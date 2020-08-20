من درر السلف ...الحلقة رقم 25

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر الحسان ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /أمر سبحانه باالإستعاذة : عند التلاوة ..لأن الشيطان : يُغلّط القارئ تارة ..ويخبط عليه : القراءة ..ويشوشها : عليه ..فيخبط عليه : لسانه ..أو يشوش عليه : فهمه ..فكان من أهم الأمور : الاستعاذة بالله منه عند قراءة القرآن . ..أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 160 ...ومنها ...وقال أيضاً /مَن أَحسنَ عبادةَ الله في شبابه : أعطاه الله الحكمة عند كِبَر سِنه ..تأَمل قوله تعالى: { وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ } . ..أنظره / مفتاح دار السَّعادة ج 01 ورقة / 168 ...ومنها ...وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /الشكر على درجتين :إحداهما : واجب ..وهو أن يأتي : بالواجبات ..ويتجنب : المحرمات ..فهذا : لا بد منه ..الدرجة الثانية :الشكر : المستحب ..وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم : بنوافل الطاعات ..وهذه درجة : السابقين المقربين . ..أنظره / جامع العلوم والحكم ورقة / 245 - 236 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /وإذا سافر الرجل إلى دار الحرب ليشتري منها : جاز عندنا ..كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام ..وهي حينذاك : دار حرب ..وغير ذلك : من الأحاديث ..فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم :من الطعام ..واللباس ..والريحان ..ونحو ذلك ..أو إهداء ذلك لهم : فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم ..وهو مبني على أصل وهو :أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنباً أو عصيراً يتخذونه خمراً ..وكذلك لا يجوز بيعهم : سلاحاً يقاتلون به مسلماً . ..أنظره / إقتضاء الصراط المستقيم ورقة / 229 ...ومنها ...قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب /فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : إلا بالحب في دين الله ؟؟؟والبغض في الله ؟؟؟والمعاداة في الله ؟؟؟والموالاة في الله ؟؟؟ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ؛ ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء : لم يكن فرقاناً بين الحق والباطل ..ولا بين : المؤمنين والكفار ..ولا بين : أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . ..أنظره / أوثق عرى الإيمان ورقة / 38 ...