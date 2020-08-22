من درر السلف.....الحلقة رقم 31

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
10,220
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 درر متناثرة ...

🥀🥀 منها ...
قال العلامة تقي الدين الهلالي المغربي عليه رَحَمَات الله تعالى /
إن الحق : لا يَقْدُم ولا يَبلى ..
وهو دائماً : حقٌ في كل زمان ومكان .. والباطل دائماً : باطلٌ ..
سواء أكان : قديماً أم حديثاً . ..
🥀 أنظره / رسائل العلامة الهلالي ج 01 ورقة / 668 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلامة المعلمي اليماني عليه رَحَمَات الله تعالى /
علىٰ المؤمن : أن يتأدب مع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم كما لو كان بحضرته صلىٰ الله عليه وآله وسلم ..
فانظر يا مسكين كيف حالك في هذا الواجب ؟؟؟
🥀 أنظره / آثار المعلمي اليماني ج 04 ورقة / 92 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلاّمة الحافظ الإمام النووي عليه رَحَمَات الله تعالى /
بلغنا أن قُسْ بن ساعدة وأكْثَم بن صَيفي اجتمعا ..
فقال أحدهما لصاحبه : كم وجدت في إبن آدم من العيوب ؟؟؟
فقال : هي أكثر من أن تحصى !!!
والذي أحصيته : ثمانية آلاف عيب !!!
فوجدت خصلةً إن استعملتها سترت العيوب : كلها ..
قال : ما هي ؟؟؟
قال : حفظ اللسان . ..
🥀 أنظره : الأذكار ج 01 ورقة / 423 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال فضيلة الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
والحسدُ : هو كراهة ما أنعم الله به على الغير ..
ولا يجوز الحسد : حتَّى للكافر ..
لأنَّ الحسد فيه : نوع اعتراض على قضاء الله وقدره ..
بأن تكره : ما أنعم الله به على هذا الإنسان . ..
🥀 أنظره / شرح صحيح البخاري ج 01 ورقة / 178 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال أيضاً /
ينبغي إذا كان الإنسان يحدثك : أن تقبل إليه بوجهك وألا تلتفت يميناً وشمالاً ..
لأنك إذا التفت يميناً و شمالاً وهو يحدثك : نسبك إلى الكبرياء ..
وقد قال تعالى : ( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ) ..
فينبغي : أن تصغي إليه ..
وأن تقابله بوجهك : حتى يعرف أنك قدأحسست به . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 69 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال فضيلة الشيخ العلاّمة صالح الفوزان الفوزان حفظه الرحمن /
لا يكفي أن الإنسان يعرف التوحيد : ويعمل به ..
بل لا بد أن يعرف : ضدَّه وهو الشرك ..
خشية : أن يقع فيه ..
ويفسد عليه : توحيده ....
🥀 أنظره / إعانة المستفيد ج 01 ورقة / 127 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
وأنفق أنفاسك : فيما شئت ..
فإنَّ تلك النَّفقة بعينها : مردودة عليك ..
وصائرة لا سواها : إليك ..
وبين العبد وبين السعادة والفلاح : صبر ساعة لله ..
وتحمُّل ملامةً : في سبيل الله . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 672 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top