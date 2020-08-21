من درر السلف ....الحلقة رقم 27

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 10,190
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر الحسان والفوائد الجسام ...
منها ...
قال العلاّمة عبد الرحمن إبن سِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ولهذا كان من أعظم نِعم الله على العبد : أن يوفّقه لصُحبة الأخيار ..
ومن عقوبته لعبده : أن يُبتلى بصحبة الأشرار ..
صُحبة الأخيار تُوصل العبدَ : إلى أعلى علّيّين ..
وصُحبةُ الأشرار توصله : إلى أسفل سافلين . ..
أنظره / بهجةقلوب الأبرار ورقة / 200 ...
ومنها ...
قال شيخنا الشيخ الأصولي محمد علي فركوس حفظه الرحمن /
لا يستقيم أمرُ الدين بعبادة الله :
بالتشهِّي ..
والتمنِّي ..
وتتبُّع الرُّخَص ..
والتخيُّر بين أقوال المفتين بالرأي المجرَّد عن الدليل . ..
أنظره / الفتوى برقم / 1150 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيميَّة الحرانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ليس كل من تحلى بالسنة : صار سنيًا ..
ولكن : الفرق عند الفتن تعرف الرجال ..
والمعصومُ : من عصمه الله . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 315 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ عليه رَحَمَات الله /
وَبَلَغَنَا عَن بَعْض السَّلَفِ قَالَ :
الْقُلُوبُ آنِيَةُ اللَّهِ : فِي أَرْضِهِ ..
فَأَحَبُّهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى : أَرَقُّهَا وَأَصْفَاهَا . ..
وَهَذَا مَثَلٌ : حَسَنٌ ..
فَإِنَّ الْقَلْبَ إذَا كَانَ رَقِيقًا لَيِّنًا : كَانَ قَبُولُهُ لِلْعِلْمِ سَهْلًا يَسِيرًا ..
وَرَسَخَ الْعِلْمُ : فِيهِ وَثَبَتَ وَأَثَّرَ ..
وَإِنْ كَانَ قَاسِيًا غَلِيظًا : كَانَ قَبُولُهُ لِلْعِلْمِ صَعْبًا عَسِيرًا ..
وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ : زَكِيًّا صَافِيًا سَلِيمًا حَتَّى يَزْكُوَ فِيهِ الْعِلْمُ وَيُثْمِرَ ثَمَرًا طَيِّبًا ..
وَإِلَّا فَلَوْ قَبِلَ الْعِلْمَ وَكَانَ فِيهِ كَدَرٌ وَخَبَثٌ : أَفْسَدَ ذَلِكَ الْعِلْمَ ..
وَكَانَ : كَالدَّغَلِ فِي الزَّرْعِ إنْ لَمْ يَمْنَعْ الْحَبَّ مِنْ أَنْ يَنْبُتَ مَنَعَهُ مِنْ أَنْ يَزْكُوَ وَيَطِيبَ ..
وَهَذَا بَيِّنٌ : لِأُولِي الْأَبْصَار . ..
أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 09 ورقة / 315 ...
ومنها ...
وقال في ورقةٍ بعْدَهَا أيضاً عليه رَحَمَات الله /
أَنْ يَكُونَ الْقَلْبُ : مُقْبِلًا عَلَى الْحَقِّ وَالْعِلْمِ وَالذِّكْرِ ..
مُعْرِضًا : عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ ..
وَتِلْكَ هِيَ : الْحَنِيفِيَّةُ مِلَّةُ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ..
فَإِنَّ الْحَنَفَ هُوَ : إقْبَالُ الْقَدَمِ وَمَيْلُهَا إلَى أُخْتِهَا ..
فَالْحَنَفُ : الْمَيْلُ عَنْ الشَّيْءِ بِالْإِقْبَالِ عَلَى آخَرَ ..
فَالدِّينُ الْحَنِيفُ : هُوَ الْإِقْبَالُ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ وَالْإِعْرَاضُ عَمَّا سِوَاهُ ..
وَهُوَ الْإِخْلَاصُ الَّذِي تَرْجَمَتْهُ كَلِمَةُ الْحَقِّ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ..
