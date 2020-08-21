من درر السلف ....الحلقة رقم 30

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 درر متناثرة ومؤنسة سامرة ...

🥀🥀 قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الرحمن في قوله تبارك الرحمن :
﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ﴾ ..
قال :
حَقَّ تِلاوَتِهِ :
ليس هو مثل ما يظن بعض الناس أنه : التجويد ..
ومخارج الحروف ..
والغنة ..
والإدغام ..
والمدود ..
ليس هذا حق تلاوته ..
إنما هذا : كيفية تلاوته ..
وحق تلاوته : العلم بمعانيه ؛ والعمل به. ..
🥀 أنظره :،الأدلة التوضيحية على مقدمة الحموية ورقة / 99 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومن الدرر ..
قال الحافظ ابنُ حبَّان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في مقدِّمةِ صحِيحهِ :
وإنَّ في لُــــزُومِ سُـنَّتِــهِ : تَمَامُ السَّلامةِ ..
وجِماعُ : الكـرامةِ ..
لا تُطفَأ : سُرُجُها ..
ولا تُدْحَضُ : حُجَجُهَا ..
مَنْ لزِمها : عُصِم ..
ومَنْ خالَفَهَا : نَدِم . ..
🥀 أنظره : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبَّان لابن بلبان ج 01 ورقة / 102 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها :
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
مَا مَضَى مِنَ الدُّنيَا : أحلامٌ ..
وما بَقِيَ منهَا : أمانِيُّ ..
والوقتُ : ضائِعٌ بينَهُما . ..
🥀 أنظره : الفَوَائِدُ ورقة / 64 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ..
سُئل الامام الشافعي عليه رَحَمَات الله تعالى :
كيف يكون سوء الظن بالله ؟؟؟
قال : الوسوسة ..
والخوف الدائم : من وقوع مُصِيبَة ..
وترقب : زوال النعمة ..
كلها من سوء الظن : بالرحمن الرحيم . ..
🥀 أنظره : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 09 ورقة / 123 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
فالإنسان لا يأتيه الخير إلا : من ربه وإحسانه وجوده ..
ولا يأتيه الشر : إلا من نفسه . ..
🥀 أنظره : مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 273 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ..
قال الحافظ شمس الدين الذهبي ذهبي عصره عليه رَحَمَات الله تعالى :
فكم من رجل نطق بالحق ؛ وأمر بالمعروف ؛ فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده ..
وحبه للرئاسة الدينية ؛ فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء ..
فمن طلب العلم للعمل : كسره العلم ؛ وبكى على نفسه ..
ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء : تحامق واختال ؛ وازدرى بالناس وأهلكه العجب . ..
🥀 أنظره : سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ..
قال العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
كلما غفلَ الإنسانُ عن ذكر ربهِ : انقطعتْ بهِ السبيلُ ..
وكلما عمرَ قلبهُ بذكرِ ربهِ : وصلَ إلى الغايةِ ..
فالذكرُ بمنزلةِ : النورِ يهتدي به الإنسانُ في ظلماتِ الطرقِ ؛ حتى يصلَ غايتهُ . ..
🥀 أنظره : شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 467 ... 🌾🌾🌾
 
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