من درر السلف ....الحلقة رقم 26

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد المُستفادة من الأعلام ..
قـال الحافظ ابن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
واعلم أن الزَّمان أشرفَ : من أن يضيع منهُ لحظةً ..
فـإنَّ في الصَّحيـح عن رسول الله ﷺ أنه قال :
من قال :
سبحان الله العظيم وبحمده : غُرسَت لهُ بها نخلـةً في الجنة . ..
فكم يضيِّع الآدمي : من سـاعاتٍ يفوتُه
فيها الثَّواب الجزيل ؟؟؟
أنظره : صيد الخاطر ورقة / 49 ...
ومن الفوائد ..
قـال شيخ الاسلام ابـن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
لابد للسَّالِك : من تقصير وغفلة ؛ فيستغفر الله ويتوب إليه ..
فإن العبد لو اجتهد مهما اجتهد : لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي أوجبه عليه ..
فما يسعه : إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة . ..
أنظره : مجمــوع الفتاوى ج 10 ورقة / 850 ...
ومنها قال أيضًا ..
الإيــمان بالقدر : يوجب أن يكون العبد صبّاراً شكوراً ..
صبوراً : على البـــلاء ..
شكوراً : على الرخـــاء . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 237 ...
ومنها أيضًا ..
قال عليه رَحَمَات الله تعالى :
وقوله تعالى : ( إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ) ..
فهذا بيان لسبب العذاب ؛ وهو تلقي الباطل : بالألسنة ..
والقول : بالأفواه ..
وهما نوعان محرمان :
القول : بالباطل ..
والقول : بلا علم . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 331 ...
قال العلاّمة الشيخ صالح الفوزان حفظه الرحمن :
الشيطان لما علم أن هذه الكلمة ( لا إله إلا الله ) هي كلمة الإسلام ؛ وكان عند الناس رغبة في النطق بها ؛ والذكر بها : صرفهم عنها بهذه الحيل ..
وقال لهم قولوا : الله الله ..
أو قولوا : هو هو ..
وبعضهم لا يتلفظ : لا بالله ؛ ولا بهو ..
وإنما يقولها : بقلبه . ..
أنظره : تفسير كلمة التوحيد ورقة / 08 ...
قال الشيخ العلامة زيد المدخلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
من اختار لنفسه طريق الأنبياء : فلا بدّ أن يناله من الأذى ما يحتاج معه إلى شحنة كبيرة من الصبر . ..
أنظره : المنهج القويم ورقة / 30 ...
ومن الفوائد المُستفادة من الأعلام ..
قـال الحافظ ابن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
واعلم أن الزَّمان أشرفَ : من أن يضيع منهُ لحظةً ..
فـإنَّ في الصَّحيـح عن رسول الله ﷺ أنه قال :
من قال :
سبحان الله العظيم وبحمده : غُرسَت لهُ بها نخلـةً في الجنة . ..
فكم يضيِّع الآدمي : من سـاعاتٍ يفوتُه
فيها الثَّواب الجزيل ؟؟؟
أنظره : صيد الخاطر ورقة / 49 ...
ومن الفوائد ..
قـال شيخ الاسلام ابـن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
لابد للسَّالِك : من تقصير وغفلة ؛ فيستغفر الله ويتوب إليه ..
فإن العبد لو اجتهد مهما اجتهد : لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي أوجبه عليه ..
فما يسعه : إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة . ..
أنظره : مجمــوع الفتاوى ج 10 ورقة / 850 ...
ومنها قال أيضًا ..
الإيــمان بالقدر : يوجب أن يكون العبد صبّاراً شكوراً ..
صبوراً : على البـــلاء ..
شكوراً : على الرخـــاء . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 237 ...
ومنها أيضًا ..
قال عليه رَحَمَات الله تعالى :
وقوله تعالى : ( إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ) ..
فهذا بيان لسبب العذاب ؛ وهو تلقي الباطل : بالألسنة ..
والقول : بالأفواه ..
وهما نوعان محرمان :
القول : بالباطل ..
والقول : بلا علم . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 331 ...
قال العلاّمة الشيخ صالح الفوزان حفظه الرحمن :
الشيطان لما علم أن هذه الكلمة ( لا إله إلا الله ) هي كلمة الإسلام ؛ وكان عند الناس رغبة في النطق بها ؛ والذكر بها : صرفهم عنها بهذه الحيل ..
وقال لهم قولوا : الله الله ..
أو قولوا : هو هو ..
وبعضهم لا يتلفظ : لا بالله ؛ ولا بهو ..
وإنما يقولها : بقلبه . ..
أنظره : تفسير كلمة التوحيد ورقة / 08 ...
قال الشيخ العلامة زيد المدخلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
من اختار لنفسه طريق الأنبياء : فلا بدّ أن يناله من الأذى ما يحتاج معه إلى شحنة كبيرة من الصبر . ..
أنظره : المنهج القويم ورقة / 30 ...