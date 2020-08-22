من درر السلف.....الحلقة رقم 31

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
درر متناثرة ...
منها ...
قال العلامة تقي الدين الهلالي المغربي عليه رَحَمَات الله تعالى /
إن الحق : لا يَقْدُم ولا يَبلى ..
وهو دائماً : حقٌ في كل زمان ومكان .. والباطل دائماً : باطلٌ ..
سواء أكان : قديماً أم حديثاً . ..
أنظره / رسائل العلامة الهلالي ج 01 ورقة / 668 ...
ومنها ...
و قال العلامة المعلمي اليماني عليه رَحَمَات الله تعالى /
علىٰ المؤمن : أن يتأدب مع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم كما لو كان بحضرته صلىٰ الله عليه وآله وسلم ..
فانظر يا مسكين كيف حالك في هذا الواجب ؟؟؟
أنظره / آثار المعلمي اليماني ج 04 ورقة / 92 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة الحافظ الإمام النووي عليه رَحَمَات الله تعالى /
بلغنا أن قُسْ بن ساعدة وأكْثَم بن صَيفي اجتمعا ..
فقال أحدهما لصاحبه : كم وجدت في إبن آدم من العيوب ؟؟؟
فقال : هي أكثر من أن تحصى !!!
والذي أحصيته : ثمانية آلاف عيب !!!
فوجدت خصلةً إن استعملتها سترت العيوب : كلها ..
قال : ما هي ؟؟؟
قال : حفظ اللسان . ..
أنظره : الأذكار ج 01 ورقة / 423 ...
ومنها ...
و قال فضيلة الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
والحسدُ : هو كراهة ما أنعم الله به على الغير ..
ولا يجوز الحسد : حتَّى للكافر ..
لأنَّ الحسد فيه : نوع اعتراض على قضاء الله وقدره ..
بأن تكره : ما أنعم الله به على هذا الإنسان . ..
أنظره / شرح صحيح البخاري ج 01 ورقة / 178 ...
ومنها ...
و قال أيضاً /
ينبغي إذا كان الإنسان يحدثك : أن تقبل إليه بوجهك وألا تلتفت يميناً وشمالاً ..
لأنك إذا التفت يميناً و شمالاً وهو يحدثك : نسبك إلى الكبرياء ..
وقد قال تعالى : ( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ) ..
فينبغي : أن تصغي إليه ..
وأن تقابله بوجهك : حتى يعرف أنك قدأحسست به . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 69 ...
ومنها ...
و قال فضيلة الشيخ العلاّمة صالح الفوزان الفوزان حفظه الرحمن /
لا يكفي أن الإنسان يعرف التوحيد : ويعمل به ..
بل لا بد أن يعرف : ضدَّه وهو الشرك ..
خشية : أن يقع فيه ..
ويفسد عليه : توحيده ....
أنظره / إعانة المستفيد ج 01 ورقة / 127 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
وأنفق أنفاسك : فيما شئت ..
فإنَّ تلك النَّفقة بعينها : مردودة عليك ..
وصائرة لا سواها : إليك ..
وبين العبد وبين السعادة والفلاح : صبر ساعة لله ..
وتحمُّل ملامةً : في سبيل الله . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 672 ...
درر متناثرة ...
منها ...
قال العلامة تقي الدين الهلالي المغربي عليه رَحَمَات الله تعالى /
إن الحق : لا يَقْدُم ولا يَبلى ..
وهو دائماً : حقٌ في كل زمان ومكان .. والباطل دائماً : باطلٌ ..
سواء أكان : قديماً أم حديثاً . ..
أنظره / رسائل العلامة الهلالي ج 01 ورقة / 668 ...
ومنها ...
و قال العلامة المعلمي اليماني عليه رَحَمَات الله تعالى /
علىٰ المؤمن : أن يتأدب مع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم كما لو كان بحضرته صلىٰ الله عليه وآله وسلم ..
فانظر يا مسكين كيف حالك في هذا الواجب ؟؟؟
أنظره / آثار المعلمي اليماني ج 04 ورقة / 92 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة الحافظ الإمام النووي عليه رَحَمَات الله تعالى /
بلغنا أن قُسْ بن ساعدة وأكْثَم بن صَيفي اجتمعا ..
فقال أحدهما لصاحبه : كم وجدت في إبن آدم من العيوب ؟؟؟
فقال : هي أكثر من أن تحصى !!!
والذي أحصيته : ثمانية آلاف عيب !!!
فوجدت خصلةً إن استعملتها سترت العيوب : كلها ..
قال : ما هي ؟؟؟
قال : حفظ اللسان . ..
أنظره : الأذكار ج 01 ورقة / 423 ...
ومنها ...
و قال فضيلة الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
والحسدُ : هو كراهة ما أنعم الله به على الغير ..
ولا يجوز الحسد : حتَّى للكافر ..
لأنَّ الحسد فيه : نوع اعتراض على قضاء الله وقدره ..
بأن تكره : ما أنعم الله به على هذا الإنسان . ..
أنظره / شرح صحيح البخاري ج 01 ورقة / 178 ...
ومنها ...
و قال أيضاً /
ينبغي إذا كان الإنسان يحدثك : أن تقبل إليه بوجهك وألا تلتفت يميناً وشمالاً ..
لأنك إذا التفت يميناً و شمالاً وهو يحدثك : نسبك إلى الكبرياء ..
وقد قال تعالى : ( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ) ..
فينبغي : أن تصغي إليه ..
وأن تقابله بوجهك : حتى يعرف أنك قدأحسست به . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 69 ...
ومنها ...
و قال فضيلة الشيخ العلاّمة صالح الفوزان الفوزان حفظه الرحمن /
لا يكفي أن الإنسان يعرف التوحيد : ويعمل به ..
بل لا بد أن يعرف : ضدَّه وهو الشرك ..
خشية : أن يقع فيه ..
ويفسد عليه : توحيده ....
أنظره / إعانة المستفيد ج 01 ورقة / 127 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
وأنفق أنفاسك : فيما شئت ..
فإنَّ تلك النَّفقة بعينها : مردودة عليك ..
وصائرة لا سواها : إليك ..
وبين العبد وبين السعادة والفلاح : صبر ساعة لله ..
وتحمُّل ملامةً : في سبيل الله . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 672 ...