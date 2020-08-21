من درر السلف .....الحلقة رقم 28

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والفوائد المتناقلة ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرانيّ العالم الرباني عليه رَحَمَات الله تعالى :
مُجَرَّدُ الحُبّ والبُغض : هُوَ هوى ..
لَكِن المُحرم مِنهُ : اتِّبَاع حبه وبغضه بِغَير هدى من الله . ..
أنظره : الإستقامة ج 02 ورقة / 226 ...
ومنها أيضًا :
قال العلاّمة الشيخ سليمان آل الشيخ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
كثيرٌ من أهلِ الباطلِ إنّما يَتركُون الحَق : خوفاً من زَوالِ دُنياهم . ..
أنظره : الدرر السنية ج 08 ورقة / 125 ...
وأيضًا :
قال العلامة الشيخ مقبل الوادعي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
احذَرُوا من علماء السوءِ : كَمَا تَحذَرُون من إبليس . ..
أنظره : المصارعة ورقة / 251 ...
وأيضًا :
قال الحافظ ابن عبد البر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
الميت ربّما تغير وجهُهُ بالسّواد ونحوه ؛ وذلك لِدَاءٍ أو غَلَبة دَم ؛ فينظُر الجهال إليه : فيُنكرونَه ويتأوّلُون فيه . ..
أنظره : الإستذكار ج 07 ورقة / 195 ...
ومنها :
قال الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه :
إني لآمركم بالأمر و ما أفعله : ولكن لعلّ الله يأجرني فيه . ..
أنظره : سير أعلام النبلاء ج 04 ورقة / 19 ...
وأيضًا :
قال الشيخ علاّمة العصر حماد الأنصارى الخزوجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن الترويّ والتأنّي في طالب العلم : يزيدان في عقله ..
وإن طالب علمٍ : صغير العقل والسن ؛يُضَيع الأمة إذا تدخل : فيما لا يعنيه ولا يعرفه . ..
أنظره : المجموع ورقة / 562 ...
ومنها :
قال العلاّمة ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
ما أجمل الصمت في القضايا : الحساسة ..
فكم شاهدنا ممن : أهلكه كلامه ..
ولم نر قطٌ أحداً بلغنا أنه : أهلكهُ سكوته . ..
أنظره : الرسائل : ج 01 ورقة / 402 ...
وأيضًا :
قال رافع بن أشرس :
كانَ يُقال :
من عُقوبة الكذاب : أن لاَ يُقبَل صِدقه ..
وأنا أقول :
من عُقوبة الفَاسِق المُبتدع : أن لا تُذكر مَحَاسِنه . ..
أنظره : شرح العلل ج 01 ورقة / 353 ...
ومن الدرر والفوائد المتناقلة ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرانيّ العالم الرباني عليه رَحَمَات الله تعالى :
مُجَرَّدُ الحُبّ والبُغض : هُوَ هوى ..
لَكِن المُحرم مِنهُ : اتِّبَاع حبه وبغضه بِغَير هدى من الله . ..
أنظره : الإستقامة ج 02 ورقة / 226 ...
ومنها أيضًا :
قال العلاّمة الشيخ سليمان آل الشيخ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
كثيرٌ من أهلِ الباطلِ إنّما يَتركُون الحَق : خوفاً من زَوالِ دُنياهم . ..
أنظره : الدرر السنية ج 08 ورقة / 125 ...
وأيضًا :
قال العلامة الشيخ مقبل الوادعي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
احذَرُوا من علماء السوءِ : كَمَا تَحذَرُون من إبليس . ..
أنظره : المصارعة ورقة / 251 ...
وأيضًا :
قال الحافظ ابن عبد البر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
الميت ربّما تغير وجهُهُ بالسّواد ونحوه ؛ وذلك لِدَاءٍ أو غَلَبة دَم ؛ فينظُر الجهال إليه : فيُنكرونَه ويتأوّلُون فيه . ..
أنظره : الإستذكار ج 07 ورقة / 195 ...
ومنها :
قال الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه :
إني لآمركم بالأمر و ما أفعله : ولكن لعلّ الله يأجرني فيه . ..
أنظره : سير أعلام النبلاء ج 04 ورقة / 19 ...
وأيضًا :
قال الشيخ علاّمة العصر حماد الأنصارى الخزوجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن الترويّ والتأنّي في طالب العلم : يزيدان في عقله ..
وإن طالب علمٍ : صغير العقل والسن ؛يُضَيع الأمة إذا تدخل : فيما لا يعنيه ولا يعرفه . ..
أنظره : المجموع ورقة / 562 ...
ومنها :
قال العلاّمة ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
ما أجمل الصمت في القضايا : الحساسة ..
فكم شاهدنا ممن : أهلكه كلامه ..
ولم نر قطٌ أحداً بلغنا أنه : أهلكهُ سكوته . ..
أنظره : الرسائل : ج 01 ورقة / 402 ...
وأيضًا :
قال رافع بن أشرس :
كانَ يُقال :
من عُقوبة الكذاب : أن لاَ يُقبَل صِدقه ..
وأنا أقول :
من عُقوبة الفَاسِق المُبتدع : أن لا تُذكر مَحَاسِنه . ..
أنظره : شرح العلل ج 01 ورقة / 353 ...