من درر السلف ...الحلقة رقم 29

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
من الدرر والمفيد ..
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة : يُخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية . ..
أنظره : فتح الباري لابن رجب ج 01 ورقة / 197 ...
ومنها ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فصحيح المنطق : لم ينتفعوا به في معرفة الله ..
وباطل المنطق : أوقعهم في غاية الكذب والجهل بالله ..
ومن لم يجعل الله له نوراً : فما له من نور . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 05 ورقة / 344 ...
ومنها ..
وقال أيضًا :
وكثيـــرٌ مـن المنتسبيـن إلى العلـم : يبتـلى بالكـبر ..
كما يبتـلى كثيــر مـن أهـل العـبادة : بالشرك ..
ولـهذا آفـة العـلم : الكبر ..
وآفـة العـبادة : الرياء ..
وهـؤلاء يـحرمون حـقيقـة : العـلم . ..
أنظره : في الرد علـى الشــاذلي ورقة / 207 ...
ومنها ..
قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
ولولا جهلُ الأكثرين بحلاوة هذه اللَّذة - لذَّة العلم - ؛ وعِظم قدرها : لتجالدوا عليها بالسُّيوف ..
ولكن حُفَّت بحجابٍ : من المكاره ..
وحُجبوا عنها بحجابٍ : من الجهل ..
ليختصَّ الله لها : ما يشاء والله ذو الفضل العظيم . ..
أنظره : مفتاح دار السَّعادة ج 01 ورقة / 109 ...
ومنها ..
( قاعدة مفيدة في الشك : 01 ) ..
قال العلامة ابن العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
وهذه قاعدة مهمة جداً، الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر في العبادة، بعض الناس إذا انتهى من الصلاة وسلم جاءه الشيطان: ما قرأت الفاتحة، ما سجدت إلا مرة، يُطرح الشكُ هنا؛ لأن الشك بعد فراغ العبادة لا أثر له . ..
أنظره : دروس الحرم المدني ج 05 ورقة / 15 ...
ومنها ..
( قاعدة مفيدة في الشك : 02 ) ..
وقال أيضًا :
وكثير من الناس كثير الشكوك؛ لا يكاد يفعل عبادة إلا شك، هذا أيضاً يطرح الشك، ولا يلتفت إليه لأن هذا هو وسواس».
أنظره : دروس الحرم المدني ج 05 ورقة / 15 ...
من الدرر والمفيد ..
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة : يُخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية . ..
أنظره : فتح الباري لابن رجب ج 01 ورقة / 197 ...
ومنها ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فصحيح المنطق : لم ينتفعوا به في معرفة الله ..
وباطل المنطق : أوقعهم في غاية الكذب والجهل بالله ..
ومن لم يجعل الله له نوراً : فما له من نور . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 05 ورقة / 344 ...
ومنها ..
وقال أيضًا :
وكثيـــرٌ مـن المنتسبيـن إلى العلـم : يبتـلى بالكـبر ..
كما يبتـلى كثيــر مـن أهـل العـبادة : بالشرك ..
ولـهذا آفـة العـلم : الكبر ..
وآفـة العـبادة : الرياء ..
وهـؤلاء يـحرمون حـقيقـة : العـلم . ..
أنظره : في الرد علـى الشــاذلي ورقة / 207 ...
ومنها ..
قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
ولولا جهلُ الأكثرين بحلاوة هذه اللَّذة - لذَّة العلم - ؛ وعِظم قدرها : لتجالدوا عليها بالسُّيوف ..
ولكن حُفَّت بحجابٍ : من المكاره ..
وحُجبوا عنها بحجابٍ : من الجهل ..
ليختصَّ الله لها : ما يشاء والله ذو الفضل العظيم . ..
أنظره : مفتاح دار السَّعادة ج 01 ورقة / 109 ...
ومنها ..
( قاعدة مفيدة في الشك : 01 ) ..
قال العلامة ابن العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
وهذه قاعدة مهمة جداً، الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر في العبادة، بعض الناس إذا انتهى من الصلاة وسلم جاءه الشيطان: ما قرأت الفاتحة، ما سجدت إلا مرة، يُطرح الشكُ هنا؛ لأن الشك بعد فراغ العبادة لا أثر له . ..
أنظره : دروس الحرم المدني ج 05 ورقة / 15 ...
ومنها ..
( قاعدة مفيدة في الشك : 02 ) ..
وقال أيضًا :
وكثير من الناس كثير الشكوك؛ لا يكاد يفعل عبادة إلا شك، هذا أيضاً يطرح الشك، ولا يلتفت إليه لأن هذا هو وسواس».
أنظره : دروس الحرم المدني ج 05 ورقة / 15 ...