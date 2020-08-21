من درر السلف .....الحلقة رقم 28

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والفوائد المتناقلة ..قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرانيّ العالم الرباني عليه رَحَمَات الله تعالى :مُجَرَّدُ الحُبّ والبُغض : هُوَ هوى ..لَكِن المُحرم مِنهُ : اتِّبَاع حبه وبغضه بِغَير هدى من الله . ..أنظره : الإستقامة ج 02 ورقة / 226 ...ومنها أيضًا :قال العلاّمة الشيخ سليمان آل الشيخ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :كثيرٌ من أهلِ الباطلِ إنّما يَتركُون الحَق : خوفاً من زَوالِ دُنياهم . ..أنظره : الدرر السنية ج 08 ورقة / 125 ...وأيضًا :قال العلامة الشيخ مقبل الوادعي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :احذَرُوا من علماء السوءِ : كَمَا تَحذَرُون من إبليس . ..أنظره : المصارعة ورقة / 251 ...وأيضًا :قال الحافظ ابن عبد البر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :الميت ربّما تغير وجهُهُ بالسّواد ونحوه ؛ وذلك لِدَاءٍ أو غَلَبة دَم ؛ فينظُر الجهال إليه : فيُنكرونَه ويتأوّلُون فيه . ..أنظره : الإستذكار ج 07 ورقة / 195 ...ومنها :قال الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه :إني لآمركم بالأمر و ما أفعله : ولكن لعلّ الله يأجرني فيه . ..أنظره : سير أعلام النبلاء ج 04 ورقة / 19 ...وأيضًا :قال الشيخ علاّمة العصر حماد الأنصارى الخزوجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى :إن الترويّ والتأنّي في طالب العلم : يزيدان في عقله ..وإن طالب علمٍ : صغير العقل والسن ؛يُضَيع الأمة إذا تدخل : فيما لا يعنيه ولا يعرفه . ..أنظره : المجموع ورقة / 562 ...ومنها :قال العلاّمة ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :ما أجمل الصمت في القضايا : الحساسة ..فكم شاهدنا ممن : أهلكه كلامه ..ولم نر قطٌ أحداً بلغنا أنه : أهلكهُ سكوته . ..أنظره : الرسائل : ج 01 ورقة / 402 ...وأيضًا :قال رافع بن أشرس :كانَ يُقال :من عُقوبة الكذاب : أن لاَ يُقبَل صِدقه ..وأنا أقول :من عُقوبة الفَاسِق المُبتدع : أن لا تُذكر مَحَاسِنه . ..أنظره : شرح العلل ج 01 ورقة / 353 ...