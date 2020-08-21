من درر السلف ...الحلقة رقم 29

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀🥀 من الدرر والمفيد ..
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :
الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة : يُخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية . ..
🥀 أنظره : فتح الباري لابن رجب ج 01 ورقة / 197 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :
فصحيح المنطق : لم ينتفعوا به في معرفة الله ..
وباطل المنطق : أوقعهم في غاية الكذب والجهل بالله ..
ومن لم يجعل الله له نوراً : فما له من نور . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 05 ورقة / 344 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ..
وقال أيضًا :
وكثيـــرٌ مـن المنتسبيـن إلى العلـم : يبتـلى بالكـبر ..
كما يبتـلى كثيــر مـن أهـل العـبادة : بالشرك ..
ولـهذا آفـة العـلم : الكبر ..
وآفـة العـبادة : الرياء ..
وهـؤلاء يـحرمون حـقيقـة : العـلم . ..
🥀 أنظره : في الرد علـى الشــاذلي ورقة / 207 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ..
قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
ولولا جهلُ الأكثرين بحلاوة هذه اللَّذة - لذَّة العلم - ؛ وعِظم قدرها : لتجالدوا عليها بالسُّيوف ..
ولكن حُفَّت بحجابٍ : من المكاره ..
وحُجبوا عنها بحجابٍ : من الجهل ..
ليختصَّ الله لها : ما يشاء والله ذو الفضل العظيم . ..
🥀 أنظره : مفتاح دار السَّعادة ج 01 ورقة / 109 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ..
( قاعدة مفيدة في الشك : 01 ) ..
قال العلامة ابن العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
وهذه قاعدة مهمة جداً، الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر في العبادة، بعض الناس إذا انتهى من الصلاة وسلم جاءه الشيطان: ما قرأت الفاتحة، ما سجدت إلا مرة، يُطرح الشكُ هنا؛ لأن الشك بعد فراغ العبادة لا أثر له . ..
🥀 أنظره : دروس الحرم المدني ج 05 ورقة / 15 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ..
( قاعدة مفيدة في الشك : 02 ) ..
وقال أيضًا :
وكثير من الناس كثير الشكوك؛ لا يكاد يفعل عبادة إلا شك، هذا أيضاً يطرح الشك، ولا يلتفت إليه لأن هذا هو وسواس».
🥀 أنظره : دروس الحرم المدني ج 05 ورقة / 15 ... 🌾🌾🌾
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,208
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال ناصر dz:
جزاك الله خيرا

بوركت الانامل اخي الياس
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بورك فيك على الرد اخي ناصر هي سلسلة ارجوا منك تتابعها ان شاء الله تستفيد منها و تفيد
 
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