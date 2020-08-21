من درر السلف ....الحلقة رقم 30

الحمد لله ...درر متناثرة ومؤنسة سامرة ...قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الرحمن في قوله تبارك الرحمن :﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ﴾ ..قال :حَقَّ تِلاوَتِهِ :ليس هو مثل ما يظن بعض الناس أنه : التجويد ..ومخارج الحروف ..والغنة ..والإدغام ..والمدود ..ليس هذا حق تلاوته ..إنما هذا : كيفية تلاوته ..وحق تلاوته : العلم بمعانيه ؛ والعمل به. ..أنظره :،الأدلة التوضيحية على مقدمة الحموية ورقة / 99 ...ومن الدرر ..قال الحافظ ابنُ حبَّان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في مقدِّمةِ صحِيحهِ :وإنَّ في لُــــزُومِ سُـنَّتِــهِ : تَمَامُ السَّلامةِ ..وجِماعُ : الكـرامةِ ..لا تُطفَأ : سُرُجُها ..ولا تُدْحَضُ : حُجَجُهَا ..مَنْ لزِمها : عُصِم ..ومَنْ خالَفَهَا : نَدِم . ..أنظره : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبَّان لابن بلبان ج 01 ورقة / 102 ...ومنها :قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :مَا مَضَى مِنَ الدُّنيَا : أحلامٌ ..وما بَقِيَ منهَا : أمانِيُّ ..والوقتُ : ضائِعٌ بينَهُما . ..أنظره : الفَوَائِدُ ورقة / 64 ...ومنها ..سُئل الامام الشافعي عليه رَحَمَات الله تعالى :كيف يكون سوء الظن بالله ؟؟؟قال : الوسوسة ..والخوف الدائم : من وقوع مُصِيبَة ..وترقب : زوال النعمة ..كلها من سوء الظن : بالرحمن الرحيم . ..أنظره : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 09 ورقة / 123 ...ومنها ..قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :فالإنسان لا يأتيه الخير إلا : من ربه وإحسانه وجوده ..ولا يأتيه الشر : إلا من نفسه . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 273 ...ومنها ..قال الحافظ شمس الدين الذهبي ذهبي عصره عليه رَحَمَات الله تعالى :فكم من رجل نطق بالحق ؛ وأمر بالمعروف ؛ فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده ..وحبه للرئاسة الدينية ؛ فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء ..فمن طلب العلم للعمل : كسره العلم ؛ وبكى على نفسه ..ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء : تحامق واختال ؛ وازدرى بالناس وأهلكه العجب . ..أنظره : سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ...ومنها ..قال العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :كلما غفلَ الإنسانُ عن ذكر ربهِ : انقطعتْ بهِ السبيلُ ..وكلما عمرَ قلبهُ بذكرِ ربهِ : وصلَ إلى الغايةِ ..فالذكرُ بمنزلةِ : النورِ يهتدي به الإنسانُ في ظلماتِ الطرقِ ؛ حتى يصلَ غايتهُ . ..أنظره : شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 467 ...