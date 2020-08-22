من درر السلف.....الحلقة رقم 31

الحمد لله ...درر متناثرة ...منها ...قال العلامة تقي الدين الهلالي المغربي عليه رَحَمَات الله تعالى /إن الحق : لا يَقْدُم ولا يَبلى ..وهو دائماً : حقٌ في كل زمان ومكان .. والباطل دائماً : باطلٌ ..سواء أكان : قديماً أم حديثاً . ..أنظره / رسائل العلامة الهلالي ج 01 ورقة / 668 ...ومنها ...و قال العلامة المعلمي اليماني عليه رَحَمَات الله تعالى /علىٰ المؤمن : أن يتأدب مع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلىٰ الله عليه وآله وسلم كما لو كان بحضرته صلىٰ الله عليه وآله وسلم ..فانظر يا مسكين كيف حالك في هذا الواجب ؟؟؟أنظره / آثار المعلمي اليماني ج 04 ورقة / 92 ...ومنها ...و قال العلاّمة الحافظ الإمام النووي عليه رَحَمَات الله تعالى /بلغنا أن قُسْ بن ساعدة وأكْثَم بن صَيفي اجتمعا ..فقال أحدهما لصاحبه : كم وجدت في إبن آدم من العيوب ؟؟؟فقال : هي أكثر من أن تحصى !!!والذي أحصيته : ثمانية آلاف عيب !!!فوجدت خصلةً إن استعملتها سترت العيوب : كلها ..قال : ما هي ؟؟؟قال : حفظ اللسان . ..أنظره : الأذكار ج 01 ورقة / 423 ...ومنها ...و قال فضيلة الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /والحسدُ : هو كراهة ما أنعم الله به على الغير ..ولا يجوز الحسد : حتَّى للكافر ..لأنَّ الحسد فيه : نوع اعتراض على قضاء الله وقدره ..بأن تكره : ما أنعم الله به على هذا الإنسان . ..أنظره / شرح صحيح البخاري ج 01 ورقة / 178 ...ومنها ...و قال أيضاً /ينبغي إذا كان الإنسان يحدثك : أن تقبل إليه بوجهك وألا تلتفت يميناً وشمالاً ..لأنك إذا التفت يميناً و شمالاً وهو يحدثك : نسبك إلى الكبرياء ..وقد قال تعالى : ( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ) ..فينبغي : أن تصغي إليه ..وأن تقابله بوجهك : حتى يعرف أنك قدأحسست به . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 69 ...ومنها ...و قال فضيلة الشيخ العلاّمة صالح الفوزان الفوزان حفظه الرحمن /لا يكفي أن الإنسان يعرف التوحيد : ويعمل به ..بل لا بد أن يعرف : ضدَّه وهو الشرك ..خشية : أن يقع فيه ..ويفسد عليه : توحيده ....أنظره / إعانة المستفيد ج 01 ورقة / 127 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /وأنفق أنفاسك : فيما شئت ..فإنَّ تلك النَّفقة بعينها : مردودة عليك ..وصائرة لا سواها : إليك ..وبين العبد وبين السعادة والفلاح : صبر ساعة لله ..وتحمُّل ملامةً : في سبيل الله . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 672 ...