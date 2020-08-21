من درر السلف ....الحلقة رقم 30

إلياس
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الحمد لله ...
درر متناثرة ومؤنسة سامرة ...
قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الرحمن في قوله تبارك الرحمن :
﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ﴾ ..
قال :
حَقَّ تِلاوَتِهِ :
ليس هو مثل ما يظن بعض الناس أنه : التجويد ..
ومخارج الحروف ..
والغنة ..
والإدغام ..
والمدود ..
ليس هذا حق تلاوته ..
إنما هذا : كيفية تلاوته ..
وحق تلاوته : العلم بمعانيه ؛ والعمل به. ..
أنظره :،الأدلة التوضيحية على مقدمة الحموية ورقة / 99 ...
ومن الدرر ..
قال الحافظ ابنُ حبَّان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في مقدِّمةِ صحِيحهِ :
وإنَّ في لُــــزُومِ سُـنَّتِــهِ : تَمَامُ السَّلامةِ ..
وجِماعُ : الكـرامةِ ..
لا تُطفَأ : سُرُجُها ..
ولا تُدْحَضُ : حُجَجُهَا ..
مَنْ لزِمها : عُصِم ..
ومَنْ خالَفَهَا : نَدِم . ..
أنظره : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبَّان لابن بلبان ج 01 ورقة / 102 ...
ومنها :
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
مَا مَضَى مِنَ الدُّنيَا : أحلامٌ ..
وما بَقِيَ منهَا : أمانِيُّ ..
والوقتُ : ضائِعٌ بينَهُما . ..
أنظره : الفَوَائِدُ ورقة / 64 ...
ومنها ..
سُئل الامام الشافعي عليه رَحَمَات الله تعالى :
كيف يكون سوء الظن بالله ؟؟؟
قال : الوسوسة ..
والخوف الدائم : من وقوع مُصِيبَة ..
وترقب : زوال النعمة ..
كلها من سوء الظن : بالرحمن الرحيم . ..
أنظره : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 09 ورقة / 123 ...
ومنها ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
فالإنسان لا يأتيه الخير إلا : من ربه وإحسانه وجوده ..
ولا يأتيه الشر : إلا من نفسه . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 273 ...
ومنها ..
قال الحافظ شمس الدين الذهبي ذهبي عصره عليه رَحَمَات الله تعالى :
فكم من رجل نطق بالحق ؛ وأمر بالمعروف ؛ فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده ..
وحبه للرئاسة الدينية ؛ فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء ..
فمن طلب العلم للعمل : كسره العلم ؛ وبكى على نفسه ..
ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء : تحامق واختال ؛ وازدرى بالناس وأهلكه العجب . ..
أنظره : سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ...
ومنها ..
قال العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
كلما غفلَ الإنسانُ عن ذكر ربهِ : انقطعتْ بهِ السبيلُ ..
وكلما عمرَ قلبهُ بذكرِ ربهِ : وصلَ إلى الغايةِ ..
فالذكرُ بمنزلةِ : النورِ يهتدي به الإنسانُ في ظلماتِ الطرقِ ؛ حتى يصلَ غايتهُ . ..
أنظره : شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 467 ...
درر متناثرة ومؤنسة سامرة ...
قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الرحمن في قوله تبارك الرحمن :
﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ﴾ ..
قال :
حَقَّ تِلاوَتِهِ :
ليس هو مثل ما يظن بعض الناس أنه : التجويد ..
ومخارج الحروف ..
والغنة ..
والإدغام ..
والمدود ..
ليس هذا حق تلاوته ..
إنما هذا : كيفية تلاوته ..
وحق تلاوته : العلم بمعانيه ؛ والعمل به. ..
أنظره :،الأدلة التوضيحية على مقدمة الحموية ورقة / 99 ...
ومن الدرر ..
قال الحافظ ابنُ حبَّان البُستي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في مقدِّمةِ صحِيحهِ :
وإنَّ في لُــــزُومِ سُـنَّتِــهِ : تَمَامُ السَّلامةِ ..
وجِماعُ : الكـرامةِ ..
لا تُطفَأ : سُرُجُها ..
ولا تُدْحَضُ : حُجَجُهَا ..
مَنْ لزِمها : عُصِم ..
ومَنْ خالَفَهَا : نَدِم . ..
أنظره : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبَّان لابن بلبان ج 01 ورقة / 102 ...
ومنها :
قال شيخ الإسلام الصغير ابن قيم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى :
مَا مَضَى مِنَ الدُّنيَا : أحلامٌ ..
وما بَقِيَ منهَا : أمانِيُّ ..
والوقتُ : ضائِعٌ بينَهُما . ..
أنظره : الفَوَائِدُ ورقة / 64 ...
ومنها ..
سُئل الامام الشافعي عليه رَحَمَات الله تعالى :
كيف يكون سوء الظن بالله ؟؟؟
قال : الوسوسة ..
والخوف الدائم : من وقوع مُصِيبَة ..
وترقب : زوال النعمة ..
كلها من سوء الظن : بالرحمن الرحيم . ..
أنظره : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 09 ورقة / 123 ...
ومنها ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
فالإنسان لا يأتيه الخير إلا : من ربه وإحسانه وجوده ..
ولا يأتيه الشر : إلا من نفسه . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 273 ...
ومنها ..
قال الحافظ شمس الدين الذهبي ذهبي عصره عليه رَحَمَات الله تعالى :
فكم من رجل نطق بالحق ؛ وأمر بالمعروف ؛ فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده ..
وحبه للرئاسة الدينية ؛ فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء ..
فمن طلب العلم للعمل : كسره العلم ؛ وبكى على نفسه ..
ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء : تحامق واختال ؛ وازدرى بالناس وأهلكه العجب . ..
أنظره : سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ...
ومنها ..
قال العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه :
كلما غفلَ الإنسانُ عن ذكر ربهِ : انقطعتْ بهِ السبيلُ ..
وكلما عمرَ قلبهُ بذكرِ ربهِ : وصلَ إلى الغايةِ ..
فالذكرُ بمنزلةِ : النورِ يهتدي به الإنسانُ في ظلماتِ الطرقِ ؛ حتى يصلَ غايتهُ . ..
أنظره : شرح الكافية الشافية ج 03 ورقة / 467 ...