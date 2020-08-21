من درر السلف .....الحلقة رقم 28

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد المتناقلة ..

🥀🥀 قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرانيّ العالم الرباني عليه رَحَمَات الله تعالى :
مُجَرَّدُ الحُبّ والبُغض : هُوَ هوى ..
لَكِن المُحرم مِنهُ : اتِّبَاع حبه وبغضه بِغَير هدى من الله . ..
🥀 أنظره : الإستقامة ج 02 ورقة / 226 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها أيضًا :
قال العلاّمة الشيخ سليمان آل الشيخ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
كثيرٌ من أهلِ الباطلِ إنّما يَتركُون الحَق : خوفاً من زَوالِ دُنياهم . ..
🥀 أنظره : الدرر السنية ج 08 ورقة / 125 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وأيضًا :
قال العلامة الشيخ مقبل الوادعي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
احذَرُوا من علماء السوءِ : كَمَا تَحذَرُون من إبليس . ..
🥀 أنظره : المصارعة ورقة / 251 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وأيضًا :
قال الحافظ ابن عبد البر المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
الميت ربّما تغير وجهُهُ بالسّواد ونحوه ؛ وذلك لِدَاءٍ أو غَلَبة دَم ؛ فينظُر الجهال إليه : فيُنكرونَه ويتأوّلُون فيه . ..
🥀 أنظره : الإستذكار ج 07 ورقة / 195 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها :
قال الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه :
إني لآمركم بالأمر و ما أفعله : ولكن لعلّ الله يأجرني فيه . ..
🥀 أنظره : سير أعلام النبلاء ج 04 ورقة / 19 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وأيضًا :
قال الشيخ علاّمة العصر حماد الأنصارى الخزوجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن الترويّ والتأنّي في طالب العلم : يزيدان في عقله ..
وإن طالب علمٍ : صغير العقل والسن ؛يُضَيع الأمة إذا تدخل : فيما لا يعنيه ولا يعرفه . ..
🥀 أنظره : المجموع ورقة / 562 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها :
قال العلاّمة ابن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
ما أجمل الصمت في القضايا : الحساسة ..
فكم شاهدنا ممن : أهلكه كلامه ..
ولم نر قطٌ أحداً بلغنا أنه : أهلكهُ سكوته . ..
🥀 أنظره : الرسائل : ج 01 ورقة / 402 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 وأيضًا :
قال رافع بن أشرس :
كانَ يُقال :
من عُقوبة الكذاب : أن لاَ يُقبَل صِدقه ..
وأنا أقول :
من عُقوبة الفَاسِق المُبتدع : أن لا تُذكر مَحَاسِنه . ..
🥀 أنظره : شرح العلل ج 01 ورقة / 353 ... 🌾🌾🌾
 
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