من درر السلف ...الحلقة رقم 25

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر الحسان ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
أمر سبحانه باالإستعاذة : عند التلاوة ..
لأن الشيطان : يُغلّط القارئ تارة ..
ويخبط عليه : القراءة ..
ويشوشها : عليه ..
فيخبط عليه : لسانه ..
أو يشوش عليه : فهمه ..
فكان من أهم الأمور : الاستعاذة بالله منه عند قراءة القرآن . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 160 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
مَن أَحسنَ عبادةَ الله في شبابه : أعطاه الله الحكمة عند كِبَر سِنه ..
تأَمل قوله تعالى: { وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ } . ..
أنظره / مفتاح دار السَّعادة ج 01 ورقة / 168 ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /
الشكر على درجتين :
إحداهما : واجب ..
وهو أن يأتي : بالواجبات ..
ويتجنب : المحرمات ..
فهذا : لا بد منه ..
الدرجة الثانية :
الشكر : المستحب ..
وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم : بنوافل الطاعات ..
وهذه درجة : السابقين المقربين . ..
أنظره / جامع العلوم والحكم ورقة / 245 - 236 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
وإذا سافر الرجل إلى دار الحرب ليشتري منها : جاز عندنا ..
كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام ..
وهي حينذاك : دار حرب ..
وغير ذلك : من الأحاديث ..
فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم :
من الطعام ..
واللباس ..
والريحان ..
ونحو ذلك ..
أو إهداء ذلك لهم : فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم ..
وهو مبني على أصل وهو :
أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنباً أو عصيراً يتخذونه خمراً ..
وكذلك لا يجوز بيعهم : سلاحاً يقاتلون به مسلماً . ..
أنظره / إقتضاء الصراط المستقيم ورقة / 229 ...
ومنها ...
قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب /
فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : إلا بالحب في دين الله ؟؟؟
والبغض في الله ؟؟؟
والمعاداة في الله ؟؟؟
والموالاة في الله ؟؟؟
ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ؛ ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء : لم يكن فرقاناً بين الحق والباطل ..
ولا بين : المؤمنين والكفار ..
ولا بين : أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . ..
أنظره / أوثق عرى الإيمان ورقة / 38 ...
ومن الدرر الحسان ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
أمر سبحانه باالإستعاذة : عند التلاوة ..
لأن الشيطان : يُغلّط القارئ تارة ..
ويخبط عليه : القراءة ..
ويشوشها : عليه ..
فيخبط عليه : لسانه ..
أو يشوش عليه : فهمه ..
فكان من أهم الأمور : الاستعاذة بالله منه عند قراءة القرآن . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 160 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
مَن أَحسنَ عبادةَ الله في شبابه : أعطاه الله الحكمة عند كِبَر سِنه ..
تأَمل قوله تعالى: { وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ } . ..
أنظره / مفتاح دار السَّعادة ج 01 ورقة / 168 ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /
الشكر على درجتين :
إحداهما : واجب ..
وهو أن يأتي : بالواجبات ..
ويتجنب : المحرمات ..
فهذا : لا بد منه ..
الدرجة الثانية :
الشكر : المستحب ..
وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم : بنوافل الطاعات ..
وهذه درجة : السابقين المقربين . ..
أنظره / جامع العلوم والحكم ورقة / 245 - 236 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
وإذا سافر الرجل إلى دار الحرب ليشتري منها : جاز عندنا ..
كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام ..
وهي حينذاك : دار حرب ..
وغير ذلك : من الأحاديث ..
فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم :
من الطعام ..
واللباس ..
والريحان ..
ونحو ذلك ..
أو إهداء ذلك لهم : فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم ..
وهو مبني على أصل وهو :
أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنباً أو عصيراً يتخذونه خمراً ..
وكذلك لا يجوز بيعهم : سلاحاً يقاتلون به مسلماً . ..
أنظره / إقتضاء الصراط المستقيم ورقة / 229 ...
ومنها ...
قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب /
فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : إلا بالحب في دين الله ؟؟؟
والبغض في الله ؟؟؟
والمعاداة في الله ؟؟؟
والموالاة في الله ؟؟؟
ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ؛ ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء : لم يكن فرقاناً بين الحق والباطل ..
ولا بين : المؤمنين والكفار ..
ولا بين : أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . ..
أنظره / أوثق عرى الإيمان ورقة / 38 ...