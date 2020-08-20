من درر السلف ....الحلقة رقم 26

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,185
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد المُستفادة من الأعلام ..

🥀🥀 قـال الحافظ ابن الجوزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
واعلم أن الزَّمان أشرفَ : من أن يضيع منهُ لحظةً ..
فـإنَّ في الصَّحيـح عن رسول الله ﷺ أنه قال :
من قال :
سبحان الله العظيم وبحمده : غُرسَت لهُ بها نخلـةً في الجنة . ..
فكم يضيِّع الآدمي : من سـاعاتٍ يفوتُه
فيها الثَّواب الجزيل ؟؟؟
🥀 أنظره : صيد الخاطر ورقة / 49 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الفوائد ..
قـال شيخ الاسلام ابـن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
لابد للسَّالِك : من تقصير وغفلة ؛ فيستغفر الله ويتوب إليه ..
فإن العبد لو اجتهد مهما اجتهد : لا يستطيع أن يقوم لله بالحق الذي أوجبه عليه ..
فما يسعه : إلا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة . ..
🥀 أنظره : مجمــوع الفتاوى ج 10 ورقة / 850 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها قال أيضًا ..
الإيــمان بالقدر : يوجب أن يكون العبد صبّاراً شكوراً ..
صبوراً : على البـــلاء ..
شكوراً : على الرخـــاء . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 08 ورقة / 237 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها أيضًا ..
قال عليه رَحَمَات الله تعالى :
وقوله تعالى : ( إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ) ..
فهذا بيان لسبب العذاب ؛ وهو تلقي الباطل : بالألسنة ..
والقول : بالأفواه ..
وهما نوعان محرمان :
القول : بالباطل ..
والقول : بلا علم . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 331 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 قال العلاّمة الشيخ صالح الفوزان حفظه الرحمن :
الشيطان لما علم أن هذه الكلمة ( لا إله إلا الله ) هي كلمة الإسلام ؛ وكان عند الناس رغبة في النطق بها ؛ والذكر بها : صرفهم عنها بهذه الحيل ..
وقال لهم قولوا : الله الله ..
أو قولوا : هو هو ..
وبعضهم لا يتلفظ : لا بالله ؛ ولا بهو ..
وإنما يقولها : بقلبه . ..
🥀 أنظره : تفسير كلمة التوحيد ورقة / 08 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 قال الشيخ العلامة زيد المدخلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
من اختار لنفسه طريق الأنبياء : فلا بدّ أن يناله من الأذى ما يحتاج معه إلى شحنة كبيرة من الصبر . ..
🥀 أنظره : المنهج القويم ورقة / 30 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top