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 319 ...
ومن الدرر الحسان والفوائد الجسام ...
منها ...
قال العلاّمة عبد الرحمن إبن سِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ولهذا كان من أعظم نِعم الله على العبد : أن يوفّقه لصُحبة الأخيار ..
ومن عقوبته لعبده : أن يُبتلى بصحبة الأشرار ..
صُحبة الأخيار تُوصل العبدَ : إلى أعلى علّيّين ..
وصُحبةُ الأشرار توصله : إلى أسفل سافلين . ..
أنظره / بهجةقلوب الأبرار ورقة / 200 ...
ومنها ...
قال شيخنا الشيخ الأصولي محمد علي فركوس حفظه الرحمن /
لا يستقيم أمرُ الدين بعبادة الله :
بالتشهِّي ..
والتمنِّي ..
وتتبُّع الرُّخَص ..
والتخيُّر بين أقوال المفتين بالرأي المجرَّد عن الدليل . ..
أنظره / الفتوى برقم / 1150 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيميَّة الحرانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ليس كل من تحلى بالسنة : صار سنيًا ..
ولكن : الفرق عند الفتن تعرف الرجال ..
والمعصومُ : من عصمه الله . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 315 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ عليه رَحَمَات الله /
وَبَلَغَنَا عَن بَعْض السَّلَفِ قَالَ :
الْقُلُوبُ آنِيَةُ اللَّهِ : فِي أَرْضِهِ ..
فَأَحَبُّهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى : أَرَقُّهَا وَأَصْفَاهَا . ..
وَهَذَا مَثَلٌ : حَسَنٌ ..
فَإِنَّ الْقَلْبَ إذَا كَانَ رَقِيقًا لَيِّنًا : كَانَ قَبُولُهُ لِلْعِلْمِ سَهْلًا يَسِيرًا ..
وَرَسَخَ الْعِلْمُ : فِيهِ وَثَبَتَ وَأَثَّرَ ..
وَإِنْ كَانَ قَاسِيًا غَلِيظًا : كَانَ قَبُولُهُ لِلْعِلْمِ صَعْبًا عَسِيرًا ..
وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ : زَكِيًّا صَافِيًا سَلِيمًا حَتَّى يَزْكُوَ فِيهِ الْعِلْمُ وَيُثْمِرَ ثَمَرًا طَيِّبًا ..
وَإِلَّا فَلَوْ قَبِلَ الْعِلْمَ وَكَانَ فِيهِ كَدَرٌ وَخَبَثٌ : أَفْسَدَ ذَلِكَ الْعِلْمَ ..
وَكَانَ : كَالدَّغَلِ فِي الزَّرْعِ إنْ لَمْ يَمْنَعْ الْحَبَّ مِنْ أَنْ يَنْبُتَ مَنَعَهُ مِنْ أَنْ يَزْكُوَ وَيَطِيبَ ..
وَهَذَا بَيِّنٌ : لِأُولِي الْأَبْصَار . ..
أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 09 ورقة / 315 ...
ومنها ...
وقال في ورقةٍ بعْدَهَا أيضاً عليه رَحَمَات الله /
أَنْ يَكُونَ الْقَلْبُ : مُقْبِلًا عَلَى الْحَقِّ وَالْعِلْمِ وَالذِّكْرِ ..
مُعْرِضًا : عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ ..
وَتِلْكَ هِيَ : الْحَنِيفِيَّةُ مِلَّةُ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ..
فَإِنَّ الْحَنَفَ هُوَ : إقْبَالُ الْقَدَمِ وَمَيْلُهَا إلَى أُخْتِهَا ..
فَالْحَنَفُ : الْمَيْلُ عَنْ الشَّيْءِ بِالْإِقْبَالِ عَلَى آخَرَ ..
فَالدِّينُ الْحَنِيفُ : هُوَ الْإِقْبَالُ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ وَالْإِعْرَاضُ عَمَّا سِوَاهُ ..
وَهُوَ الْإِخْلَاصُ الَّذِي تَرْجَمَتْهُ كَلِمَةُ الْحَقِّ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ..
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 319 ...