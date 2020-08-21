من درر السلف ....الحلقة رقم 27

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر الحسان والفوائد الجسام ...منها ...قال العلاّمة عبد الرحمن إبن سِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /ولهذا كان من أعظم نِعم الله على العبد : أن يوفّقه لصُحبة الأخيار ..ومن عقوبته لعبده : أن يُبتلى بصحبة الأشرار ..صُحبة الأخيار تُوصل العبدَ : إلى أعلى علّيّين ..وصُحبةُ الأشرار توصله : إلى أسفل سافلين . ..أنظره / بهجةقلوب الأبرار ورقة / 200 ...ومنها ...قال شيخنا الشيخ الأصولي محمد علي فركوس حفظه الرحمن /لا يستقيم أمرُ الدين بعبادة الله :بالتشهِّي ..والتمنِّي ..وتتبُّع الرُّخَص ..والتخيُّر بين أقوال المفتين بالرأي المجرَّد عن الدليل . ..أنظره / الفتوى برقم / 1150 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام إبن تيميَّة الحرانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /ليس كل من تحلى بالسنة : صار سنيًا ..ولكن : الفرق عند الفتن تعرف الرجال ..والمعصومُ : من عصمه الله . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 315 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ عليه رَحَمَات الله /وَبَلَغَنَا عَن بَعْض السَّلَفِ قَالَ :الْقُلُوبُ آنِيَةُ اللَّهِ : فِي أَرْضِهِ ..فَأَحَبُّهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى : أَرَقُّهَا وَأَصْفَاهَا . ..وَهَذَا مَثَلٌ : حَسَنٌ ..فَإِنَّ الْقَلْبَ إذَا كَانَ رَقِيقًا لَيِّنًا : كَانَ قَبُولُهُ لِلْعِلْمِ سَهْلًا يَسِيرًا ..وَرَسَخَ الْعِلْمُ : فِيهِ وَثَبَتَ وَأَثَّرَ ..وَإِنْ كَانَ قَاسِيًا غَلِيظًا : كَانَ قَبُولُهُ لِلْعِلْمِ صَعْبًا عَسِيرًا ..وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ : زَكِيًّا صَافِيًا سَلِيمًا حَتَّى يَزْكُوَ فِيهِ الْعِلْمُ وَيُثْمِرَ ثَمَرًا طَيِّبًا ..وَإِلَّا فَلَوْ قَبِلَ الْعِلْمَ وَكَانَ فِيهِ كَدَرٌ وَخَبَثٌ : أَفْسَدَ ذَلِكَ الْعِلْمَ ..وَكَانَ : كَالدَّغَلِ فِي الزَّرْعِ إنْ لَمْ يَمْنَعْ الْحَبَّ مِنْ أَنْ يَنْبُتَ مَنَعَهُ مِنْ أَنْ يَزْكُوَ وَيَطِيبَ ..وَهَذَا بَيِّنٌ : لِأُولِي الْأَبْصَار . ..أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 09 ورقة / 315 ...ومنها ...وقال في ورقةٍ بعْدَهَا أيضاً عليه رَحَمَات الله /أَنْ يَكُونَ الْقَلْبُ : مُقْبِلًا عَلَى الْحَقِّ وَالْعِلْمِ وَالذِّكْرِ ..مُعْرِضًا : عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ ..وَتِلْكَ هِيَ : الْحَنِيفِيَّةُ مِلَّةُ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ..فَإِنَّ الْحَنَفَ هُوَ : إقْبَالُ الْقَدَمِ وَمَيْلُهَا إلَى أُخْتِهَا ..فَالْحَنَفُ : الْمَيْلُ عَنْ الشَّيْءِ بِالْإِقْبَالِ عَلَى آخَرَ ..فَالدِّينُ الْحَنِيفُ : هُوَ الْإِقْبَالُ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ وَالْإِعْرَاضُ عَمَّا سِوَاهُ ..وَهُوَ الْإِخْلَاصُ الَّذِي تَرْجَمَتْهُ كَلِمَةُ الْحَقِّ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ..وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 319 ...