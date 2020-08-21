من درر السلف ...الحلقة رقم 29

الحَمْدُ لله ...من الدرر والمفيد ..قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى :الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة : يُخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية . ..أنظره : فتح الباري لابن رجب ج 01 ورقة / 197 ...ومنها ..قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى :فصحيح المنطق : لم ينتفعوا به في معرفة الله ..وباطل المنطق : أوقعهم في غاية الكذب والجهل بالله ..ومن لم يجعل الله له نوراً : فما له من نور . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 05 ورقة / 344 ...ومنها ..وقال أيضًا :وكثيـــرٌ مـن المنتسبيـن إلى العلـم : يبتـلى بالكـبر ..كما يبتـلى كثيــر مـن أهـل العـبادة : بالشرك ..ولـهذا آفـة العـلم : الكبر ..وآفـة العـبادة : الرياء ..وهـؤلاء يـحرمون حـقيقـة : العـلم . ..أنظره : في الرد علـى الشــاذلي ورقة / 207 ...ومنها ..قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :ولولا جهلُ الأكثرين بحلاوة هذه اللَّذة - لذَّة العلم - ؛ وعِظم قدرها : لتجالدوا عليها بالسُّيوف ..ولكن حُفَّت بحجابٍ : من المكاره ..وحُجبوا عنها بحجابٍ : من الجهل ..ليختصَّ الله لها : ما يشاء والله ذو الفضل العظيم . ..أنظره : مفتاح دار السَّعادة ج 01 ورقة / 109 ...ومنها ..( قاعدة مفيدة في الشك : 01 ) ..قال العلامة ابن العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :وهذه قاعدة مهمة جداً، الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر في العبادة، بعض الناس إذا انتهى من الصلاة وسلم جاءه الشيطان: ما قرأت الفاتحة، ما سجدت إلا مرة، يُطرح الشكُ هنا؛ لأن الشك بعد فراغ العبادة لا أثر له . ..أنظره : دروس الحرم المدني ج 05 ورقة / 15 ...ومنها ..( قاعدة مفيدة في الشك : 02 ) ..وقال أيضًا :وكثير من الناس كثير الشكوك؛ لا يكاد يفعل عبادة إلا شك، هذا أيضاً يطرح الشك، ولا يلتفت إليه لأن هذا هو وسواس».أنظره : دروس الحرم المدني ج 05 ورقة / 15 ...