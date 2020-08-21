من درر السلف ....الحلقة رقم 27

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان والفوائد الجسام ...

🥀🥀 منها ...
قال العلاّمة عبد الرحمن إبن سِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ولهذا كان من أعظم نِعم الله على العبد : أن يوفّقه لصُحبة الأخيار ..
ومن عقوبته لعبده : أن يُبتلى بصحبة الأشرار ..
صُحبة الأخيار تُوصل العبدَ : إلى أعلى علّيّين ..
وصُحبةُ الأشرار توصله : إلى أسفل سافلين . ..
🥀 أنظره / بهجةقلوب الأبرار ورقة / 200 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا الشيخ الأصولي محمد علي فركوس حفظه الرحمن /
لا يستقيم أمرُ الدين بعبادة الله :
بالتشهِّي ..
والتمنِّي ..
وتتبُّع الرُّخَص ..
والتخيُّر بين أقوال المفتين بالرأي المجرَّد عن الدليل . ..
🥀 أنظره / الفتوى برقم / 1150 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيميَّة الحرانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ليس كل من تحلى بالسنة : صار سنيًا ..
ولكن : الفرق عند الفتن تعرف الرجال ..
والمعصومُ : من عصمه الله . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 315 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ عليه رَحَمَات الله /
وَبَلَغَنَا عَن بَعْض السَّلَفِ قَالَ :
الْقُلُوبُ آنِيَةُ اللَّهِ : فِي أَرْضِهِ ..
فَأَحَبُّهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى : أَرَقُّهَا وَأَصْفَاهَا . ..
وَهَذَا مَثَلٌ : حَسَنٌ ..
فَإِنَّ الْقَلْبَ إذَا كَانَ رَقِيقًا لَيِّنًا : كَانَ قَبُولُهُ لِلْعِلْمِ سَهْلًا يَسِيرًا ..
وَرَسَخَ الْعِلْمُ : فِيهِ وَثَبَتَ وَأَثَّرَ ..
وَإِنْ كَانَ قَاسِيًا غَلِيظًا : كَانَ قَبُولُهُ لِلْعِلْمِ صَعْبًا عَسِيرًا ..
وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ : زَكِيًّا صَافِيًا سَلِيمًا حَتَّى يَزْكُوَ فِيهِ الْعِلْمُ وَيُثْمِرَ ثَمَرًا طَيِّبًا ..
وَإِلَّا فَلَوْ قَبِلَ الْعِلْمَ وَكَانَ فِيهِ كَدَرٌ وَخَبَثٌ : أَفْسَدَ ذَلِكَ الْعِلْمَ ..
وَكَانَ : كَالدَّغَلِ فِي الزَّرْعِ إنْ لَمْ يَمْنَعْ الْحَبَّ مِنْ أَنْ يَنْبُتَ مَنَعَهُ مِنْ أَنْ يَزْكُوَ وَيَطِيبَ ..
وَهَذَا بَيِّنٌ : لِأُولِي الْأَبْصَار . ..
🥀 أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 09 ورقة / 315 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال في ورقةٍ بعْدَهَا أيضاً عليه رَحَمَات الله /
أَنْ يَكُونَ الْقَلْبُ : مُقْبِلًا عَلَى الْحَقِّ وَالْعِلْمِ وَالذِّكْرِ ..
مُعْرِضًا : عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ ..
وَتِلْكَ هِيَ : الْحَنِيفِيَّةُ مِلَّةُ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ..
فَإِنَّ الْحَنَفَ هُوَ : إقْبَالُ الْقَدَمِ وَمَيْلُهَا إلَى أُخْتِهَا ..
فَالْحَنَفُ : الْمَيْلُ عَنْ الشَّيْءِ بِالْإِقْبَالِ عَلَى آخَرَ ..
فَالدِّينُ الْحَنِيفُ : هُوَ الْإِقْبَالُ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ وَالْإِعْرَاضُ عَمَّا سِوَاهُ ..
وَهُوَ الْإِخْلَاصُ الَّذِي تَرْجَمَتْهُ كَلِمَةُ الْحَقِّ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ..
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 319 ... 🌾🌾🌾
 
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