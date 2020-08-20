من درر السلف ....الحلقة رقم 26

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد المُستفادة من الأعلام ..قـال الحافظ ابن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :واعلم أن الزَّمان أشرفَ : من أن يضيع منهُ لحظةً ..فـإنَّ في الصَّحيـح عن رسول الله ﷺ أنه قال :من قال :سبحان الله العظيم وبحمده : غُرسَت لهُ بها نخلـةً في الجنة . ..فكم يضيِّع الآدمي : من سـاعاتٍ يفوتُهفيها الثَّواب الجزيل ؟؟؟أنظره : صيد الخاطر ورقة / 49 ...ومن الفوائد ..قـال شيخ الاسلام ابـن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :لابد للسَّالِك : من تقصير وغفلة ؛ فيستغفر الله ويتوب إليه ..فإن العبد لو اجتهد مهما اجتهد : لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي أوجبه عليه ..فما يسعه : إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة . ..أنظره : مجمــوع الفتاوى ج 10 ورقة / 850 ...ومنها قال أيضًا ..الإيــمان بالقدر : يوجب أن يكون العبد صبّاراً شكوراً ..صبوراً : على البـــلاء ..شكوراً : على الرخـــاء . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 237 ...ومنها أيضًا ..قال عليه رَحَمَات الله تعالى :وقوله تعالى : ( إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ) ..فهذا بيان لسبب العذاب ؛ وهو تلقي الباطل : بالألسنة ..والقول : بالأفواه ..وهما نوعان محرمان :القول : بالباطل ..والقول : بلا علم . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 331 ...قال العلاّمة الشيخ صالح الفوزان حفظه الرحمن :الشيطان لما علم أن هذه الكلمة ( لا إله إلا الله ) هي كلمة الإسلام ؛ وكان عند الناس رغبة في النطق بها ؛ والذكر بها : صرفهم عنها بهذه الحيل ..وقال لهم قولوا : الله الله ..أو قولوا : هو هو ..وبعضهم لا يتلفظ : لا بالله ؛ ولا بهو ..وإنما يقولها : بقلبه . ..أنظره : تفسير كلمة التوحيد ورقة / 08 ...قال الشيخ العلامة زيد المدخلي عليه رَحَمَات الله تعالى :من اختار لنفسه طريق الأنبياء : فلا بدّ أن يناله من الأذى ما يحتاج معه إلى شحنة كبيرة من الصبر . ..أنظره : المنهج القويم ورقة / 30 ...