الحد ..
كأنهم ما علموا أن الدنيا على :،ذا وُضِعت ..
وهل ينتظر الصحيح : إلا السقم ..
والكبير : إلا الهرم ..
والموجود : سوى العدم ..
🥀 أنظره : تسلية أهل المصائب ورقة / 71 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وأيضًا ...
و قال أيضًا :
فإياك إياك أن تستطيل : زمان البلاء ..
وتضجر : من كثرة الدعاء ..
فإنك : مُبتلي بالبلاء ..
مُتعبِّد : بالصبر والدعاء ..
ولا تيأس من روح الله : وإن طال البلاء . ..
🥀 أنظره : صيد الخاطر ورقة / 439 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الطيبي عليه رَحَمَات الله :
والخشوع في الصلاة : خشية القلب ..
وإلزام البصر : موضع السجود ..
وجمع الهمة لها : والإعراض عما سواها ..
ومن الخشوع : أن يستعمل الآداب ..
فيتوقى :،كف الثوب والعبث بجسده وثيابه ..
والإلتفات والتمطي ..
والتثاؤب والتغميض ونحوها . ..
🥀 أنظره : شرح المشكاة ج 03 ورقة / 745 ... 🌾🌾🌾
 
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