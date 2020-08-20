من درر السلف ...الحلقة رقم 25

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
أمر سبحانه باالإستعاذة : عند التلاوة ..
لأن الشيطان : يُغلّط القارئ تارة ..
ويخبط عليه : القراءة ..
ويشوشها : عليه ..
فيخبط عليه : لسانه ..
أو يشوش عليه : فهمه ..
فكان من أهم الأمور : الاستعاذة بالله منه عند قراءة القرآن . ..
🥀 أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 160 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
مَن أَحسنَ عبادةَ الله في شبابه : أعطاه الله الحكمة عند كِبَر سِنه ..
تأَمل قوله تعالى: { وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ } . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السَّعادة ج 01 ورقة / 168 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /
الشكر على درجتين :
إحداهما : واجب ..
وهو أن يأتي : بالواجبات ..
ويتجنب : المحرمات ..
فهذا : لا بد منه ..
الدرجة الثانية :
الشكر : المستحب ..
وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم : بنوافل الطاعات ..
وهذه درجة : السابقين المقربين . ..
🥀 أنظره / جامع العلوم والحكم ورقة / 245 - 236 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
وإذا سافر الرجل إلى دار الحرب ليشتري منها : جاز عندنا ..
كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام ..
وهي حينذاك : دار حرب ..
وغير ذلك : من الأحاديث ..
فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم :
من الطعام ..
واللباس ..
والريحان ..
ونحو ذلك ..
أو إهداء ذلك لهم : فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم ..
وهو مبني على أصل وهو :
أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنباً أو عصيراً يتخذونه خمراً ..
وكذلك لا يجوز بيعهم : سلاحاً يقاتلون به مسلماً . ..
🥀 أنظره / إقتضاء الصراط المستقيم ورقة / 229 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب /
فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : إلا بالحب في دين الله ؟؟؟
والبغض في الله ؟؟؟
والمعاداة في الله ؟؟؟
والموالاة في الله ؟؟؟
ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ؛ ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء : لم يكن فرقاناً بين الحق والباطل ..
ولا بين : المؤمنين والكفار ..
ولا بين : أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . ..
🥀 أنظره / أوثق عرى الإيمان ورقة / 38 ... 🌾🌾🌾
 
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